Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияШотландия. Премьер-лига 2025/2026

Появилось фото ДТП, в которое попал игрок «Рейнджерс» Стерлинг

05 января 2026, 18:24

Появились первые фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП с участием молодой звезды шотландского «Рейнджерс» Даджона Стерлинга.

Стерлинг был арестован в воскресенье ранним утром и обвинен в предполагаемых нарушениях правил дорожного движения после победы его команды в дерби «Олд Фирм» в субботу.

«Рейнджерс» выиграл со счетом 3:1 и сравнялся по очкам с соперниками из «Селтика» в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги — обе команды отстают от лидера «Хартс» на шесть очков.

26-летний Стерлинг отыграл все 90 минут матча на «Селтик Парк» и был одним из лучших игроков в тот день.

Однако около 1:25 ночи в воскресенье в полицию поступил вызов о ДТП в районе Коукадденс в Глазго. Выяснилось, что за рулем автомобиля был защитник «Рейнджерс» Стерлинг, а машина была почти полностью уничтожена.

Представитель полиции Шотландии заявил: «Около 1:25 ночи в воскресенье, 4 января 2026 года, полиция получила сообщение об аварии с участием одного автомобиля на Уэст-Грэм-стрит в Глазго. Пострадавших не было. Водитель, 26-летний мужчина, был арестован и обвинен в нарушении правил дорожного движения. Ожидается, что он появится в суде позднее».

Фотографии, полученные газетой The Scottish Sun, показывают, что автомобиль, которым управлял Стерлинг, врезался в ограждение тротуара на участке дороги, проходящем над автомагистралью M8.

Появилось фото ДТП, в которое попал игрок «Рейнджерс» Стерлинг

Появилось фото ДТП, в которое попал игрок «Рейнджерс» Стерлинг

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБолельщики «Валенсии» разбили стекло автобуса команды после поражения
04 января
Игрок системы «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в Кран-Монтане
02 января
ОфициальноТренер академии «Шинника» Зынин скончался на 33-м году жизни
30 декабря 2025
Воспитанник ЦСКА Адамс пострадал в ходе драки со стрельбой в Подмосковье
27 декабря 2025
Умер бывший тренер сборной Франции Жан-Луи Гассе
26 декабря 2025
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон
25 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
05 января в 21:20
В ДТП будут разбираться эксперты, но не футбольные...
sv_1969
sv_1969
05 января в 19:23
Главное что жертв нет. Это самое главное
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
05 января в 19:18
Доброго вечера. Добавили.
Варвар7
Варвар7
05 января в 19:16
Одно можно сказать точно - это ДТП обойдётся Стерлингу в "кучу" фунтов стерлингов...)
lotsman
lotsman
05 января в 18:58, ред.
Абха - Аль-Драих 15,45 Только итоговый счет
Матч давно закончился, а где счёт?
stanichnik
stanichnik
05 января в 18:54, ред.
Почему сразу "отметили"? Может он просто пожалел собачонку или кота и поэтому, избегая наезда, свернул влево на безлюдный тротуар, а не на встречку. Пострадавших, как отмечено, нет. Просто у парня нет должного водительского опыта. Суд наверняка во всём разберётся.
Болейте за своих, а не против чужих!
ВалераКарпин
ВалераКарпин
05 января в 18:40
Ну вот,уже отметить победу не дают.
Переходи в Зени,там даже рукой дергать можно
xkdarkmeeu3q
xkdarkmeeu3q
05 января в 18:39
Видать хорошо отметили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 