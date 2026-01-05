Появилось фото ДТП, в которое попал игрок «Рейнджерс» Стерлинг

1767626662

05 января 2026, 18:24

Появились первые фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП с участием молодой звезды шотландского «Рейнджерс» .

Стерлинг был арестован в воскресенье ранним утром и обвинен в предполагаемых нарушениях правил дорожного движения после победы его команды в дерби «Олд Фирм» в субботу.

«Рейнджерс» выиграл со счетом 3:1 и сравнялся по очкам с соперниками из «Селтика» в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги — обе команды отстают от лидера «Хартс» на шесть очков.

26-летний Стерлинг отыграл все 90 минут матча на «Селтик Парк» и был одним из лучших игроков в тот день.

Однако около 1:25 ночи в воскресенье в полицию поступил вызов о ДТП в районе Коукадденс в Глазго. Выяснилось, что за рулем автомобиля был защитник «Рейнджерс» Стерлинг, а машина была почти полностью уничтожена.

Представитель полиции Шотландии заявил: «Около 1:25 ночи в воскресенье, 4 января 2026 года, полиция получила сообщение об аварии с участием одного автомобиля на Уэст-Грэм-стрит в Глазго. Пострадавших не было. Водитель, 26-летний мужчина, был арестован и обвинен в нарушении правил дорожного движения. Ожидается, что он появится в суде позднее».

Фотографии, полученные газетой The Scottish Sun, показывают, что автомобиль, которым управлял Стерлинг, врезался в ограждение тротуара на участке дороги, проходящем над автомагистралью M8.