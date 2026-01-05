Колосков считает преждевременными сравнения Карседо с Каррерой

1767628725

Сравнение главного тренера испанца с бывшим наставником красно-белых итальянцем преждевременны. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

В понедельник «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо на пост главного тренера, он подписал контракт до лета 2028 года.

«Пока ничего нельзя сказать, о специалисте можно сказать по его делу, у нас мы пока полноценно его не видели, — сказал Колосков. — Все его достижения пока не так значимы, все будет понятно по его работе в России. Через пять туров после возобновления сезона будет понятно, угадал „Спартак“ или нет. У каждого свои ожидания. У меня такие — мне хотелось бы видеть преображенный „Спартак“, который, может быть, будет бороться даже за победу в чемпионате России. Вот мои надежды, обоснованные или нет, но хочется, чтобы „Спартак“ боролся».

«Все тренеры самобытны, их можно сравнивать только по результату, например, Юрия Морозова и Валерия Лобановского. Если он [Карседо] добьется чемпионства, как Каррера, то можно будет так говорить, что сработал, как он. Хотя Каррера после „Спартака“ больше нигде себя не нашел, такое мимолетное достижение. Тренерская специфика оригинальна, сравнения можно будет проводить только после результатов», — добавил Колосков.

Каррера в 2016 году был помощником главного тренера «Спартака», затем без опыта работы главным тренером в 2017 году выиграл чемпионат России.