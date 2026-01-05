Top.Mail.Ru
Колосков считает преждевременными сравнения Карседо с Каррерой

05 января 2026, 18:58

Сравнение главного тренера испанца Хуана Карседо с бывшим наставником красно-белых итальянцем Массимо Каррерой преждевременны. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В понедельник «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо на пост главного тренера, он подписал контракт до лета 2028 года.

«Пока ничего нельзя сказать, о специалисте можно сказать по его делу, у нас мы пока полноценно его не видели, — сказал Колосков. — Все его достижения пока не так значимы, все будет понятно по его работе в России. Через пять туров после возобновления сезона будет понятно, угадал „Спартак“ или нет. У каждого свои ожидания. У меня такие — мне хотелось бы видеть преображенный „Спартак“, который, может быть, будет бороться даже за победу в чемпионате России. Вот мои надежды, обоснованные или нет, но хочется, чтобы „Спартак“ боролся».

«Все тренеры самобытны, их можно сравнивать только по результату, например, Юрия Морозова и Валерия Лобановского. Если он [Карседо] добьется чемпионства, как Каррера, то можно будет так говорить, что сработал, как он. Хотя Каррера после „Спартака“ больше нигде себя не нашел, такое мимолетное достижение. Тренерская специфика оригинальна, сравнения можно будет проводить только после результатов», — добавил Колосков.

Каррера в 2016 году был помощником главного тренера «Спартака», затем без опыта работы главным тренером в 2017 году выиграл чемпионат России.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

CCCP1922
CCCP1922
05 января в 21:16
А что, уже кто-то сравнивает?
Вещий
Вещий
05 января в 21:15
Новая сага Спартака от эпического "Да придет спаситель и мы чемпионы" до унылого нуара "Тренеришка и физрук".
fgx2s98d4wu2
fgx2s98d4wu2
05 января в 20:48
Сравнения здесь пока не уместны, у нового коуча ещё всё впереди,а пройти ему надо многое
shur
shur
05 января в 19:51
... Кар (седо) - Кар(рера)...!!! Не дай Бог,Вячеслав Иваныч!!!
lotsman
lotsman
05 января в 19:34
Правильно. Сравнивать можно будет в конце сезона.)
