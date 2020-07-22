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1 : 6
завершен
22 июля 2020, 22:45
среда
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Стадион Паоло Мацца (Феррара)
|10’
|0:1
|Калинич Никола
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Черри Альберто
ассистент Вальдифиори Мирко
|1:1
|24’
|38’
|1:2
|Перес Карлес
|47’
|1:3
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Коларов Александар
ассистент Диавара Амаду
|52’
|1:4
|Перес Бруно
|75’
|1:5
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Перес Бруно
ассистент Дзаппакоста Давиде
|90’
|1:6
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Дзаньоло Николо
ассистент Смоллинг Крис
|Стрефецца Габриэль
|77’
|Тренеру Ди Бьяджо Луиджи
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Реца Аркадиуш
|Сала Джакопо
|6’
|46’
|Дзаппакоста Давиде
|Спинаццола Леонардо
|55’
|Дзаньоло Николо
|Манчини Джанлука
|56’
|Четин Йилдирим
|Диавара Амаду
|56’
|Вильяр Гонсало
|Пеллегрини Лоренцо
|Петанья Андреа
|Черри Альберто
|58’
|Ди Франческо Федерико
|Д'Алессандро Марко
|58’
|78’
|Клюйверт Джастин
|Перес Карлес
|Тунжов Георги
|Вальдифиори Мирко
|81’
|Куэльяр Хауме
|Стрефецца Габриэль
|81’
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|11
|Удары по воротам
|18
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|4
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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