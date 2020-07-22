В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 55

З 33 Перес Бруно Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 50 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 6 Смоллинг Крис Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

П 42 Диавара Амаду Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 55

П 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 56

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 45

Н 19 Калинич Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

Н 31 Перес Карлес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 45 Кардинали Маттео

В 63 Фузато Даниэль

З 2 Дзаппакоста Давиде Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 45

З 15 Четин Йилдирим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 35

П 21 Верету Жордан

П 14 Вильяр Гонсало Фолов совершено: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 34

П 22 Дзаньоло Николо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 35

П 99 Клюйверт Джастин Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

П 77 Мхитарян Генрих

П 27 Пасторе Хавьер

П 8 Перотти Диего