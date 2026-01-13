Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА и «Локомотив» достигли договоренности о переходе Баринова

сегодня, 01:00

Московские ЦСКА и «Локомотив» достигли принципиальной договоренности по переходу полузащитника сборной России Дмитрия Баринова в состав армейцев. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

12 января «Локомотив» сообщил, что Баринов не отправится с командой на сборы из-за переговоров с ЦСКА.

«Клубы достигли принципиальной договоренности. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА», — написал Брейдо.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дивеев перешел в «Зенит»
11 января
Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
11 января
Футболист ЦСКА Кисляк не думает о переходе в европейский клуб
11 января
«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»
10 января
Официально«Ахмат» усилился игроком сборной Казахстана
10 января
«Ахмат» объявил о подписании контракта с Пряхиным
10 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:07, ред.
Дивеев достаточно ошибался и Лукин его страховал. А сейчас, Лукин, фактически основной ЦЗ. И более того, неоднократно замечал, как Лукин страховал, того же Мойзеса, когда тот подключался в атаку слева...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
Играл, пока Дивеев был. Который, кстати, тоже в атаку любил сбегать
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:57, ред.
У ЦСКА в ЦЗ сейчас играет Лукин, и играет очень качественно и надежно. А Баринов, хоть и игрок опорной зоны, но часто бросает свою позицию и бежит в атаку...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:48, ред.
Скорее всего, с его скоростью, будет в глубокой опорке
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:32, ред.
После потери Дивеева, Баринов зацементирует опорку и защите полегче будет. Правильная покупка.
Capral
Capral
сегодня в 01:13, ред.
Для Локо- это потеря однозначная, а вот усиление ли для ЦСКА- вопрос... У ЦСКА итак средняя линия перегружена, так они еще и Баринова взяли. Ну посмотрим. Игрок он конечно качественный, но вот чего опасаюсь, как бы он коллектив изнутри не подтачивал- человек он непростой, привык быть лидером, а лидеров в ЦСКА и без него хватает...
Red blu
Red blu
сегодня в 01:11
Ждём фото с Романом Юрьевичем.
shur
shur
сегодня в 01:08
...случилось по Барски ...!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 