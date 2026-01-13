Top.Mail.Ru
Газзаев рассказал, какую пользу ЦСКА принесет Баринов

сегодня, 10:44

Полузащитник Дмитрий Баринов является опытным игроком центра поля, который отлично выполняет оборонительные и атакующие действия, он усилит ЦСКА. Такое мнение высказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Я думаю, что это очень хороший трансфер для ЦСКА, потому что он был лидером московского „Локомотива“, для железнодорожников это точно потеря, — сказал Газзаев. — Для ЦСКА это хорошее приобретение. Игрок центра полузащиты, который одновременно выполняет как оборонительные, так и атакующие действия. Опытный футболист. Думаю, что он принесет пользу ЦСКА».

«Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА. В современном футболе очень ценятся игроки центральной позиции, которые одновременно выполняют оборонительные и атакующие действия», — добавил Газзаев.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

y9dj5bw3zs4z
y9dj5bw3zs4z
сегодня в 12:53
Умеет Валерка вставить свои пять копеек в нужное место.....
h9h2q764dzes
h9h2q764dzes
сегодня в 12:47
Не факт что будет лидером в ЦСКА.... посмотрим на него уже скоро.
drug01
drug01
сегодня в 12:15
Интересно будет посмотреть на его игру за Цска? В Локо он был лидер!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:42
Хорошая новость. Удачи Диме в ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:21, ред.
Дмитрий однозначно мастеровитый и очень разносторонний футболист с характером. С отбором, пасом, ударом. То, что нужно на этой позиции!
И связка Баринов, Обляков, Кисляк может принести большую пользу ЦСКА.
