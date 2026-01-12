Top.Mail.Ru
«Реал» уволил Хаби Алонсо

сегодня, 20:36

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Последним матчем в качестве главного тренера «Реала» для Алонсо стал финал Суперкубка Испании. В нем мадридский клуб со счетом 2:3 проиграл «Барселоне». Встреча прошла 11 января. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и располагается на седьмой позиции в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.

Алонсо 44 года, он возглавил «Реал» в мае 2025 года. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2027/28. Под его руководством команда провела 34 матча в различных турнирах, в которых одержала 24 победы, потерпела 5 поражений и 4 раза сыграла вничью. Вместе с ним «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира, который проходил летом 2025 года.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, уступив итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.

До «Байера» он работал в Испании — с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 23:47
Случилось то, что случилось... Но осадок неприятный остался — игроки внесли свой вклад в это решение
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 23:11, ред.
Анчи собрал и объединил гениальный состав в Милане и в Реале, а это уже не мало. Я помню, как его возносили до небес, здесь, в Германии, когда он работал в Милане. Вероятно, поэтому его и пригласили в Баварию. Но у него случилось то, что произошло у Гварда в Мюнхене, он начал делать вкрапления итальянского футбола в Баварии, что не понравилось руководству, и об этом было заявлено в одном из интервью...
Гвард, при всей его незаурядности, до сих пор мучается в МС. Клопп, после нескольких победоносных лет решил отдохнуть. Это нормально для любого тренера. Что касается Энрике, то он создал сильнейшую команду, с равным балансом во всех линиях, а что будет- посмотрим...)))
Тренеров новаторов в современном футболе немного. А если говорить о Анчелотти, то он достаточно уже доказал, чтобы считаться Великим. К примеру, тот же Лобановский, практически ничего не создал нового в футболе, но считается великим тренером.
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 23:03, ред.
Так если Винисиус и компания решают, кто будет тренером, то зачем вообще Перес? В Реале сейчас очень много звезд. И каждый чем-то недоволен. Так что, тренера каждый день менять? И какой нормальный тренер пойдет в такой ситуации тренировать? Тут если только Моур может. Ему такие ситуации в самый раз. Но даст ли он результат?
Bombon
Bombon ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:59, ред.
Мне все равно, кто будет тренировать Реал. Но Перес интересовался Клоппом, когда понял, что с Алонсо проблемы. И Клопп, вроде и не против потренировать Реал. Пока Арбелоа, а если не получится? Дешам хорош для Мбаппе. А Винисиус? С ним что делать? Он и так вечно недоволен. В тут еще и тренер под Мбаппе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:58
зовите Моуриньо.
авторитет среди игроков у него будет выше чем у Винисиуса-Мбаппе над остальными.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:45, ред.
Конечно один из..., потому что тренировал гениальный Милан и один из сильнейших составов Реала.
В Баварии и в ПСЖ он тоже ЛЧ не выиграл.
Поэтому, для его возраста и карьеры в таких больших клубах - это вполне приемлемый и ожидаемый результат.

Гвард новую Барселону пытался создать потому что тот футбол был уничтожающим, и ту Барсу многие пытались копировать.
Вот в Англии сейчас многие клубы перешли на контроль мяча, это показывает статистика. Недавно и Месси сказал, что он испортил футбол, его копирует кому надо и не надо.
Что-то новое придумал Энрике в ПСЖ. Его игроки выбивают мяч в аут близ ворот соперника и быстро переходят в атаку чтоб там отнять мяч. Это даёт шансы часто атаковать соперника и усложняет задачу выйти из обороны и контратаковать. Это дало свои плоды! Они впервые взяли ЛЧ. Схемы уже любые есть, а вот такие сюрпризы не все придумывают.
Кстати, он и в Барселоне, когда ЛЧ выиграл, играл в более вертикальный футбол.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:33
))))
Наверно Ливер можнт забрать и обжечься))
DXTK
DXTK ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 22:33, ред.
Какой Клопп???? вы его в Ливерпуле видели.......или начали смотреть с того момента как он в 19 году выиграл ЛЧ...........он три года проигрывал финалы за финалом даже тренеришке разок проиграл Эмери . ныл про календарь, про то что много матчей в Англии. Перес ему не даст несоклько лет для раскачки, как было в Ливерпуле. Единственное если его ставить как противовес Флику........

Зидан просто удачно попал в нужный момент.........сегодня нету ни Модрича, ни Крооса, ни Бензема, ни Роналду, сейчас он готов вечно ждать кресло у руля сборной Франции.

А если хотите тренера под Мбаппе найти, то лучше Реалу взять Дидье Дешама, они вместе работают в сборной Франции, уже много лет, я уверен что ЧМ 26 это последний турнир для Дешама и скорей всего его сменит как раз на Зизу........не думаю что Франция третий раз подряд выйдет в финал ЧМ, на последнем евро они не впечатлили, а в лиги нации уступили Испанцам..........
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 22:32, ред.
Анчи уже старый, правильно Перес его заменил.
Вы забываете, что этого старика критиковали постоянно здесь многие. С дивана же виднее как лучше играть.
Перес дал шанс Алонсо, попробовал его, не получилось.
Почему это позорное решение? Стариков ведь когда-то тоже нужно менять. Анчи не мог управлять игроками, его тот же Вини не чувствовал.
В Реале просто не тренер главный, а Перес и его игроки, которых он тянет под большие обещания.
Если бы дали волю тренеру, то я думаю и у Алонсо были бы шансы что-то выиграть. И у него не было в центре таких игроков как Модрич и Кроос в центре, а в защите как Рамос. Анчи с нынешними игроками тоже бы не вывез.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:31
Кто думает, что к Этому причастен Мбаппе, то лайкните мой коммент)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:28
новый тренер МЮ на свободе...
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:26, ред.
Он Величайший- в своих победах и титулах, а этого уже не мало. Тот же Гвард был призван в Баварию как тренер способный брать ЛЧ, но он её не выиграл. Более того, начал лепить из самого немецкого клуба еще одну Барселону и провалился. И так можно сказать про любого тренера. А что именно должен был изобрести Анчелотти, чего еще не было в футболе до него?))) Он не В.Маслов, который первым перешел на систему-4-4-2, с его тотальным футболом...
Что получится у Анчи в сб.Бразилии, посмотрим. Ничего загадывать не буду, но однозначно за него поболею...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:20, ред.
Анчи величайший из величайших?))
Он придумал что-то новое в футболе? Кто-то копировал его методы управления, схемы и что-то другое.
Не было такого. Посмотрим, что он с бразильской сборной покажет.
Bombon
Bombon ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:03, ред.
Времени не дадут. Перес серьезно закупился. Плюс он обещал Мбаппе титулы и ЗМ. А как ЗМ взять без титулов. Он уволил Анчи за один провальный сезон. Алонсо еще быстрее. Времени он никому не даст. А то Мбаппе начнет хандрить и требовать ухода. А еще его мама подключится. Беда будет. Нужен тот, кто быстро даст результат
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 22:02
Финал клубного чемпионата мира был ПСЖ-Челси. Алонсо не был авторитетом, игроки Реала проигнорировали его просьбу организовать чемпионский коридор для Барсы. Надеюсь, Алонсо найдёт для себя подходящий коллектив и руководство
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 22:00
Может быть захотят поставить на талантливого молодого тренера, как когда-то было в Зинедином Зиданом, и дадут ему много времени, чего не сделали с Хаби, но судя по всему пока не готово руководство к сериям что не самые удачные. А так Вы сами отметили, что вариантов не прямо чтобы крайне много, скорее всего придётся хотя бы отчасти рисковать с назначением.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:00
Прожевали его и выплинули, ну это в духе Реала так расставаться со своими легендами. С другой стороны Алонсо понимал куда идет и что его будет ждать. Нету результатов тебе на выход.

PS Я же вам сказал что Мбаппе это черная метка для всех тренеров Реала и для самой команды......Анчелотти, теперь Алонсо.........француз не может обеспечить трофея своей команде, но виноваты тренеры......без него Реал брал ЛЧ с разницей в год. Перес совершил ошибку, но расплачиваются за нее тренеры.
Bombon
Bombon ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:56, ред.
Так у него опыта 0. Чем он лучше Алонсо? Клопп или Зидан - другое дело. И опыт и титулы и громкие имена среди тренеров
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 21:56
А Рауль, легенда клуба?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:55, ред.
Вот это новости..
Перес тот еще чудак, но даже от него я такого не ожидал))

Говорят, что его не уволили, а он сам захотел уйти из за постоянных новостей про его увольнение, не чувствовал поддержку руководства, а также эго многих игроков. Ситуация неприятная одним словом

Я понимаю, что у Хаби не все получалось в Мадриде, но как же это противно, когда игроки просто могут тупо слить тренера! С первых дней баск был под огромным давлением из за Винисиуса, который закатывал истерики по любому поводу. Время покажет, было ли это решение верным
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 21:51, ред.
Рановато было ему идти в топ клуб, ему бы средняков вытягивать в топ-5 своей лиги, а он сразу в себя поверил что можно из грязи в князи, но время показало что данный вариант не получается. тут потренировать нужно, шишек так сказать понабивать да и многие другие аспекты выработать.

Надеюсь, следующий клуб Алонсо не будет топ клубом, а так конечно удачи ему.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 21:51
Перес в своем репертуаре
Если главный тренер Реала сходу не берет титулы то его увольняют!
Алонсо талантливый тренер но к сожалению игроки его до конца не поддержали и проиграв свой первый финал Хаби был уволен!
Лучше бы Вини продали
Bombon
Bombon
сегодня в 21:51, ред.
Да уж. Переса не понять. Уволил Анчи, позвал Алонсо, накупил игроков, а результат тот же. И игроков браои под Алонсо. И уволил Алонсо уже в январе. Гений, что тут скажешь. Ну, вариантов тут не так много. Зидан, Клопп. Пожалуй все. Не Аморима или Тен Хага звать же. Мареска тоже врядли.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:51
Его просто не надо было приглашать, меньше было бы ПОЗОРА, и прежде всего- для Переса..................................
Capral
Capral
сегодня в 21:48, ред.
Что прогнозировалось, то и получилось. Не может безыдейный тренер, вдруг, стать Великим. А ведь предупреждали, что этим и кончится. Но это удар не по имиджу одноразового, это ударище по авторитету Переса, причем страшный. Уволить Величайшего из Величайших только за один провальный сезон, после всех побед Анчи- это было верхом НЕБЛАГОДАРНОСТИ!!

Но если уж решился на подобную подлость, так подбери, хоть что-то похожее. Нет, затащил, совершенно простецкого тренера, безыдейного, неопытного, и только за то, что он стал чемпионом Германии.

Как только появились разговоры о возможном назначении Алонсо, я сразу задал вопрос: в какой футбол будет играть Реал?! В футбол Байера не получится, не будут футболисты уровня Реала носиться по полю и работать как игроки Байера, не тот уровень...

А другой идеи у Алонсо нет, не готов, не созрел еще. Признаться, еще вчера, во время церемонии вручения, по лицу Переса было видно, что он крайне раздражен и готовит вердикт, но до последнего я не верил, что старый маразматик решится на такое скорое увольнение. И всё-таки оно состоялось. Дальнейшая судьба одноразового меня не волнует. Пусть ему будет хорошо. Но для него это будет жёсткий и жестокий урок, поучительный...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:47
Его давно надо было увольнять
shur
shur
сегодня в 21:34, ред.
...хуже нет, когда в вечном противостоянии опять проигрываешь! Вчера это был последний гвоздь в крышку ....... !!!
