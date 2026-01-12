«Реал» уволил Хаби Алонсо

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Последним матчем в качестве главного тренера «Реала» для Алонсо стал финал Суперкубка Испании. В нем мадридский клуб со счетом 2:3 проиграл «Барселоне». Встреча прошла 11 января. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и располагается на седьмой позиции в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.
Алонсо 44 года, он возглавил «Реал» в мае 2025 года. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2027/28. Под его руководством команда провела 34 матча в различных турнирах, в которых одержала 24 победы, потерпела 5 поражений и 4 раза сыграла вничью. Вместе с ним «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира, который проходил летом 2025 года.
С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, уступив итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.
До «Байера» он работал в Испании — с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Но если уж решился на подобную подлость, так подбери, хоть что-то похожее. Нет, затащил, совершенно простецкого тренера, безыдейного, неопытного, и только за то, что он стал чемпионом Германии.
Как только появились разговоры о возможном назначении Алонсо, я сразу задал вопрос: в какой футбол будет играть Реал?! В футбол Байера не получится, не будут футболисты уровня Реала носиться по полю и работать как игроки Байера, не тот уровень...
А другой идеи у Алонсо нет, не готов, не созрел еще. Признаться, еще вчера, во время церемонии вручения, по лицу Переса было видно, что он крайне раздражен и готовит вердикт, но до последнего я не верил, что старый маразматик решится на такое скорое увольнение. И всё-таки оно состоялось. Дальнейшая судьба одноразового меня не волнует. Пусть ему будет хорошо. Но для него это будет жёсткий и жестокий урок, поучительный...
Но если уж решился на подобную подлость, так подбери, хоть что-то похожее. Нет, затащил, совершенно простецкого тренера, безыдейного, неопытного, и только за то, что он стал чемпионом Германии.
Как только появились разговоры о возможном назначении Алонсо, я сразу задал вопрос: в какой футбол будет играть Реал?! В футбол Байера не получится, не будут футболисты уровня Реала носиться по полю и работать как игроки Байера, не тот уровень...
А другой идеи у Алонсо нет, не готов, не созрел еще. Признаться, еще вчера, во время церемонии вручения, по лицу Переса было видно, что он крайне раздражен и готовит вердикт, но до последнего я не верил, что старый маразматик решится на такое скорое увольнение. И всё-таки оно состоялось. Дальнейшая судьба одноразового меня не волнует. Пусть ему будет хорошо. Но для него это будет жёсткий и жестокий урок, поучительный...
Надеюсь, следующий клуб Алонсо не будет топ клубом, а так конечно удачи ему.
Надеюсь, следующий клуб Алонсо не будет топ клубом, а так конечно удачи ему.
Перес тот еще чудак, но даже от него я такого не ожидал))
Говорят, что его не уволили, а он сам захотел уйти из за постоянных новостей про его увольнение, не чувствовал поддержку руководства, а также эго многих игроков. Ситуация неприятная одним словом
Я понимаю, что у Хаби не все получалось в Мадриде, но как же это противно, когда игроки просто могут тупо слить тренера! С первых дней баск был под огромным давлением из за Винисиуса, который закатывал истерики по любому поводу. Время покажет, было ли это решение верным
Перес тот еще чудак, но даже от него я такого не ожидал))
Говорят, что его не уволили, а он сам захотел уйти из за постоянных новостей про его увольнение, не чувствовал поддержку руководства, а также эго многих игроков. Ситуация неприятная одним словом
Я понимаю, что у Хаби не все получалось в Мадриде, но как же это противно, когда игроки просто могут тупо слить тренера! С первых дней баск был под огромным давлением из за Винисиуса, который закатывал истерики по любому поводу. Время покажет, было ли это решение верным