«Реал» уволил Хаби Алонсо

сегодня, 20:36

покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Последним матчем в качестве главного тренера «Реала» для Алонсо стал финал Суперкубка Испании. В нем мадридский клуб со счетом 2:3 проиграл «Барселоне». Встреча прошла 11 января. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и располагается на седьмой позиции в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.

Алонсо 44 года, он возглавил «Реал» в мае 2025 года. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2027/28. Под его руководством команда провела 34 матча в различных турнирах, в которых одержала 24 победы, потерпела 5 поражений и 4 раза сыграла вничью. Вместе с ним «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира, который проходил летом 2025 года.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, уступив итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.