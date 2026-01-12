Дивеев взял 78-й номер в «Зените»

Центральный защитник Игорь Дивеев будет выступать за «Зенит» под 78-м номером. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Футболист носил такой же номер в ЦСКА. Официально о переходе Дивеева в «Зенит» было объявлено 11 января.
Центральный защитник Игорь Дивеев будет выступать за «Зенит» под 78-м номером. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Футболист носил такой же номер в ЦСКА. Официально о переходе Дивеева в «Зенит» было объявлено 11 января.
Дак он в Питер приехал, а не в Тверь.))
Дак он в Питер приехал, а не в Тверь.))