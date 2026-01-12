Top.Mail.Ru
Дивеев взял 78-й номер в «Зените»

stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:54
Доброго Здоров, клоун.
Дак он в Питер приехал, а не в Тверь.))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:49
Хороший номер....очень интересно будет понаблюдать за этой парой по обмену. Думаю Зенит скорее приобрёл если метафорично...
Futurista
Futurista
сегодня в 21:41
Региональный прогиб)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:36, ред.
Дзагоев и Игнашевич дали бы ему 69тый номер
