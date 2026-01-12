Увольнение Хаби Алонсо шокировало игроков «Реала»

Игроки мадридского «Реала» оказались шокированы отставкой главного тренера Хаби Алонсо, сообщает издание Marca.
Отмечается, что, несмотря на поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны», никто в «королевском клубе» не ожидал, что тренер будет уволен прямо сейчас.
Более того, в последние недели в «Реале» царило ощущение того, что команда начала находить свою игру после непростого периода, случившегося в конце 2025 года.
Многие футболисты «Реала» в частных беседах отметили, что узнали об увольнении Алонсо только из официального сообщения — никаких разговоров об уходе тренера накануне этого события не было.
Короче, ничего не вижу катастрофического, обычное решение тренерского вопроса. Но самому одноразовому- будет урок............................
Позвали Алонсо и не купили ему ни одного игрока, которых он отел. В Реале напрочь отсутствует ЦП с интеллектом. Убогейшая оборона со стеклянными игроками.
Этому Реалу нужна перестройка.
