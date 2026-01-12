Top.Mail.Ru
Увольнение Хаби Алонсо шокировало игроков «Реала»

сегодня, 21:59

Игроки мадридского «Реала» оказались шокированы отставкой главного тренера Хаби Алонсо, сообщает издание Marca.

Отмечается, что, несмотря на поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны», никто в «королевском клубе» не ожидал, что тренер будет уволен прямо сейчас.

Более того, в последние недели в «Реале» царило ощущение того, что команда начала находить свою игру после непростого периода, случившегося в конце 2025 года.

Многие футболисты «Реала» в частных беседах отметили, что узнали об увольнении Алонсо только из официального сообщения — никаких разговоров об уходе тренера накануне этого события не было.

Groboyd
Groboyd
сегодня в 23:25, ред.
От кого Вини надо беречь? Только от самого себя и его агентов. Бразил нарушил устные договоренности с клубом ещё при Анчи, отказавшись продлевать контракт. И с большой долей вероятности Перес пошлет его на... из клуба. В Реале не поставят игрока выше клуба.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:24, ред.
Перес интересовался Клоппом. Слухи такие были. И Клопп, вроде был не против. А кто остается. Мареска, Тен Хаг, Аморим - врядли. Конте можно переманить. Но он скандалист. Зидан. Возможно, но он в сборную хочет. Моура можно. Но это огромный риск по результатам. Вроде, все на данный момент, кто работал в топ-клубах. Но кто знает, что будет летом. Может из сборных кого присмотрят. Скалони даже Месси заставил на команду играть, что ему какие-то Винисиус и Мбаппе
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 23:19
Клопп? Может быть, но насколько мне известно, он готовится к возможной работе в сборной Германии, где его с нетерпением ждут фанаты. Получится ли у него в Реале, не знаю, не уверен, что его футбол примут футболисты... Единственное, это то, что Клопп- опытный тренер и наставник, но он уже несколько лет не при делах.
Арбелоа? Ничего не скажу, не знаю, даже приблизительно. Никакой информации о нём не имею, но думаю- он человек временный...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 23:17, ред.
Анчи про...л в прошлом сезоне всё, что только можно и доработал до конца сезона. На что рассчитывал Перес с этим слабым составом? На доминирование в европейском футболе.
Позвали Алонсо и не купили ему ни одного игрока, которых он отел. В Реале напрочь отсутствует ЦП с интеллектом. Убогейшая оборона со стеклянными игроками.
Этому Реалу нужна перестройка.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:56, ред.
А вдруг и получится как у Зидана. А если нет, то думаю, что основным претендентом станет Клопп. Хотя, может и другого подберут. Времени до конца сезона много. Кто знает, кто будет свободен летом
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:45
Да ладно, вряд ли кого-то это шокировало
Тучи над Алонсо давно сгущались.
Он просто стал заложником ситуации, но доработать сезон все таки лучше бы дали
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 22:34
Про Арбелоа было известно еще месяц назад, когда только начинались разговоры про возможное увольнение Алонсо. Я помню, немцы писали, и я Максу показывал эту статью. Я ничего о нем не знаю, поэтому, даже говорить не буду. Он мне незнаком. Если про Алонсо я знал всё, то этот персонаж мне неизвестен. Но думаю- он вариант временный...
adekvat
adekvat
сегодня в 22:27
А что это за тренер если команда слушает и идет за каким то черепахом.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:22, ред.
Арбелоа тоже не факт, что что-то сможет. Даже Анчи не мог до конца влиять на Винисиуса. Это человек, который всю карьеру работал с суперзвездами. А кто такой Арбелоа? Для Винисиуса точно никто.
shur
shur ответ 565eganhy4wk (раскрыть)
сегодня в 22:19
"Пожалуй, самое резонансное увольнение текущего сезона уже состоялось...! Аморима из Манчестера,ура!!!
Capral
Capral ответ 84zu4452bxu2 (раскрыть)
сегодня в 22:15
На авантюру повёлся Перес, а не Алонсо.
565eganhy4wk
565eganhy4wk
сегодня в 22:15
Пожалуй, самое резонансное увольнение текущего сезона уже состоялось... Реал — просто жалкий клуб: увольнение Алонсо это доказывает....
Capral
Capral
сегодня в 22:13, ред.
Ой да ладно, шок, прямо уже и шок. Неопытный тренер, с нехваткой тренерских начинаний, не умеющий находить общий язык с раздевалкой и звездным составом. Мало того, что тренер посредственный, так еще и наставник никакой. Ничего педагогического, даже начального... И сразу в такой Клуб как Реал. Произошла элементарная переоценка ценностей, вот и всё. Надо же знать свои возможности, иметь терпение. Началось с Винисиуса, к которому у Алонсо не нашлось подхода, прежде всего педагогического, и пошло поехало... Таких тренеров как Алонсо- можно затащить мешок, но таких игроков как Вини- надо беречь!!!
Короче, ничего не вижу катастрофического, обычное решение тренерского вопроса. Но самому одноразовому- будет урок............................
Bombon
Bombon
сегодня в 22:11
Веселые ребята, однако. Сначала сливают, потом удивляются отставке
shur
shur
сегодня в 22:10
....Царство ощущения рухнуло...!!!
84zu4452bxu2
84zu4452bxu2
сегодня в 22:09
Пока Перес рулит Реал так и будет "галактикос". Здесь и сейчас. Строить команду с нуля , дать тренеру время пусть даже потерей очков - не царское это дело. Больше всего в этой истории удивляет что Алонсо согласился на авантюру в которой у него изначально не было никакого права голоса - ни в трансферах , ни в выборе состава ни в контрактных делах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:00
Шок с танцами, фейерверками и шампанским продолжается уже 7-й час.....
Гость
