Увольнение Хаби Алонсо шокировало игроков «Реала»

1768244387

сегодня, 21:59

Игроки мадридского «Реала» оказались шокированы отставкой главного тренера , сообщает издание Marca.

Отмечается, что, несмотря на поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны», никто в «королевском клубе» не ожидал, что тренер будет уволен прямо сейчас.

Более того, в последние недели в «Реале» царило ощущение того, что команда начала находить свою игру после непростого периода, случившегося в конце 2025 года.

Многие футболисты «Реала» в частных беседах отметили, что узнали об увольнении Алонсо только из официального сообщения — никаких разговоров об уходе тренера накануне этого события не было.