1768289413

сегодня, 10:30

Россия является важной частью международного футбола. Такое мнение высказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

В ноябре сборная Чили на стадионе «Фишт» в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче. Позднее Милад рассказал, что Федерация футбола Чили готова организовать у себя в стране матч с командой России.

«Да, коммуникация между президентами федераций важна. Важно активнее коммуницировать и создавать больше связей на будущее с разными сборными: по футболу, футзалу, в разных категориях, поскольку Россия находится на высоком уровне и является важной частью международного, межконтинентального футбола», — сказал Милад.