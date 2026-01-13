Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

В чилийской федерации считают Россию важной частью международного футбола

сегодня, 10:30

Россия является важной частью международного футбола. Такое мнение высказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

В ноябре сборная Чили на стадионе «Фишт» в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче. Позднее Милад рассказал, что Федерация футбола Чили готова организовать у себя в стране матч с командой России.

«Да, коммуникация между президентами федераций важна. Важно активнее коммуницировать и создавать больше связей на будущее с разными сборными: по футболу, футзалу, в разных категориях, поскольку Россия находится на высоком уровне и является важной частью международного, межконтинентального футбола», — сказал Милад.

Подписывайся в ВК
Все новости
Россия  Чили
Источник: itar-tass.com
Гашек раскритиковал власти США и призвал лишить страну ЧМ по футболу
Вчера, 11:08
Гвардиола не согласился с тем, что Доннарумма плох в игре ногами
10 января
Бывший футболист «Спартака» Хурадо назвал Карседо отличным тренером
05 января
Роналду уверен, что сможет забить 1000 голов
29 декабря 2025
Аморим объяснил неожиданную замену Каземиро в матче против «Ньюкасла»
28 декабря 2025
Футболист «Астон Виллы» Уоткинс назвал Эмери тактическим гением
28 декабря 2025
Все комментарии
punw47v7d5w9
punw47v7d5w9
сегодня в 12:49
"Кукушка хвалит петуха....." ... было бы даже не интересно, если бы другое сказали....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 