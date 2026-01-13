Top.Mail.Ru
Баринов — игрок ЦСКА

сегодня, 09:46

ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Контракт с игроком сборной России подписан до конца сезона 2028/29.

Баринов будет выступать за ЦСКА под номером 6. Сегодня он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.

Red blu
Red blu
сегодня в 10:11
• «Крузейро», по нашим данным, наконец перевел деньги «Зениту» за трансфер Жерсона

• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.

• Вчера вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.

Многоходовочка от ЦСКА!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:11
ЦСКА можно любить или ненавидеть, но отрицать, что у них лучшая селекционная служба (во главе с Бабаевым и Гинером) - было бы глупо.
Сплавить проблемного Дивеева, взамен получить хорошего игрока и деньги, а потом переманить Баринова...
Это дорогого стоит...
Муравьед
Муравьед
сегодня в 10:04
Локомотив в данной ситуации оказался заложником ситуации, где пришлось покорно согласиться на уход Баринова. Дмитрий хочет стать чемпионом, а с Локомотивом у него нет шансов на это, вот он как и Игнашевич ранее выбрал более сильный клуб. Не отпусти его Локомотив то могли получить нематевированного , озлобленного игрока, от этого и игрок и клуб были бы в проигрыше.
А так Локомотив получил приблизительно 2 млн.евро, хотя и потерял классного игрока. Ну здесь уже сами виноваты , надо было раньше решать вопрос о продлении Баринова.
Так что потеря капитана , воспитанника и лидера раздевалки ещё аукнется Локо. Болельщики могут сказать спасибо руководству Локо за такую работу.
Вывод: ЦСКА выиграл в спортивном плане, Локомотив в спортивном и имиджевом плане потерял очень много, но в финансовом плане приобрёл.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:49
Ну посмотрим на эту затею, пока есть сомнения. Удачи Диме в ЦСКА!!
