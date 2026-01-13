Баринов — игрок ЦСКА

ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
Контракт с игроком сборной России подписан до конца сезона 2028/29.
Баринов будет выступать за ЦСКА под номером 6. Сегодня он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.
ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
Контракт с игроком сборной России подписан до конца сезона 2028/29.
Баринов будет выступать за ЦСКА под номером 6. Сегодня он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.
• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.
• Вчера вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.
Многоходовочка от ЦСКА!
• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.
• Вчера вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.
Многоходовочка от ЦСКА!
Сплавить проблемного Дивеева, взамен получить хорошего игрока и деньги, а потом переманить Баринова...
Это дорогого стоит...
Сплавить проблемного Дивеева, взамен получить хорошего игрока и деньги, а потом переманить Баринова...
Это дорогого стоит...
А так Локомотив получил приблизительно 2 млн.евро, хотя и потерял классного игрока. Ну здесь уже сами виноваты , надо было раньше решать вопрос о продлении Баринова.
Так что потеря капитана , воспитанника и лидера раздевалки ещё аукнется Локо. Болельщики могут сказать спасибо руководству Локо за такую работу.
Вывод: ЦСКА выиграл в спортивном плане, Локомотив в спортивном и имиджевом плане потерял очень много, но в финансовом плане приобрёл.
А так Локомотив получил приблизительно 2 млн.евро, хотя и потерял классного игрока. Ну здесь уже сами виноваты , надо было раньше решать вопрос о продлении Баринова.
Так что потеря капитана , воспитанника и лидера раздевалки ещё аукнется Локо. Болельщики могут сказать спасибо руководству Локо за такую работу.
Вывод: ЦСКА выиграл в спортивном плане, Локомотив в спортивном и имиджевом плане потерял очень много, но в финансовом плане приобрёл.