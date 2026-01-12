Колосков оценил слухи о переходе Баринова в ЦСКА

1768241303

сегодня, 21:08

Обсуждение возможного перехода капитана московского футбольного клуба «Локомотив» в ЦСКА на фоне противоречивой информации остается на уровне разговоров и не требует комментариев до появления конкретных решений. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА и «Локомотив» договорились о трансфере капитана железнодорожников.

«В течение дня информация постоянно меняется: утром появилась новость, что он начал медосмотр в „Локомотиве“, затем заговорили о его переходе в ЦСКА . В такой ситуации, с моей точки зрения, комментировать можно только то, что уже действительно произошло, — сказал Колосков. — Пока он то здесь, то там, все это остается на уровне разговоров. Рассуждать о том, что еще не случилось, я не считаю правильным. Когда будет конкретное решение, условно, состоится переход, тогда и появится повод для комментариев».

«Моя позиция простая: если игрок не хочет играть в „Локомотиве“, его нужно отпускать. Футболист, который не замотивирован, пользы команде не принесет. Пускай не едет на сборы, давайте подождем официальной информации о переходе», — добавил он.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.