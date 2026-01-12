Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Колосков оценил слухи о переходе Баринова в ЦСКА

сегодня, 21:08

Обсуждение возможного перехода капитана московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова в ЦСКА на фоне противоречивой информации остается на уровне разговоров и не требует комментариев до появления конкретных решений. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА и «Локомотив» договорились о трансфере капитана железнодорожников.

«В течение дня информация постоянно меняется: утром появилась новость, что он начал медосмотр в „Локомотиве“, затем заговорили о его переходе в ЦСКА. В такой ситуации, с моей точки зрения, комментировать можно только то, что уже действительно произошло, — сказал Колосков. — Пока он то здесь, то там, все это остается на уровне разговоров. Рассуждать о том, что еще не случилось, я не считаю правильным. Когда будет конкретное решение, условно, состоится переход, тогда и появится повод для комментариев».

«Моя позиция простая: если игрок не хочет играть в „Локомотиве“, его нужно отпускать. Футболист, который не замотивирован, пользы команде не принесет. Пускай не едет на сборы, давайте подождем официальной информации о переходе», — добавил он.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кокарев заявил, что «Химки» могли бы бороться за топ-8 при хороших финансах
Сегодня, 16:08
Батраков заявил, что ставит цели «Локомотива» выше индивидуальных наград
Сегодня, 12:12
Дивеев оценил решение перейти в «Зенит»
Вчера, 18:47
Петров рассказал, что для него значит «Торпедо» после 50 лет работы в клубе
Вчера, 16:33
Отец Тюкавина рассказал, почему игрок предан московскому «Динамо»
Вчера, 13:46
В «Ахмате» назвали 2025 год тяжелым для команды
08 января
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 22:09
ЦСКА предложил Локо за Баринова 2 млн.евро после того как получил доплату от Зенита за обмен Дивеева на Лусиано. Баринов объявили не полетит на сборы с Локомотивом.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:53
Это российские футбольные чиновники любят делать и проявляют мастеривитость.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:53
Коротко отметил - 29-30 лет сложный возрастной (как правило безуспешный в соц. плане) цикл ("возвращение Сатурна" или Саде Сати в джойтиш) - поэтому ЦСКА здесь рискует на мой взгляд, а самому Баринову выгодней остаться.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:51
...а звёзды,тем временем, воду льют...!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 21:46
А что говорят звёзды?
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:40
Дал расклад по "бариновской" теме в материале ниже - если коротко - Локомотиву выгодно сейчас его продать, но ему самому выгодно остаться - такая кутерьма,.... почему - в той теме "Баринов не отправится на сборы...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:35
Фигаро здесь...Фигаро там...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 