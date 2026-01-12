Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне извинился за свое поведение в матче Суперкубка Испании против «Реала».
Тренер в течение встречи провоцировал игрока мадридцев Винисиуса Жуниора, что вылилось в конфликт на 80-й минуте, когда бразилец уходил на замену. Симеоне и футболист получили по желтой карточке.
Сегодня Симеоне сказал:
Прежде всего, я хотел бы извиниться перед господином Флорентино (президент «Реала» Перес — прим.) и господином Винисиусом за то, что они увидели. С моей стороны было неправильно занимать такую позицию, и я признаю, что поступил некорректно. Побеждает та команда, которая заслуживает этого, и ничего больше. Финал Суперкубка? «Барселона» — очень хорошая команда, которая заслужила победу.