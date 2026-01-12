Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом

1768244669

сегодня, 22:04

Наставник «Атлетико» извинился за свое поведение в матче Суперкубка Испании против «Реала».

Тренер в течение встречи провоцировал игрока мадридцев Винисиуса Жуниора, что вылилось в конфликт на 80-й минуте, когда бразилец уходил на замену. Симеоне и футболист получили по желтой карточке.

Сегодня Симеоне сказал: