Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом

сегодня, 22:04
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне извинился за свое поведение в матче Суперкубка Испании против «Реала».

Тренер в течение встречи провоцировал игрока мадридцев Винисиуса Жуниора, что вылилось в конфликт на 80-й минуте, когда бразилец уходил на замену. Симеоне и футболист получили по желтой карточке.

Сегодня Симеоне сказал:

Прежде всего, я хотел бы извиниться перед господином Флорентино (президент «Реала» Перес — прим.) и господином Винисиусом за то, что они увидели. С моей стороны было неправильно занимать такую позицию, и я признаю, что поступил некорректно. Побеждает та команда, которая заслуживает этого, и ничего больше. Финал Суперкубка? «Барселона» — очень хорошая команда, которая заслужила победу.

Nenash
Nenash
сегодня в 23:46
Поздно. Слово не воробей.. 🐦‍⬛👅
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:34
Господин Винисиус...ахахахахах))))) вот умора)))
drug01
drug01
сегодня в 22:20, ред.
Главное это сделать вовремя!
shur
shur
сегодня в 22:13, ред.
...жить то дальше под одной крышей, в одном городе, в Мадриде, попой почувствовал,однако!!!
