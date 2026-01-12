Top.Mail.Ru
«Реал» назначил Арбелоа главным тренером

сегодня, 21:15

Чемпион мира 2010 года Альваро Арбелоа назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта с 42-летним испанским специалистом не уточняются.

Арбелоа с 18-летнего возраста (2001 года) находился в системе «Реала», начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в «Депортиво», а зимой 2007 года был куплен английским «Ливерпулем», где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в «Реал». Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским «Вест Хэмом».

В составе «Реала» Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем кубка страны (2010/11, 2013/14), также в его активе Суперкубки Испании (2012) и УЕФА (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).

С 2020 года Арбелоа работает в системе «Реала», тренируя команды разных возрастов. В 2025 году он возглавил молодежную команду мадридского клуба.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками после 19 туров. В Лиге чемпионов клуб идет на седьмой позиции с 12 очками за два матча до его завершения. Первую встречу под руководством Арбелоа команда проведет 14 января. «Реал» сыграет в гостях против «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.

Nenash
Nenash ответ bars098 (раскрыть)
сегодня в 23:34
🙋
Акын
Акын
сегодня в 22:58
Я видел тренинг Арбелоа ))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:47
Когда то мы видели дриблинг Арбелоа, а теперь и до такого дожили
Альваро тренер реала 😏
UncleZack
UncleZack
сегодня в 22:31
Ну вполне ожидаемо,Гадёныш и Черепахин своего добились.
Арбелоа куда более хребетный чем Алонсо,думаю обуздает обоих.
Летом все силы на обработку Клоппа;)
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 22:27
От перемены физруков результаты не поменяются. Будут и дальше так влетать Барсе.
Акын
Акын
сегодня в 22:27
Перес откопал в сарае грабли 25-летней давности?
Тогда после увольнения Дель Боске за 7 лет с десяток тренеров сменил пока наконец Моур смог продержаться больше года.
Интересно побьет ли дон Флорентино прежний рекорд
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:27
а кто-нибудь видел дриблинг этого парня нового тренера???
bars098
bars098
сегодня в 22:26
Помню как кто-то тут говорил, что Мбапе развалит Реал, так вот его слова оказались пророческими! Рад что Реал его подписал)
Bombon
Bombon
сегодня в 22:09
Интересный вариант. До конца сезона точно доработает. А там, возможно, Клоппа уломают. Тем более, по слухам, он и не против тренировать Реал
ktm6gtbgwbwp
ktm6gtbgwbwp
сегодня в 22:05
Наркоманы! Я думал что руководство МЮ отбитые на голову, а нет Реал пробил дно ....
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 21:36
Уволили тренера и сразу назначили нового...

Не то, что МЮ: назначили и.о тренера, пока ищут временного тренера до конца сезона, пока ищут постоянного тренера, готового работать с трансферами и тактикой, которую захочет спортивный директор.

Слабаки))
Nenash
Nenash
сегодня в 21:34, ред.
Перес, Вини и Рафинья "подписали" Алонсо.. ☝️
shur
shur
сегодня в 21:30, ред.
... Кто следующий, Рауль???!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:29
Раздевалка выдавила Алонсо. Видно было по лицу Белингема и Мбаппе, что там заговор
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:28
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!
