«Реал» назначил Арбелоа главным тренером

1768241729

сегодня, 21:15

Чемпион мира 2010 года назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта с 42-летним испанским специалистом не уточняются.

Арбелоа с 18-летнего возраста (2001 года) находился в системе «Реала», начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в «Депортиво», а зимой 2007 года был куплен английским «Ливерпулем», где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в «Реал». Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским «Вест Хэмом».

В составе «Реала» Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем кубка страны (2010/11, 2013/14), также в его активе Суперкубки Испании (2012) и УЕФА (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).

С 2020 года Арбелоа работает в системе «Реала», тренируя команды разных возрастов. В 2025 году он возглавил молодежную команду мадридского клуба.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками после 19 туров. В Лиге чемпионов клуб идет на седьмой позиции с 12 очками за два матча до его завершения. Первую встречу под руководством Арбелоа команда проведет 14 января. «Реал» сыграет в гостях против «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.