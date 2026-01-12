«Реал» назначил Арбелоа главным тренером

Чемпион мира 2010 года Альваро Арбелоа назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Детали контракта с 42-летним испанским специалистом не уточняются.
Арбелоа с 18-летнего возраста (2001 года) находился в системе «Реала», начав карьеру в клубе с молодежных команд. В 2006 году он перешел в «Депортиво», а зимой 2007 года был куплен английским «Ливерпулем», где провел два с половиной сезона. В 2009 году Арбелоа вернулся в «Реал». Летом 2016 года он подписал на один год контракт с английским «Вест Хэмом».
В составе «Реала» Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), чемпионат Испании (2011/12), два раза становился обладателем кубка страны (2010/11, 2013/14), также в его активе Суперкубки Испании (2012) и УЕФА (2014) и победа на клубном чемпионате мира (2014). За сборную Испании защитник играл с 2008 по 2013 год и провел за нее 58 матчей. В ее составе он выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).
С 2020 года Арбелоа работает в системе «Реала», тренируя команды разных возрастов. В 2025 году он возглавил молодежную команду мадридского клуба.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками после 19 туров. В Лиге чемпионов клуб идет на седьмой позиции с 12 очками за два матча до его завершения. Первую встречу под руководством Арбелоа команда проведет 14 января. «Реал» сыграет в гостях против «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.
Не то, что МЮ: назначили и.о тренера, пока ищут временного тренера до конца сезона, пока ищут постоянного тренера, готового работать с трансферами и тактикой, которую захочет спортивный директор.
Слабаки))
Тогда после увольнения Дель Боске за 7 лет с десяток тренеров сменил пока наконец Моур смог продержаться больше года.
Интересно побьет ли дон Флорентино прежний рекорд
Арбелоа куда более хребетный чем Алонсо,думаю обуздает обоих.
Летом все силы на обработку Клоппа;)
