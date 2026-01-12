Top.Mail.Ru
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам

сегодня, 20:39

Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Тренерский штаб ЦСКА пополнили Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Итальянские специалисты приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби. Фаваретто будет отвечать за стандартные положения, Багаттини займет должность тренера по физподготовке.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ЦСКА», — говорится в заявлении.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК
Владимир_Спартак
сегодня в 22:02
Видимо с Гусевым не сошлись характером...)
oFANATo
сегодня в 21:51
Алексею желаю удачи. Не удивлюсь если он скоро окажется в Урале...
Водолей Сергеев
сегодня в 21:45
Скорее всего конфликт имел место быть Думаю прояснится позже
Гость
