1768288073

сегодня, 10:07

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов планирует оснастить свои подразделения и подразделения подведомственных агентств различными видами дронов и средствами противодействия им для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года, а также празднования 250-летия США .

«Поскольку мы приближаемся к проведению чемпионата мира по футболу и празднованию 250-летия Америки, мы обеспечим безопасность нашего воздушного пространства», — говорится в заявлении ведомства. В МВБ отметили, что для этих целей внутри министерства было создано специальное управление, которое обеспечит оперативную закупку и развертывание дронов и средств противодействия.

В конце декабря 2025 года американские власти запретили импорт и продажу в США беспилотников иностранного производства, поскольку они несут «угрозу национальной безопасности» страны.