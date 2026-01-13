Top.Mail.Ru
США планируют обеспечивать безопасность ЧМ-2026 с помощью дронов

сегодня, 10:07

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов планирует оснастить свои подразделения и подразделения подведомственных агентств различными видами дронов и средствами противодействия им для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года, а также празднования 250-летия США.

«Поскольку мы приближаемся к проведению чемпионата мира по футболу и празднованию 250-летия Америки, мы обеспечим безопасность нашего воздушного пространства», — говорится в заявлении ведомства. В МВБ отметили, что для этих целей внутри министерства было создано специальное управление, которое обеспечит оперативную закупку и развертывание дронов и средств противодействия.

В конце декабря 2025 года американские власти запретили импорт и продажу в США беспилотников иностранного производства, поскольку они несут «угрозу национальной безопасности» страны.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных.

itar-tass.com
