Стало известно, почему Хаби Алонсо покинул «Реал»

вчера, 23:11

Хаби Алонсо сам стал инициатором своей отставки с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Пепе Альварес.

По его данным, наставник решил уволиться, так как ощущал недостаток уважения со стороны некоторых футболистов мадридской команды. Отмечается также, что Алонсо разочаровался в том, что игроки вели слишком эгоистично.

При этом, как пишет издание Marca, сами футболисты «Реала» не ожидали увольнения тренера и были шокированы этой новостью.

Capral
Capral ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 02:51
Тактик Реалу не нужен?)) А ничего, что именно стратегически, даже не тактически, Анчи в прошлом сезоне проиграл Барсе первые две игры? А может всё-таки нужен тренер, только не физрук, гоняющий игроков по полю, а тренер?
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:19
Вся его беда, что он по-прежнему видел себя игроком Реала, но не тренером, которым он, так и не стал...
Ron09
Ron09
сегодня в 02:16
Тактика Алонсо работала но игроки физически его подвели, не было самоотдачи.
Bombon
Bombon ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:13
Не то, чтобы он мне интересен. Просто как в Спартак взяли тренера вообще без какого-либо опыта даже в молодежных командах для меня загадка. Оюычно беоут хоть с каким-то опытом
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:54, ред.
Думаю, он там вряд ли долго продержится.

Алонсо все-таки ярко выраженный тренер-тактик. В МЮ же за последние 3 года были 4 тактики: 4-2-3-1 с перегруженными флангами и 4-2-2-2 от Тен Хага, 3-4-3 от Аморима и стандартные 4-2-3-1 от Флетчера. К сожалению, при любом раскладе половина команды не понимает тактики, е если при ее смене начинают блистать одни футболисты, то сразу теряются другие.

Да и если он устал морально от Реала, то что будет в МЮ, где Уилкокс начнет рассказывать тебе по какой тактике ты должен тренировать, а на запросы трансферов игроков, которые тебе нужны, ты услышишь в ответ: "Денег нет, но вы держитесь?"

Возможно, если Уилкокс решит повоевать с Беррардой, и в этой в*йне победит второй, после чего Уилкокса уволят и назначат другого спортдира по типу Мончи или Грановской - то тогда Алонсо дал бы результат. Но пока в этом уравнении слишком много "если"
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:52
Это понятно было сразу, что сливали его
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:47
Продолжайте наблюдать за Абаскалем, держите в курсе, это важно
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:28, ред.
Жаль, что ушёл. Вчера команда наконец начала играть, Вини даже капитаном был, Беллингем старался. Камавинга только расслаблен очень.В общем пошла положительная динамика. Но Алонсо понял, видимо, что этими бойцами Барсу и ЛЧ не взять. Не хотят плясать под его дудку. Хотят сами быть « владычицей морской». Не серьёзно это каждому азы дисциплины вдалбливать. Плюнул и ушёл. И правильно!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:23, ред.
Еще мне видятся одинаковые проблемы у трех больших клубов МЮ Реал Челси. Нет общего понимания высшего руководства с тренерами и игроками. Каждый на своей волне
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:08
Не думаю, что и Анчи слили. Другое дело, что Анчи допускал много стратегических игровых ошибок, как в матчах с Барсой, так и с другими. Даже такие тренеры ошибаются.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
Мне кажется Анчи слили теже самые кто и слил Алонсо. Ребята привыкли в эконом режиме играть не напрягаться
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03
Да кто его знает-то. В последнее время он чудит. И нормально так чудит.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:01
А зачем он Анчи уволил? Тут всё к одному.
Capral
Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:00
Мне без разницы- останется он без работы или нет. Я в прошлом сезоне, больше всех, взятых болельщиков Реала топил за этот Клуб. Переругался со всеми болелами Барсы. Но после того, как старый м....к уволил Анчи и пригласил Алонсо, я не мог больше болеть за Реал и ждал пока его уволят. Не знаю, кто придет новый тренер и как он сработается, но Алонсо, с самого начала был не вариант для Реала, что и показали дальнейшие события...
Поглядим, кого назначат.
Bombon
Bombon ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:59
Допустим, что на время. Но не на полсезона же. Сменили на Арбелоа. Не знаю, лучше он Алонсо или нет. Тоже такая себе замена
Comentarios
Comentarios ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:57
Скорее всего брали на время и он это понял
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:56
Это понятно. И было ясно с самого начала. Непонятно тогда зачем его Перес звал? Все и все знали, что идея провальная, но непонятно зачем согласилились
Capral
Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:55
Тортила и Вини тащут весь Реал. Ну это, если объективно смотреть.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:53
Да ничего он им не сделал, просто как и ожидалось, его тренерская идея не подошла игрокам Реала. Мы же неоднократно говорили, что гонять по полю элитных игроков Мадрида, как он гонял дураков из Байера, у Алонсо не получится. И пахать, как шахтеры, игроки Реала не будут, вот и всё... А какая еще была игровая идея у Алонсо? Он не стратег, не тактик, что было неоднократно доказано и в финале ЛЕ против Аталанты, и даже разгром от Слота-0:4, я уже не говорю о том, что физрук Компани вышвырнул его из ЛЧ с общим счетом-0:5!!!
Можно не считаться с моим мнением, можно меня не уважать, я это переживу.))) Но нельзя же не видеть очевидного...
Bombon
Bombon ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
В Барсе сейчас трудные времена, но не настолько же, чтобы с МЮ сравнивать
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50
скорее всего мог решИТЬ игру эпизода. Сейчас Вини - ходячая проблема. Ходячая проблема и Тортила. Вот если эту парочку выгнать.то может что-то и получилось. но Мбаппе вообще не прикосновенный.даже Перес готов собой пожертвовать.по его требованию.
Алоонсо как стратег - правильно поступил и ушёл во-время. Если команда не уважает тренера и соперника( коридор). то это уже не команда а сумасброд.
А Алонсо безработным не будет, уверен желающих будет много его взять.
Посмотрим на очередного тренера и как он с этими выскочками справится. Клопп точно в этот гадюшник не пойдёт. Может быть третье пришествие Зидана? Сомневаюсь!
Nenash
Nenash ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:50
Занято..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:44
ну это примерно,как податься в Барсу.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
Ну, сейчас результативность у него упала. По слухам это он и Винисиус воду мутили. Позже присоединился Мбаппе. А когда три таких игрока против, тут ничего уже не сделать. З эгоиста объединились. Это что же он такое им сделал?
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:39
А ведь, Беллингем был одним из тех, кто первый вступился за одноразового и поддержал его.
Bombon
Bombon ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Только Эмери хоть и тренеришка, но пока в Европе работает. И довольно успешно. А Абаскаль во втором дивизионе в Мексике, если еще не вышвырнули. Говорят, что хотел в Спартак вернуться. Оно и понятно. Там столько не платят
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:35
Задачка непростая где найти хорошего тренера. Все заняты, если только Клопп или Зидан ..
Capral
Capral
сегодня в 00:34
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    сегодня в 00:28
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:26
      Результата нет лучше уйти что он и сделал!!
      Гость
