Стало известно, почему Хаби Алонсо покинул «Реал»

Хаби Алонсо сам стал инициатором своей отставки с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Пепе Альварес.
По его данным, наставник решил уволиться, так как ощущал недостаток уважения со стороны некоторых футболистов мадридской команды. Отмечается также, что Алонсо разочаровался в том, что игроки вели слишком эгоистично.
При этом, как пишет издание Marca, сами футболисты «Реала» не ожидали увольнения тренера и были шокированы этой новостью.
Ливерпулю как раз-таки нужен тренер-тактик, так как в идеях Слота меньше смысла, чем даже в идеях Тен Хага.
Поэтому полностью согласен с Вами, и на месте Ливерпуля ловил бы момент и пользовался ситуацией
Просто, прежде чем браться за такой Клуб, для начала- надо изучить раздевалку, состав, характер каждого игрока, его человеческие качества, и кто на что способен... А Алонсо решил, что после победы в усредненном Бундесе, где Бавария забивает по 8 мячей за игру- ему и море по колено! Вот и расплата, причем справедливая.
И что удивительно, так это то, что будучи в прошлом, сам, игроком Реала, игроком известным, Алонсо не понял главного или забыл, что такое Реал- со всеми его достоинствами и недостатками... Итог- более чем ожидаемый, и как я уже как-то писал, что игроки Реала нынешнего, вероятно, меньше всего вспоминают футболиста Алонсо...
Алонсо все-таки ярко выраженный тренер-тактик. В МЮ же за последние 3 года были 4 тактики: 4-2-3-1 с перегруженными флангами и 4-2-2-2 от Тен Хага, 3-4-3 от Аморима и стандартные 4-2-3-1 от Флетчера. К сожалению, при любом раскладе половина команды не понимает тактики, е если при ее смене начинают блистать одни футболисты, то сразу теряются другие.
Да и если он устал морально от Реала, то что будет в МЮ, где Уилкокс начнет рассказывать тебе по какой тактике ты должен тренировать, а на запросы трансферов игроков, которые тебе нужны, ты услышишь в ответ: "Денег нет, но вы держитесь?"
Возможно, если Уилкокс решит повоевать с Беррардой, и в этой в*йне победит второй, после чего Уилкокса уволят и назначат другого спортдира по типу Мончи или Грановской - то тогда Алонсо дал бы результат. Но пока в этом уравнении слишком много "если"
