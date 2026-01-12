Стало известно, почему Хаби Алонсо покинул «Реал»

1768248701

вчера, 23:11

сам стал инициатором своей отставки с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Пепе Альварес.

По его данным, наставник решил уволиться, так как ощущал недостаток уважения со стороны некоторых футболистов мадридской команды. Отмечается также, что Алонсо разочаровался в том, что игроки вели слишком эгоистично.

При этом, как пишет издание Marca, сами футболисты «Реала» не ожидали увольнения тренера и были шокированы этой новостью.