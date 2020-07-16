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0 : 1
завершен
16 июля 2020, 18:00
четверг
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Стадион Нефтяник (Уфа)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|79’
|0:1(П)
|Жоаозиньо
|Емельянов Данила
|56’
|Аликин Павел
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Карапузов Владислав
|Скопинцев Дмитрий
|46’
|Школик Игорь
|Хильемарк Оскар
|62’
|Н'Жи Клинтон
|Панченко Кирилл
|70’
|Грулев Вячеслав
|Комличенко Николай
|Вомбергар Андрес
|Тилль Оливье
|76’
|82’
|Каборе Шарль
|Игбун Сильвестр
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|6
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|5
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|5
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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Для Динамо с точки зрения статистики этот матч можно занести в актив, а по содержанию и качеству игры в пассив!
Для Динамо с точки зрения статистики этот матч можно занести в актив, а по содержанию и качеству игры в пассив!
Перемены прежде всего нужны в Тренерском штабе Динамо.
Перемены прежде всего нужны в Тренерском штабе Динамо.
А вот Уфа выглядела не просто слабо, а подозрительно слабо.
На поле был не крепкий середняк РПЛ, а некто из подвала пердива, даже в автобусном варианте выглядевший невнятно.
Впрочем, и такой Уфе мы не забили с игры.
Причем, и моментов-то для «с игры» почти не создали.
Лишь на 93 мин выскреб мяч Грулев и вывел на удар Школика, но тот не обыграл Чернова, хотя должен был забивать.
Кстати, у Уфы понравился как раз Чернов.
Этот смешной лопоухий парень провел матч на ура, спокойно и квалифицированно, вообще без проблем. Будет так играть – вырастет в хорошего кипера.
А вот Уфа выглядела не просто слабо, а подозрительно слабо.
На поле был не крепкий середняк РПЛ, а некто из подвала пердива, даже в автобусном варианте выглядевший невнятно.
Впрочем, и такой Уфе мы не забили с игры.
Причем, и моментов-то для «с игры» почти не создали.
Лишь на 93 мин выскреб мяч Грулев и вывел на удар Школика, но тот не обыграл Чернова, хотя должен был забивать.
Кстати, у Уфы понравился как раз Чернов.
Этот смешной лопоухий парень провел матч на ура, спокойно и квалифицированно, вообще без проблем. Будет так играть – вырастет в хорошего кипера.
Но в атаке нужны перемены.
Но в атаке нужны перемены.
С победой!
Но что нам делать в Европах с такой игрой, если даже выгорит?
С победой!
Но что нам делать в Европах с такой игрой, если даже выгорит?