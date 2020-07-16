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Уфа - Динамо
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Динамо

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Уфа
Динамо
Логотип футбольный клуб Уфа
0 : 1
завершен
16 июля 2020, 18:00
четверг
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Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 29 тур
Стадион Нефтяник (Уфа)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    79’ 0:1(П) Жоаозиньо
    Наказания
    Емельянов Данила 56’
    Аликин Павел 72’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Карапузов Владислав Скопинцев Дмитрий
    46’ Школик Игорь Хильемарк Оскар
    62’ Н'Жи Клинтон Панченко Кирилл
    70’ Грулев Вячеслав Комличенко Николай
    Вомбергар Андрес Тилль Оливье 76’
    82’ Каборе Шарль Игбун Сильвестр
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 5
    		5 Фолы 8
    		3 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    LOpp
    LOpp ответ Wolf77785 (раскрыть)
    17 июля в 17:04
    Понятно
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
    17 июля в 17:03
    Там же вроде 5 игроков основы не играли чтоль, и из-за этого на Уфу коэф 8 был с локо
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (раскрыть)
    17 июля в 10:04
    Доброго Здоровья Павел!
    Для Динамо с точки зрения статистики этот матч можно занести в актив, а по содержанию и качеству игры в пассив!
    stanichnik
    stanichnik ответ Kolymchanin (раскрыть)
    17 июля в 09:33
    Доброго Здоровья Колымчанин!
    Перемены прежде всего нужны в Тренерском штабе Динамо.
    LOpp
    LOpp ответ Wolf77785 (раскрыть)
    16 июля в 23:46
    В смысле также?
    Vadik
    Vadik
    16 июля в 23:23
    Динамиков с победой!!!!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
    16 июля в 22:10
    Они же с локо так же играли, разве что-то поменялось там?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ smiliel (раскрыть)
    16 июля в 22:07
    Скоро таблица будет обновлена.
    smiliel
    smiliel
    16 июля в 21:31
    Опять,блин удалили мой комментарий!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    16 июля в 21:27
    динамо в ле. Быстро с фнл на свой уровень вернулись.
    smiliel
    smiliel
    16 июля в 21:04, ред.
    Чего таблицу не меняете? Больше часа уже прошло, как Динамо взяло 3 очка?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    16 июля в 20:59
    Динамо с победой!!!!
    pomor 445
    pomor 445 ответ спартак 1987 (раскрыть)
    16 июля в 20:55
    Соломки постелил толстым слоем.
    нечитайло
    нечитайло
    16 июля в 20:49
    Дожали
    Gotlib
    Gotlib ответ Союзник противников (раскрыть)
    16 июля в 20:44
    Вполне могло быть, если бы Школик не оказался Школьником.
    Gotlib
    Gotlib
    16 июля в 20:41
    Школик ещё Школьник, не смог забить 100% гол.
    спартак 1987
    спартак 1987
    16 июля в 20:37
    динамовцы всё-таки запрыгнули на шестую строчку в турнирной таблице, дающую право сыграть в лиге европы в случае победы зенита в кубке России. в последнем туре бело-голубые дома примут оренбург имея ещё матч в запасе с краснодаром. вобщем поиграть в лиге европы Спартак сможет только победив в кубке, с зенитом будет судить Иванов. варианты почти все были плохими, но я бы выбрал лучше Карасёва. этот косой с ростова ни раз уже убивал Спартак, вспомнить хотя бы игру в питере против зенита на петровском, когда в конце игры вместо второй жёлтой карточке игроку зенита и последующем удалением игрока бомжей не свиснул штрафной, который сам прекрасно видел и уже в следующей атаке поставил пенальти в ворота Спартака. из свежего можно вспомнить дерби в 1/4 кубка России в марте на открытие арене против цска. всю игру душил нас с..ка, удалил Понсе не пойми за что, который кстати с зенитом теперь и не сыграет...ну а на варе будет править Турбин, который просто чудил в Туле и ему просто не хватило времени, чтобы придумать ничью в той игре...надежда на характер игроков и такие голы как у Зобнина и Соболева вчера...p.s болельщиков динамо с победой, если не Спартаку играть в лиге европы пусть это лучше будет динамо. уфа наверняка и двух раундов не прошла бы, у бело- голубых хоть достаточно исполнителей хорошего уровня для игры на два или три фронта ( ждём усилинея летом, в рпл не хватает креативных игроков)
    Храневец
    Храневец ответ gentlewolf (раскрыть)
    16 июля в 20:20, ред.
      112910415
      112910415
      16 июля в 20:20
      бывает и такая победа
      баск
      баск
      16 июля в 20:20
      Мы были как обычно.

      А вот Уфа выглядела не просто слабо, а подозрительно слабо.
      На поле был не крепкий середняк РПЛ, а некто из подвала пердива, даже в автобусном варианте выглядевший невнятно.

      Впрочем, и такой Уфе мы не забили с игры.
      Причем, и моментов-то для «с игры» почти не создали.
      Лишь на 93 мин выскреб мяч Грулев и вывел на удар Школика, но тот не обыграл Чернова, хотя должен был забивать.

      Кстати, у Уфы понравился как раз Чернов.
      Этот смешной лопоухий парень провел матч на ура, спокойно и квалифицированно, вообще без проблем. Будет так играть – вырастет в хорошего кипера.
      Kolymchanin
      Kolymchanin
      16 июля в 20:18
      Всех сораДников с победой!!!
      Но в атаке нужны перемены.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ LOpp (раскрыть)
      16 июля в 20:13
      Короновались они. Уфе еще повезло что ее не сажали на изоляцию. Прогнули Роспотребнадзор республиканский. Болели еще раньше чем "Динамо".
      gentlewolf
      gentlewolf
      16 июля в 20:11
      До пенальти на гол мы не наиграли. зато после пенальти могли и должны были забивать.
      С победой!

      Но что нам делать в Европах с такой игрой, если даже выгорит?
      За адекватность
      За адекватность
      16 июля в 20:06
      С учетом того, что заключительный матч дома с "Оренбургом", "ДМ" выиграло битву за возможную ЛЕ. А с учетом состава и финансовых возможностей может это и к лучшему. Но как бы то ни было "Уфа" заслуживает только похвалы за этот сезон. Как всегда личное мнение.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      16 июля в 20:02
      Поздравляю болельщиков Динамо с победой
      makkie
      makkie
      16 июля в 19:52
      Динамо за счёт пенальти и вылезает 😄
      Храневец
      Храневец ответ Союзник противников (раскрыть)
      16 июля в 19:43
      ПО ЛЮБОМУ А ТО И ДВА !
      Армейская душа
      Армейская душа
      16 июля в 19:42
      У Динамо отличный шанс закрепиться на 6-м месте и в случае победы Зенита в КР сыграть в ЛЕ
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 июля в 19:42
      Ещё один по плану.
      Храневец
      Храневец
      16 июля в 19:42
      Я ЖЕ ГОВОРИЛ ГОЛ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЕНАЛЬТИ !
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