«Црвена Звезда» победила в первой официальной игре после прихода Станковича

вчера, 22:40
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме0 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла шведский «Мальмё» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Мальмё.

Мяч на 16-й минуте забил Василие Костов.

«Црвена Звезда» провела первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера команды Деяна Станковича. В ноябре серб покинул аналогичную должность в московском «Спартаке». Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны.

«Црвена Звезда» набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Мальмё» с 1 очком располагается на 35-й строчке. Шведская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:58, ред.
Опять судьи наверное виноваты. Ну мы то уже знаем что неубедительная победа над аутсайдером это в целом в духе борова.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:08
Нашёл свою команду?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:56
Если уж у такого аутсайдера не выигрывать, то что вообще делать в еврокубках?...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:50
Он там также быкует?)
112910415
112910415
сегодня в 09:41
ну вот ...
теперь он возьмёт Лигу Европы, а мы останемся у разбитого корыта ... )
shur
shur
сегодня в 09:29
...Это хоть и не под Полтавой, но всё равно победа и так сказать
"Уж Гнутся ШВЕДЫ"....!!!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 08:51
Молодцы, не простой матч был, но удержали победу.
