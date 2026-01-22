«Црвена Звезда» победила в первой официальной игре после прихода Станковича

1769110801

вчера, 22:40

Сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла шведский «Мальмё» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Мальмё.

Мяч на 16-й минуте забил Василие Костов.

«Црвена Звезда» провела первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера команды Деяна Станковича. В ноябре серб покинул аналогичную должность в московском «Спартаке». Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны.

«Црвена Звезда» набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Мальмё» с 1 очком располагается на 35-й строчке. Шведская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.