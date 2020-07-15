В 1 Алиссон Голов пропущено: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 96

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 96

З 4 ван Дейк Вирджил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 96

З 12 Гомес Джо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 96

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 96

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 83

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 61

П 3 Фабиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 96

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 96

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 83

Н 9 Фирмино Роберто Отборы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 6 Ловрен Деян

З 76 Уильямс Неко

П 48 Джонс Кертис

П 8 Кейта Наби Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 35

П 18 Минамино Такуми Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 35

Н 27 Ориги Дивок Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Минут сыграно: 13

Н 23 Шакири Джердан Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 13