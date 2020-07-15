ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Первая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия B 2019
Бразилия. Серия С 2019
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Восток 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Центр 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Юг 2019/2020
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Сербия. Суперлига 2019/2020
Словакия. Первая лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-Лига 2019/2020
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-15
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-29
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-19
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-06-17
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-26
Арсенал - Ливерпуль
Бернли - Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Борнмут

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Ливерпуль

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet 1.16 5.60 50.00
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    20’ 0:1 Мане Садио
    ассистент Робертсон Эндрю
    Ляказетт Александр 1:1 32’
    Нельсон Рейсс
    ассистент Ляказетт Александр     		2:1 44’
    Наказания
    Торрейра Лукас 46’
    48’ Александер-Арнольд Трент
    Джака Гранит 81’
    Себальос Даниэль 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Себальос Даниэль Торрейра Лукас 57’
    Уиллок Джозеф Ляказетт Александр 58’
    Обамеянг Пьер-Эмерик Нельсон Рейсс 58’
    61’ Минамино Такуми Фирмино Роберто
    61’ Кейта Наби Окслейд-Чемберлен Алекс
    Мэйтленд-Найлз Эйнсли Соареш Седрик 76’
    83’ Ориги Дивок Салах Мохамед
    83’ Шакири Джердан Вейналдум Джорджиньо
    Колашинац Сеад Сака Бакайо 85’
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 24
    		2 Удары в створ 8
    		14 Фолы 10
    		2 Угловые 13
    		5 Офсайды 4
    		30% Владение мячом 70%
    		8 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    16 июля в 23:35
    у каждого человека есть свое мнение
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    16 июля в 23:16
    А что у тебя другое мнение было? А я думал, ты солидарен с ним.
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    16 июля в 18:58
    так ты про меня написал
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    16 июля в 18:48
    Да, любой коммент фанатов Юве после матча Уотфорд- Ливерпуль можешь взять, и будут тебе факты))), или после ничьи с Ман Юнайтед, в той теме, как я помню князь предсказывал, что Ливерпуль будет дальше терять очки))
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    16 июля в 18:21
    можно факты или может быть коммент
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
    16 июля в 17:27
    "Настоящий" чемпион в Италии, который отскакивает при помощи судьи от Аталанты и от Сассуоло
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ 773sergeytank (раскрыть)
    16 июля в 13:18
    Эта не моя логика, а твоих друзей ювенале и князя, это они любят делать выводы из одного матча.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    16 июля в 12:06
    Надо было выпускать молодняк у основы нет мотивации
    galem72
    galem72
    16 июля в 11:38
      773sergeytank
      773sergeytank ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      16 июля в 11:09, ред.
      Сам начал свою логику расписывать и не нужно сюда Сити подключать.
      ZaZizu
      ZaZizu
      16 июля в 10:33
      Спасибо Ливерпулю за три очка!
      Радует наша молодёжь, очень перспективные. Тирни против Салаха очень хорошо отыграл.
      По вратарям согласен с братухами-ни туда деньги вкладывали при наличии Оспины и Мартинеса,давно считал что Мартинес должен быть номером один.
      lobsterdam
      lobsterdam
      16 июля в 09:19
      Артистично подставились, не подкопаешься! Ну что ж, "друзьям" надо иногда и помочь выбраться из ямы, глядишь, тоже когда-нибудь откликнутся, земля-то круглая, тем более, такая "помощь" лфк ничего не стоила!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ ст_прапорщик (раскрыть)
      16 июля в 08:38
      Здорова прапорщик! Давно не виделись.
      Crooclin
      Crooclin ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      16 июля в 07:52
      А раскрывался Войцех в Арсенале)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
      16 июля в 07:23
      да,именно настоящий чемпион,а не липовый.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      16 июля в 07:22
      тут не Арсенал победил,а Ливерпуль играл в поддавки. ВВД видать брал уроки по "привозам" у молодого бойца Де Лигта, ну а Алиссон,то ли с Кариусом,то ли с Адриано попивал пивко,а может и с тем и другим.
      Как говорится - победителей не судят,а именно Ливерпуль стал триумфатором АПЛа, видать ребята расслабились, но Юра после такого разгельдяйства от двух дорогостоящих фигур построения команды, попьёт крови. Сало снова включил своё Эго, Мане конечно намного продуктивней и креативней,да и скромней. Самурай какой то хилый,благо что отдали 8 или 9 лямов,как говорится - пригодится для ротации. Но в таком эпизоде,конечно же надо было хотя бы пробить.... Фирмино тоже не особо блистал во времена Суареса-Старриджа и Стерлинга, может и с этого камикадзе что то получится.
      Ну а начало, возили арсенал мордой по столу,как каких то школьников.
      нечитайло
      нечитайло
      16 июля в 07:07
      Арсеналу значит нужнее
      A.S.A
      A.S.A
      16 июля в 06:32
      Ну во-первых с победой Нас!
      Думаю если бы Ливер не оформил чемпионство досрочно,то таких ляпов бы не совершил да и игра в целом была бы тяжелей.
      112910415
      112910415
      16 июля в 05:03
      не всё коту масленица !
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ 773sergeytank (раскрыть)
      16 июля в 03:26
      То есть по логике фанатов Юве, Вулверхэмптон выше уровнем Ман Сити, раз они дважды обыграли их? А Юве на одном уровнем с Вероной раз проиграли им на выезде, правильно я понял вашу логику?
      773sergeytank
      773sergeytank ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      16 июля в 01:36
      Зато Сассуоло будет выше по уровню Уотфорда.. и что дальше?
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
      16 июля в 01:27
      Самое смешное, что почти чемпион Юве, не смог обыграть Сассуоло, который по уровню ниже чем Арсенал))
      juvenale
      juvenale
      16 июля в 01:23
      вот он настоящий чемпион
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      16 июля в 00:48
      Свадебные генералы, не болеее. Привет, керосиныч!
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      16 июля в 00:45
      Зачем Чеха, прям, загадка для меня до сих пор
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Ну я так не играю (комментарий удален) (раскрыть)
      16 июля в 00:33
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        16 июля в 00:30
        Аха-ха, но Щенсны вытеснил из Ромы Алиссона, а из Ювентуса - Буффона.
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        16 июля в 00:30
        Артета, судя по сегодняшней тактити, владеет конспектами не только Пепа, но и Моуриньо))
        Брулин
        Брулин
        16 июля в 00:28
        Победа есть победа конечно.
        Но игра уровня предсезонки.
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        16 июля в 00:27, ред.
        Ливер хорошо начал, забил, расслабился, и привез себеже 2 мяча, из-за грубых ошибок в обороне. 2 ошибки 2 гола. Арсенал воспользовался.

        Так-то, для обеих команд чемпионат уже давно закончен. Но Ливерпуль потерял честь. Арсенал бился за нее. Вот и справедливый результат.
        Минамино давно в основу пора.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100