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2 : 1
завершен
15 июля 2020, 22:15
среда
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Стадион Эмирейтс (Лондон)
|20’
|0:1
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Мане Садио
ассистент Робертсон Эндрю
|Ляказетт Александр
|1:1
|32’
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Нельсон Рейсс
ассистент Ляказетт Александр
|2:1
|44’
|Торрейра Лукас
|46’
|48’
|Александер-Арнольд Трент
|Джака Гранит
|81’
|Себальос Даниэль
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Себальос Даниэль
|Торрейра Лукас
|57’
|Уиллок Джозеф
|Ляказетт Александр
|58’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Нельсон Рейсс
|58’
|61’
|Минамино Такуми
|Фирмино Роберто
|61’
|Кейта Наби
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Соареш Седрик
|76’
|83’
|Ориги Дивок
|Салах Мохамед
|83’
|Шакири Джердан
|Вейналдум Джорджиньо
|Колашинац Сеад
|Сака Бакайо
|85’
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|3
|Удары по воротам
|24
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|2
|Удары в створ
|8
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|14
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|13
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|5
|Офсайды
|4
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|8
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|1
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Радует наша молодёжь, очень перспективные. Тирни против Салаха очень хорошо отыграл.
По вратарям согласен с братухами-ни туда деньги вкладывали при наличии Оспины и Мартинеса,давно считал что Мартинес должен быть номером один.
Радует наша молодёжь, очень перспективные. Тирни против Салаха очень хорошо отыграл.
По вратарям согласен с братухами-ни туда деньги вкладывали при наличии Оспины и Мартинеса,давно считал что Мартинес должен быть номером один.
Как говорится - победителей не судят,а именно Ливерпуль стал триумфатором АПЛа, видать ребята расслабились, но Юра после такого разгельдяйства от двух дорогостоящих фигур построения команды, попьёт крови. Сало снова включил своё Эго, Мане конечно намного продуктивней и креативней,да и скромней. Самурай какой то хилый,благо что отдали 8 или 9 лямов,как говорится - пригодится для ротации. Но в таком эпизоде,конечно же надо было хотя бы пробить.... Фирмино тоже не особо блистал во времена Суареса-Старриджа и Стерлинга, может и с этого камикадзе что то получится.
Ну а начало, возили арсенал мордой по столу,как каких то школьников.
Как говорится - победителей не судят,а именно Ливерпуль стал триумфатором АПЛа, видать ребята расслабились, но Юра после такого разгельдяйства от двух дорогостоящих фигур построения команды, попьёт крови. Сало снова включил своё Эго, Мане конечно намного продуктивней и креативней,да и скромней. Самурай какой то хилый,благо что отдали 8 или 9 лямов,как говорится - пригодится для ротации. Но в таком эпизоде,конечно же надо было хотя бы пробить.... Фирмино тоже не особо блистал во времена Суареса-Старриджа и Стерлинга, может и с этого камикадзе что то получится.
Ну а начало, возили арсенал мордой по столу,как каких то школьников.
Думаю если бы Ливер не оформил чемпионство досрочно,то таких ляпов бы не совершил да и игра в целом была бы тяжелей.
Думаю если бы Ливер не оформил чемпионство досрочно,то таких ляпов бы не совершил да и игра в целом была бы тяжелей.
Но игра уровня предсезонки.
Но игра уровня предсезонки.
Так-то, для обеих команд чемпионат уже давно закончен. Но Ливерпуль потерял честь. Арсенал бился за нее. Вот и справедливый результат.
Минамино давно в основу пора.
Так-то, для обеих команд чемпионат уже давно закончен. Но Ливерпуль потерял честь. Арсенал бился за нее. Вот и справедливый результат.
Минамино давно в основу пора.