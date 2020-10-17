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Химки - Спартак
Зенит - Сочи
Краснодар - Рубин
Локомотив - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Спартак

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    Голы
    Мирзов Резиуан
    ассистент Кухарчук Илья     		1:0 48’
    58’ 1:1(П) Кокорин Александр
    63’ 1:2 Понсе Эсекель
    ассистент Ларссон Джордан
    77’ 1:3 Ларссон Джордан
    Идову Брайан
    ассистент Конате Мохамед     		2:3 85’
    Наказания
    Трошечкин Александр 7’
    29’ Понсе Эсекель
    31’ Маслов Павел
    Мирзов Резиуан 40’
    Кухарчук Илья 52’
    Логашов Арсений 57’
    70’ Кокорин Александр
    Глушаков Денис 88’
    Данилкин Егор 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Мозес Виктор Умяров Наиль
    Конате Мохамед Кухарчук Илья 70’
    Липовой Данил Дядюн Владимир 70’
    80’ Оганесян Степан Кокорин Александр
    Могилевец Павел Трошечкин Александр 88’
    Долгов Александр Гапон Евгений 90+2’
    90+3’ Ещенко Андрей Маслов Павел
    90+3’ Маркитесов Дмитрий Зобнин Роман
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 10
    		10 Удары в створ 7
    		15 Фолы 12
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		4 Cэйвы 8
    		6 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    18 октября в 21:13
    мои поздравления спартак заслужил. игра поставлена.думаю чемпионом будет ....
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    18 октября в 11:47
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех ответ Константин Белых (раскрыть)
      18 октября в 11:25
      Дюков, Миллер, Вилков, Еськов - лучшее, что было у зенита, за последние 10 лет..
      Константин Белых
      Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      18 октября в 09:40
      Ларссон с Понсе это лучшее что случилось со Спартаком за последние 10 лет.
      Храневец
      Храневец ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
      18 октября в 08:59
      будем надеяться
      sten312
      sten312
      18 октября в 06:33
      Спартак без пенальти,что хохол без лычки.Леня-снимальщик доволен.
      vdmvdm
      vdmvdm
      18 октября в 02:35
      Пока понятно, почему Мозеса выгнали из Челси и Интера. Посмотрим, это одна игра. Но ни одного удачного действа.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      18 октября в 02:00
      С Победой Красно-Белые!!! Спасибо за поддержку!!!
      brauning.86
      brauning.86 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      18 октября в 00:26
      Это просто. Леня берет пример с Миллера, тот то же любит зенит и терпеть не может нахлебников сочи и оренбург
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      18 октября в 00:20
        BDA8181
        BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        17 октября в 23:57
        ну слово не воробей )) за них всегда приходиться отвечать ))
        RIR68
        RIR68 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        17 октября в 22:56
        "у нас арбитры нулевые" (с)
        "снимается" один Федун, и то при определённых обстоятельствах))).
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        17 октября в 22:51, ред.
        Все хозяева матчей,как и предполагалось,сегодня были лучше гостей....
        В данном матче результат закономерен...даже если бы Химки вели к 48-й минуте 6:0...итог был бы 6:7......)))

        На сегодня......отличная игра Максименко и лояльность судей,добытая Федуном "снятием с чемпионата" - даёт плоды.....команда не проигрывает....

        С чем её и поздравляем.....
        Кокорина - с почином....
        Спартаку - успехов !!!
        Big krendel
        Big krendel
        17 октября в 22:29
        Левникова на полиграф. Федуну после таких матчей надо сниматься. Стыдно. Очередной судейский отскок. С такой игрой, когда вратарь 3 матча считается лучшим игроком, ваше место не выше 7.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ DVOK68 (раскрыть)
        17 октября в 22:27
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ RIR68 (раскрыть)
          17 октября в 22:26
          Так тогда и Вилкова на полиграф,там гол засчитали вообще идиотский!!!!!!!!!!!!!!!!!Тогда Вилкова Галицкий купил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У нас такие арбитры нулевые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тот же Левников не назначил сегодня пенальти в 1-м тайме ,зато назначил пенальти там,где по идее не должен был назначать!!!!!!!!!!!!Ну вот пенальти в ворота Спартака против Арсенала что ли,где в ноги Ещенко прыгнул головой игрок Арсенала и поставили пенальти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Арбитры у нас очень низкого уровня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И в АПЛ арбитры уровнем может чуть выше нашего!!!!!!!!!!!!!!!!Лучшие судьи в Бундеслиги и в Серии А и Голландии!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
          17 октября в 22:22
          Если спонсирует Газпром,то фарм,Оренбург был на 100% фармом!!!!!!Мне на этот проект плевать с высокой колокольни!!!!!!!!!!!!!!!!Я точно знаю,что ни Федун ни Лукойл ,Химки не спонсирует(официально)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А если неофициально,то фиг знает,может и спонсирует,тогда скорее всего и Галицкий и Гинер и РЖД тоже кого нибудь спонсируют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          RIR68
          RIR68
          17 октября в 22:19
          Федун уже пообещал сняться с чемпионата из-за судейства Левникова, но на полиграф его не вызывал, а предложил наградить. наградой будет чернильница!!!
          DVOK68
          DVOK68 ответ RamonCSKA (раскрыть)
          17 октября в 22:15
          Достаточно было почитать твои посты,дабы составить мнение об авторе)
          А на "балабола"и прочее,я не ведусь.Прогони подобное тем,кто поглупее тебя,или же вообще не начинай,живи мирно,здоровее будешь.Это касаемо реальной жизни,ну а интернет-то как и бумага-всё стерпит)
          RamonCSKA
          RamonCSKA ответ DVOK68 (раскрыть)
          17 октября в 22:09
          вот именно, ты не зная человека берешься утверждать, что то в сравнении, это явно не от большого ума
          это называется просто пустословие ну или в простонародии "балабол"
          DVOK68
          DVOK68 ответ RamonCSKA (раскрыть)
          17 октября в 22:03, ред.
          Прочитать не сумел?
          Я тот кто умнее тебя,и такое про себя могут сказать почти все на сайте)
          Заметь,меня даже не интересует,кто ты такой,посколь уже понятно)
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
          17 октября в 22:00
          Ну я жe это приплел для красочности пренебрежения клуба с Невы))
          RamonCSKA
          RamonCSKA ответ DVOK68 (раскрыть)
          17 октября в 21:59
          тоесть условный Анатолий Вассерман может всем указывать? и даже Путину?
          а так ты и не ответил на прямой вопрос, ты то кто такой?))
          ЧиП
          ЧиП
          17 октября в 21:54
          Всех КБ С Победой!
          Тяжелая, трудовая, но такая нужная! 🎯⚽
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          17 октября в 21:52
          Рад за Мирзова!!!
          А Спартак с победой! Пусть опередят Зенит по итогам сезона и станут чемпионами!!!
          DVOK68
          DVOK68 ответ spartak kursk (раскрыть)
          17 октября в 21:48
          Да,я тоже очень рад что выбили эту победу из химкинских ручонок)
          Можем.Биться и выигрывать-можем.
          Ruslan7797
          Ruslan7797
          17 октября в 21:45
          Ребята всех с победой,сыграли в обороне плохо но это проверко молодых,все ошибаются,будут в строю основные защитники,тогда будет другая игра,Спартак с победой еще раз
          spartak kursk
          spartak kursk
          17 октября в 21:43, ред.
          До матча было страшно смотреть на стартовый состав.
          В ходе матча было здорово наблюдать за игрой Максименко.
          После матча приятно посмотреть на таблицу.....

          Но как бы там ни было,ребята проявили характер и выдержали свалившуюся на них огромную ответственность..

          Был пенальти в пользу Спартака,но ранее его не было-здесь паритет.И уж точно не скажешь,что Химки сдали игру Спартаку....

          Это было настоящее сражение,в котором победитель едет домой со щитом!!!!
          Сп62
          Сп62
          17 октября в 21:42
          Почему нет регулярной информации о выставленных оценках судьям. Кому нужны эти тайны.
          DVOK68
          DVOK68 ответ VAN ARM (раскрыть)
          17 октября в 21:42
          Да ты можешь сомневаться в чём угодно,тему выберешь сам,любую)
          Давай подкину?К примеру есть ли жизнь на Марсе или впадает Волга в море)
          Подумай,потом напиши.
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