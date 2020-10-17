В 22 Лантратов Илья Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 33 Гапон Евгений Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 89

З 15 Данилкин Егор Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 4 Идову Брайан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 2 Логашов Арсений Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 87 Боженов Кирилл Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 70

П 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 5 Трошечкин Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 88

Н 88 Дядюн Владимир Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 42 Тихонов Михаил

П 7 Засеев Гела

П 21 Камышев Илья

П 20 Куат Исламбек

П 18 Липовой Данил Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

П 28 Могилевец Павел Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

П 70 Мурнин Андрей

Н 10 Алиев Камран

Н 47 Долгов Александр Пасы: 1 Минут сыграно: 1