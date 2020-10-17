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2 : 3
завершен
17 октября 2020, 19:00
суббота
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Стадион Арена-Химки (Химки)
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Мирзов Резиуан
ассистент Кухарчук Илья
|1:0
|48’
|58’
|1:1(П)
|Кокорин Александр
|63’
|1:2
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Понсе Эсекель
ассистент Ларссон Джордан
|77’
|1:3
|Ларссон Джордан
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Идову Брайан
ассистент Конате Мохамед
|2:3
|85’
|Трошечкин Александр
|7’
|29’
|Понсе Эсекель
|31’
|Маслов Павел
|Мирзов Резиуан
|40’
|Кухарчук Илья
|52’
|Логашов Арсений
|57’
|70’
|Кокорин Александр
|Глушаков Денис
|88’
|Данилкин Егор
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Мозес Виктор
|Умяров Наиль
|Конате Мохамед
|Кухарчук Илья
|70’
|Липовой Данил
|Дядюн Владимир
|70’
|80’
|Оганесян Степан
|Кокорин Александр
|Могилевец Павел
|Трошечкин Александр
|88’
|Долгов Александр
|Гапон Евгений
|90+2’
|90+3’
|Ещенко Андрей
|Маслов Павел
|90+3’
|Маркитесов Дмитрий
|Зобнин Роман
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|22
|Удары по воротам
|10
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|10
|Удары в створ
|7
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|15
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|4
|Cэйвы
|8
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|6
|Предупреждения
|3
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Вымучили, конечно, но 3 очка набрали - не отпускаем Зенит в отрыв с первого места.
Жаль, что пропустили аж 2 гола от Химок. Безалаберная игра в обороне, детские ошибки и привозы. Нельзя так, пусть и в неосновном сочетании защитников. Надеюсь, вынесут урок из своих ошибок.
В атаке сыграли хорошо. Но это во втором тайме, когда многое получалось и голы приходили. Понсе раззабивался не на шутку, почти в каждой встрече огорчает соперников. Сегодня во всех трёх голах поучаствовал, включая заработанный пенальти.
З.Ы. Отдельный респект Максименко - сколько потащил сегодня, не счесть. Лучший!
Вымучили, конечно, но 3 очка набрали - не отпускаем Зенит в отрыв с первого места.
Жаль, что пропустили аж 2 гола от Химок. Безалаберная игра в обороне, детские ошибки и привозы. Нельзя так, пусть и в неосновном сочетании защитников. Надеюсь, вынесут урок из своих ошибок.
В атаке сыграли хорошо. Но это во втором тайме, когда многое получалось и голы приходили. Понсе раззабивался не на шутку, почти в каждой встрече огорчает соперников. Сегодня во всех трёх голах поучаствовал, включая заработанный пенальти.
З.Ы. Отдельный респект Максименко - сколько потащил сегодня, не счесть. Лучший!