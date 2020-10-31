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Сочи - Локомотив
Рубин - Арсенал
Ахмат - Краснодар
Спартак - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Локомотив

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Сочи
Локомотив
2 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Fonbet 2.55 3.25 2.85
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    Голы
    Заболотный Антон
    ассистент Маргасов Тимофей     		1:0 14’
    Бурмистров Никита
    ассистент Заболотный Антон     		2:0 40’
    65’ 2:1 Миранчук Антон
    Наказания
    16’ Эдер
    27’ Рыбус Мацей
    Мевля Миха 55’
    Миладинович Иван 70’
    73’ Куликов Даниил
    73’ Мурило Серкейра
    Джанаев Сослан 73’
    Терехов Сергей 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Лисакович Виталий Рыбчинский Дмитрий
    64’ Миранчук Антон Камано Франсуа
    Набиуллин Эльмир Мевля Миха 67’
    Заика Кирилл Бурмистров Никита 71’
    75’ Зе Луиш Смолов Федор
    84’ Иосифов Никита Жемалетдинов Рифат
    Новосельцев Иван Жоаозиньо 89’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 2
    		11 Фолы 13
    		6 Угловые 5
    		5 Офсайды 1
    		32% Владение мячом 68%
    		1 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 21:59
    Завтра Химки деклассируют зенит
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 21:59
    Заболотный провел отличную игру. Почаще бы так.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 21:58
    Поуперались с Баварией и слились Сочам
    ariec93
    ariec93 ответ isamsn (раскрыть)
    сегодня в 21:52
    Назвался груздем, полезай в кузов.
    Хотели, боролись за ЕК, ну так играйте, усиливайтесь. Не можете, ну дадите более отдохнувшим в след сезоне попробовать себя. Равзе только в России участники ЕК поставлены в такие условия?
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ фунтики шемали (раскрыть)
    сегодня в 21:43
    А в каком турнире играет Спартак ?
    В ЛЧ или в ЛЕ ?
    фунтики шемали
    фунтики шемали ответ isamsn (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    из года в год одно и тоже:
    как только наши команды на неделе играют в евро кубках,то каждый год обязательно им а пару ставят (на халяву) отдохнувший спартак...
    каждый год..
    knutshub8766
    knutshub8766
    сегодня в 21:37
    Сочи с заслуженной победой!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 21:35
    Может наши участники ЛЧ и ЛЕ просто хотят запутать соперников
    матос
    матос
    сегодня в 21:29
    Еще одни участники ЛЧ влетели в чемпе
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    У Локо прекрасная молодежка. Одна из лучших в РПЛ. Рябчинский, Макгеев, Куликов ( я к сожалению всех не помню). Смотрел игру молодежек ЦСКА-ЛОКО. Мне очень ваши понравились. Человека 4-5 готовы для основы.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 21:27
    У Локо силенок не осталось после ЛЧ?
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 21:27
    Зенит и Сочи надо снимать с чемпионата , они мешают всем !
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 21:25
    У дэпо колеса отвалились!ахах
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:20
    Зенит постоянно отправляет в Сочи своих игроков. Если завтра и Зенит влетит Химкам, то может настанет пора обменятся с Сочи главными тренерами?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Вы оптимист и по хорошему фантазёр!
    На какие 50%?
    Не буду рассуждать о других скажу про своих. Трансфертная политика очень плохая. Единственное приобретение с плюсом это Зе, но не то, что купили супер, просто купили наглого (в хорошем смысле) форварда. Техника у него в завершении страдает. Локо особо приобретать никого не будет. Ну может одно два усиление и то если в ЛЕ в весеннею стадию пробьёмся. Как мне кажется на это упор... как бы не обжечься.... А так в Локо на своих надеяться, на сегодня в этом плане мы лучшие, но и опытных, особенно в нападение надо.
    particular
    particular
    сегодня в 21:18
    Всё в тему... Одни крепенькие, а другие вяленькие 😉
    star1970
    star1970 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 21:17
      pomor45
      pomor45
      сегодня в 21:15
      Наши лидеры ничего не выносят из ЛЧ, оставляя в ней последние силёнки.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Pashok00786 (раскрыть)
      сегодня в 21:15, ред.
      Локо прилетел в Сочи , Зенит дома !
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:14
      ужас что творится
      FROBI
      FROBI ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 21:10, ред.
      Убедил... значит, проигрыши Локо не зависят от Гитлера ))) Привет Кикнадзе.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
      сегодня в 21:10
      Зенит уже отдохнул , а другие клубы нет , специальный такой календарь !
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 21:09
      зенит-3 победил? Да ладно?
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 21:08
      Завтра еще лучший клуб Европы проиграет и будет все хорошо,а потом в ЛЧ еще ТРИ ПОРАЖЕНИЯ!!
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ FROBI (раскрыть)
      сегодня в 21:08
      Год назад в сочи не было клуба , а Бавария была всегда , даже при Гитлере !
      Pashok00786
      Pashok00786 ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 21:07
      Локо устал а у нас нету: Петров, Стоцкий,Вильена, Смольников, Мартынович, Сорокин, Вандерсон, Класссон, Ари, Кабелла, Марков, Черников....и с Севильей будут играть массажисты)))
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 21:07
      Перед вторым туром ЛЧ все наши участники данного турнира проиграли свои матчи в РФПЛ. Перед третьим туром видимо традиция продолжается ( возможно "Зенит" завтра нарушит). Ну а так вполне себе боевой матч закрыл сегодняшнюю программу тура. Как обычно личное мнение.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 21:07
      У Сочи нет фанов. Даже с победой поздравить некого. Разве что болельщиков Зенита
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 21:07
      Сочи с победой
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:04, ред.
      Локо устал от еврокубков
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