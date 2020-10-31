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2 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Заболотный Антон
ассистент Маргасов Тимофей
|1:0
|14’
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Бурмистров Никита
ассистент Заболотный Антон
|2:0
|40’
|65’
|2:1
|Миранчук Антон
|16’
|Эдер
|27’
|Рыбус Мацей
|Мевля Миха
|55’
|Миладинович Иван
|70’
|73’
|Куликов Даниил
|73’
|Мурило Серкейра
|Джанаев Сослан
|73’
|Терехов Сергей
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Лисакович Виталий
|Рыбчинский Дмитрий
|64’
|Миранчук Антон
|Камано Франсуа
|Набиуллин Эльмир
|Мевля Миха
|67’
|Заика Кирилл
|Бурмистров Никита
|71’
|75’
|Зе Луиш
|Смолов Федор
|84’
|Иосифов Никита
|Жемалетдинов Рифат
|Новосельцев Иван
|Жоаозиньо
|89’
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|14
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|1
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|1
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|4
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Хотели, боролись за ЕК, ну так играйте, усиливайтесь. Не можете, ну дадите более отдохнувшим в след сезоне попробовать себя. Равзе только в России участники ЕК поставлены в такие условия?
Хотели, боролись за ЕК, ну так играйте, усиливайтесь. Не можете, ну дадите более отдохнувшим в след сезоне попробовать себя. Равзе только в России участники ЕК поставлены в такие условия?
В ЛЧ или в ЛЕ ?
В ЛЧ или в ЛЕ ?
как только наши команды на неделе играют в евро кубках,то каждый год обязательно им а пару ставят (на халяву) отдохнувший спартак...
каждый год..
как только наши команды на неделе играют в евро кубках,то каждый год обязательно им а пару ставят (на халяву) отдохнувший спартак...
каждый год..
На какие 50%?
Не буду рассуждать о других скажу про своих. Трансфертная политика очень плохая. Единственное приобретение с плюсом это Зе, но не то, что купили супер, просто купили наглого (в хорошем смысле) форварда. Техника у него в завершении страдает. Локо особо приобретать никого не будет. Ну может одно два усиление и то если в ЛЕ в весеннею стадию пробьёмся. Как мне кажется на это упор... как бы не обжечься.... А так в Локо на своих надеяться, на сегодня в этом плане мы лучшие, но и опытных, особенно в нападение надо.
На какие 50%?
Не буду рассуждать о других скажу про своих. Трансфертная политика очень плохая. Единственное приобретение с плюсом это Зе, но не то, что купили супер, просто купили наглого (в хорошем смысле) форварда. Техника у него в завершении страдает. Локо особо приобретать никого не будет. Ну может одно два усиление и то если в ЛЕ в весеннею стадию пробьёмся. Как мне кажется на это упор... как бы не обжечься.... А так в Локо на своих надеяться, на сегодня в этом плане мы лучшие, но и опытных, особенно в нападение надо.