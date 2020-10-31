В 35 Джанаев Сослан Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

З 24 Маммана Эмануэль Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 9 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

П 34 Маргасов Тимофей Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

З 23 Мевля Миха Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

З 45 Миладинович Иван Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 9 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

П 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 71

П 22 Жоаозиньо Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

П 7 Пруцев Данила Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

П 6 Юсупов Артур Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Заболотный Николай

З 27 Заика Кирилл Ударов всего: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 25

З 26 Калугин Никита

З 3 Набиуллин Эльмир Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 5 Минут сыграно: 29

З 25 Новосельцев Иван Пасы: 1 Минут сыграно: 7

П 54 Немченко Анатолий

П 73 Прутцев Егор

Н 21 Бахтияров Акмаль

Н 98 Варданян Эрик