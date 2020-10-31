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Рубин - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Арсенал

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Рубин
Арсенал
3 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Ак Барс Арена
Телетрансляция: Матч ТВ, Матч Премьер
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    Голы
    Старфельт Карл
    ассистент Йевтич Дарко     		1:0 20’
    Деспотович Джордже
    ассистент Бакаев Солтмурад     		2:0 22’
    Бакаев Солтмурад
    ассистент Кварацхелия Хвича     		3:0 53’
    83’ 3:1 Панченко Кирилл
    ассистент Кангва Эванс
    Наказания
    55’ Кангва Эванс
    Самошников Илья 63’
    86’ Беляев Максим
    Косарев Кирилл 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    69’ Кангва Кингс Кадири Абдул Мохаммед
    Макаров Денис Деспотович Джордже 71’
    Зуев Александр Уремович Филип 72’
    Зотов Георгий Бакаев Солтмурад 80’
    80’ Сокол Артем Рассказов Николай
    84’ Хлусевич Даниил Панченко Кирилл
    Тарасов Дмитрий Йевтич Дарко 85’
    Косарев Кирилл Кварацхелия Хвича 85’
    85’ Минаев Роман Джорджевич Лука
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 3
    		9 Фолы 9
    		7 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 15:59
    По большому счету равный матч, и хорошо, что Панченко в концовке забил, так как разгрома Тула вряд ли заслуживала. Но "Рубин" был, скажу так, конкретнее атаке. Как итог-результат на табло, с которым болельщиков "Рубина" и поздравляю. Красивый жест благородства от Хвичи, после своего падения в штрафной соперника. Ну а "Арсенал" ведь и не сказать, что как-то безнадежен по игре, но чего-то-то не хватает. Как обычно личное мнение.
    альсато
    альсато ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 15:59
    лучше иметь "излишнее самомнение", чем вообще никакого....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 15:56
    Пожалуй, один из претендентов на медали. Хорошая команда и игра на уровне
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 15:55
    Как я и сказал, 3-1!
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 15:55
    Рубиновые с победооооой!!!! Очень уверено, молодцыыыы!!!!!! Удовольствие смотреть просто, Слуцкий респект)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:50
    Слуцкий сделал классную команду !
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:45
    Зуев бил тонко,но получилось толсто...
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 15:43
    Блин... Не доработали ((( контригра у наших вся пропала.... (((( пропускаем
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:38
    Как раз в ЦСКА и выяснилось,что у Панченко много самомнения и мало аргументов для этого.Потому и пошёл странствовать по клубам,нигде надолго не задерживаясь.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:35
    Отсутствие Шатова и Игнатьева никак не сказалось на игре "Рубина",скорее-меньше ожиданий и лучше результат.
    альсато
    альсато ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 15:25
    прибереги! В Хабаровске понадобятся
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:24
    Победитель ясен,вопрос в счёте.Ещё немного и "Рубин" обгонит в таблице чемпиона системы Газпром.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 15:19
    Рубин, хватит забивать.
    Давай теперь, пусть Арсенал один забьёт. И будет победа, как я и прогнозировал.
    А Бакаев делает результат!
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 15:14
    Слуцкий в пиджаке прям как Бердыев...
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:13
    Какое то пиршество мастерства!))
    alex074
    alex074 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 15:12, ред.
    "Умер Максим, да и х... с ним" такой Арсенал не нужен РПЛ. Лига ничего не потеряет...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:12
    Можно заканчивать...А можно и с ЦСКА потягаться,клиент готов!
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 15:12
    Гооооооооллллл!!!!! Рубиииииннн 3-0
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:08
    Запороли разгром...Странно,что в этом поучаствовал Хвича.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 15:04
    Надо еще парочку забить !
    Союзник противников
    Союзник противников ответ мангo (раскрыть)
    сегодня в 15:04
    Потому что он-тренер,к тому же обогащённый пусть негативным,но опытом игры в другой обстановке,других чемпионатов.Кому когда это мешало,если есть талант???
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    сегодня в 15:01
    Совсем Арсенал расклеился! Как бы не вылетел!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 15:00
    У них синхронные прыжки с трамплина?
    мангo
    мангo
    сегодня в 15:00, ред.
    Как у Слуца получается без левых пеналей с тем же Арсеналом
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:47
    Ну уж по контратакам Лёня специалист,ещё со времён ЦСКА.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:47
    Уремович сейчас должен был ЖК получить без вариантов.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:46
    Хороший первый тайм, игра смотрится.
    Faustello
    Faustello ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 14:45
    нырять научится профессионально))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:44
    Чет Казарцев футболистов постоянно трогает, им вроде крайне не рекомендовано это делать, соскучился по рпл видимо))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Сгинет? Согласен!
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