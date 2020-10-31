В 50 Шамов Егор Голов пропущено: 3 Выносы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 72

З 4 Бауэр Роберт Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 72

З 6 Беляев Максим Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 72

З 8 Григалава Гиа Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 72

З 92 Рассказов Николай Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 72

П 21 Кадири Абдул Мохаммед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 69

П 10 Кангва Эванс Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 72

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 72

П 20 Чаушич Горан Отборы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 72

Н 19 Джорджевич Лука Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 72

П 13 Панченко Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 1 Нигматуллин Артур

З 5 Бурлак Тарас

З 3 Сокол Артем

П 44 Кангва Кингс Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 11 Ткачев Сергей

П 82 Хлусевич Даниил