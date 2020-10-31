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3 : 1
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Ак Барс Арена
Телетрансляция: Матч ТВ, Матч Премьер
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Старфельт Карл
ассистент Йевтич Дарко
|1:0
|20’
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Деспотович Джордже
ассистент Бакаев Солтмурад
|2:0
|22’
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Бакаев Солтмурад
ассистент Кварацхелия Хвича
|3:0
|53’
|83’
|3:1
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Панченко Кирилл
ассистент Кангва Эванс
|55’
|Кангва Эванс
|Самошников Илья
|63’
|86’
|Беляев Максим
|Косарев Кирилл
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|69’
|Кангва Кингс
|Кадири Абдул Мохаммед
|Макаров Денис
|Деспотович Джордже
|71’
|Зуев Александр
|Уремович Филип
|72’
|Зотов Георгий
|Бакаев Солтмурад
|80’
|80’
|Сокол Артем
|Рассказов Николай
|84’
|Хлусевич Даниил
|Панченко Кирилл
|Тарасов Дмитрий
|Йевтич Дарко
|85’
|Косарев Кирилл
|Кварацхелия Хвича
|85’
|85’
|Минаев Роман
|Джорджевич Лука
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|14
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|2
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Давай теперь, пусть Арсенал один забьёт. И будет победа, как я и прогнозировал.
А Бакаев делает результат!
Давай теперь, пусть Арсенал один забьёт. И будет победа, как я и прогнозировал.
А Бакаев делает результат!