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0 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Арсенал
Телетрансляция: Матч Премьер
|Ломовицкий Александр
|37’
|Кангва Кингс
|39’
|Костадинов Георгий
|72’
|Панченко Кирилл
|90’
|90+2’
|Барриос Вильмар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ковалев Юрий
|Пантелеев Владислав
|55’
|62’
|Азмун Сердар
|Ерохин Александр
|Хагуш Анри
|Сокол Артем
|75’
|Громыко Валерий
|Ломовицкий Александр
|76’
|76’
|Мусаев Леон
|Дриусси Себастьян
|77’
|Мостовой Андрей
|Жирков Юрий
|Минаев Роман
|Джорджевич Лука
|82’
|90’
|Шамкин Даниил
|Дзюба Артём
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|8
|Удары по воротам
|16
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|1
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|1
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|1
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