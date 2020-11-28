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Арсенал - Зенит
Химки - Краснодар
Ахмат - Локомотив
Ростов - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Зенит

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Арсенал
Зенит
0 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 16 тур
Стадион Арсенал
Телетрансляция: Матч Премьер
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5.924.201.57
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    Наказания
    Ломовицкий Александр 37’
    Кангва Кингс 39’
    Костадинов Георгий 72’
    Панченко Кирилл 90’
    90+2’ Барриос Вильмар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ковалев Юрий Пантелеев Владислав 55’
    62’ Азмун Сердар Ерохин Александр
    Хагуш Анри Сокол Артем 75’
    Громыко Валерий Ломовицкий Александр 76’
    76’ Мусаев Леон Дриусси Себастьян
    77’ Мостовой Андрей Жирков Юрий
    Минаев Роман Джорджевич Лука 82’
    90’ Шамкин Даниил Дзюба Артём
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 16
    		1 Удары в створ 2
    		16 Фолы 9
    		3 Угловые 10
    		0 Офсайды 2
    		42% Владение мячом 58%
    		1 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 16:49
    Как не странно, но в целом Зенит показал хорошую игру.Сейчас видны наработки,и крутые комбинации в отличии от Зенита двухлетней давности!Такое очущение что это не футбол а шахматы!Дзюба сейчас свежий,но видно было что против бывшей своей команды отыграл не на 100 процентов!Игроки обладают достаточным мастерстовом,команда очень быстро выходит с обороны в атаку.Не хватит только защитника плеймейкера из сборной России.В целом впечатление приятное,главное есть игра!
    stachel
    stachel ответ iri13 (раскрыть)
    сегодня в 16:47
    Для этого просто нужно играть БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ и с меньшим числом касаний.
    pomor45
    pomor45 ответ stachel (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    Если не входит в пятёрку, то и не войдёт. Только в РПЛ место определяется не столько качеством игры команды, сколько качеством игры её соперников, особенно весной.
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 16:45
    Обидная ничья. Столько усилий коту под хвост. Зенит не хватило точности в фазе завершения атаки. Впрочем, раз не смогли забить, то счет по игре. Хорошо, что хоть в этот раз обошлось без судейских ошибок.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:44
    А чё Дзюба уходя с поля держался между ног ? )
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Такие как Дзюба испортили футбол , раньше мальчишки мечтали быть футболистом , после видео Дзюбы таких стало намного меньше !)
    stachel
    stachel
    сегодня в 16:38
    Зенит показал убогую игру. Даже более убогую чем обычно в последние 3 года. И экспериментальная оборона тут не при чем. Убого сыграла атака. Медленно, натужно, не точно и с пердивным мастерством в реализации и качестве паса. По качеству игры в атаке Зенит даже в 5-у РПЛ не взходит. Мое мнение.
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 16:36
    Жаль что Тула не победила.
    Oplot
    Oplot ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 16:36
    Арсеналу дико повезло!Зенит должен был побеждать с очень крупным счетом!Но бывает и такое
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 16:35
    Последний футбол был в России когда Севилья в Москву приезжала
    viv
    viv
    сегодня в 16:35
    Вот и весь уровень типо "чемпиона". Если кто из фанов Зенита снова начнет называть Зенит гегемоном в РПЛ - смейтесь ему прямо в лицо.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:33
    Отмечу Арсенал. Дружно рубились с превосходящим соперником. В полноги Зениту было тяжело взять три очка.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:31
    Футбол уже не тот в России !
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:28
    Арсенал играл отлично - грамотно и предприимчиво !
    а те, другие, не блеснули ничем
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:26
    Поздравляю Степку-капусту с очком! Шикарным очком. Гы-гы).
    Oplot
    Oplot ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 16:23, ред.
    Кудряшова одного хватит!Нойштедтер и Ротенберг не такие.Команда же полностью укомплектована,собраны игроки высочайшего уровня.Кудряшов добавит драйва и изюминки.У него прекрасное чувство паса. Защитник плеймейкер.Системобразующий игрок.С лимтом вопрос будет тоже решен.
    iri13
    iri13
    сегодня в 16:22
    Нужно было просто забить, моментов было достаточно...
    David Young
    David Young ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 16:20
    Ещё Нойштедтера и Ротенберга.
    PITER_1
    PITER_1
    сегодня в 16:19
    когда уже пперерыв в чемпе будет? это уже не футбол, а какое-то мучение
    phantom-k
    phantom-k ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 16:19
    Особенно в концовке, когда его руки снова были в деле
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 16:18
    Зенит команда европейского уровня кто бы что не говорил! Подбор игроков шикарный, финансовые закрома переполнены, болельщиков преданных и адекватных клубу уйма ! Но вот незадача, играют со средненькой командой (не в упрек Арсеналу) в ничью,когда могли и могут играть на победу с большой разницей мячей ! Вывод.... не все решают деньги!!! Удачи зениту в матчах ЛЧ, пусть хоть болельщиков утешат перед зимней паузой!!!
    Oplot
    Oplot ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Надо срочно брать Федора Кудряшова!Вопрос центра защиты и полузащиты точно будет закрыт.
    VV V
    VV V
    сегодня в 16:18
      Footbolista
      Footbolista ответ PiterGrad (раскрыть)
      сегодня в 16:17
      Скорее всего это не он один решает...
      David Young
      David Young ответ particular (раскрыть)
      сегодня в 16:15
      Зато в следующие двух матчах Зенита в Лиге Чемпионов не исключен водопад голов, преимущественно направленный в ворота Зенита.
      David Young
      David Young ответ Oplot (раскрыть)
      сегодня в 16:14
      Это заговор против всего Зенита, да что там, против всей России. Госдеп и жидорептилоиды постарались, не дали великому Зениту победить жалких соперников - какую-то там Боруссию Дортмунд, римских орлят, и клуб из вымышленного города, якобы расположенный в Бельгии.
      particular
      particular
      сегодня в 16:13, ред.
      Столкновение двух коллективов, отягощённых своими проблемами, не принесло зрителям водопада голов и искромётной игры... Осенняя толкотня с жалкой имитацией того, что болельщики наблюдали в лучших евроматчах недели 😒
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ phantom-k (раскрыть)
      сегодня в 16:13
      Дзюбой тоже доволен ? )
      phantom-k
      phantom-k
      сегодня в 16:12
      Результатом удовлетворен
      David Young
      David Young ответ Спагетти (раскрыть)
      сегодня в 16:12
      Скоро их ждёт футбольное дно в Брюгге. Но удачливые газпромовцы могут и избежать поражения. Хотя в последнее время удача, как в плане удачи в чистом смысле, так и в плане подсуживания, не на их стороне. А то бы и Арсенал Тула бы не избежал поражения. Которое бы стало таковым после спорного пенальти, реализованного великим Дзюбиньо.
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