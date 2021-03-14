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0 : 4
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
|27’
|0:1
|Кабелла Реми
|68’
|0:2
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Газинский Юрий
ассистент Кабелла Реми
|75’
|0:3
|Олссон Кристоффер
|88’
|0:4(П)
|Ионов Алексей
|27’
|Кабелла Реми
|Карапузов Владислав
|32’
|87’
|Марков Евгений
|Шахов Виталий
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Вандерсон
|Сулейманов Магомед-Шапи
|73’
|Марков Евгений
|Классон Виктор
|73’
|Олссон Кристоффер
|Вильена Тонни
|Карп Кэтэлин
|Кабахидзе Владимир
|74’
|Климов Кирилл
|Архипов Артем
|74’
|77’
|Уткин Даниил
|Газинский Юрий
|Васиев Фарход
|Терехов Антон
|80’
|Еркин Александр
|Дроздов Никита
|81’
|84’
|Камболов Руслан
|Кабелла Реми
|Герман Дмитрий
|Алиев Азер
|85’
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|7
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|8
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|13
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|3
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|22%
|Владение мячом
|78%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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