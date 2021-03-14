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Тамбов - Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Краснодар

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    32' Карапузов Владислав (23)
     
    2
    74' Кабахидзе Владимир (81) уходит с поля, Карп Кэтэлин (4) вышел на поле
    74' Архипов Артем (9) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    80' Терехов Антон (19) уходит с поля, Васиев Фарход (26) вышел на поле
     
    81' Дроздов Никита (31) уходит с поля, Еркин Александр (5) вышел на поле
     
    85' Алиев Азер (7) уходит с поля, Герман Дмитрий (8) вышел на поле
     
    90+1' Шахов Виталий (13)
     
    2
    27' Кабелла Реми (7)
    27' (0:1) Кабелла Реми (7)
     
    46' Сулейманов Магомед-Шапи (93) уходит с поля, Вандерсон (10) вышел на поле
     
    68' (0:2) Газинский Юрий (8) (Кабелла Реми (7))
     
    2
    73' Классон Виктор (16) уходит с поля, Марков Евгений (20) вышел на поле
    73' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    75' (0:3) Олссон Кристоффер (14)
     
    77' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
     
    84' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    87' Марков Евгений (20)
     
    88' (0:4) Ионов Алексей (11)
    Голы
    27’ 0:1 Кабелла Реми
    68’ 0:2 Газинский Юрий
    ассистент Кабелла Реми
    75’ 0:3 Олссон Кристоффер
    88’ 0:4(П) Ионов Алексей
    Наказания
    27’ Кабелла Реми
    Карапузов Владислав 32’
    87’ Марков Евгений
    Шахов Виталий 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Вандерсон Сулейманов Магомед-Шапи
    73’ Марков Евгений Классон Виктор
    73’ Олссон Кристоффер Вильена Тонни
    Карп Кэтэлин Кабахидзе Владимир 74’
    Климов Кирилл Архипов Артем 74’
    77’ Уткин Даниил Газинский Юрий
    Васиев Фарход Терехов Антон 80’
    Еркин Александр Дроздов Никита 81’
    84’ Камболов Руслан Кабелла Реми
    Герман Дмитрий Алиев Азер 85’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 8
    		13 Фолы 11
    		3 Угловые 6
    		3 Офсайды 3
    		22% Владение мячом 78%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Aris
    Aris
    сегодня в 19:21
    Кому нужен этот цирк? Когда же мы научимся уважать себя и своих болельщиков.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 19:09
    Герой Мусаев дрался как лев , Быки растерзали раненого на все четыре лапы Волков. Теперь после этой битвы его точно не уволят , он же теперь - "Победитель ". Всем добра!!!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:00
    Слава Богу - " быки " расправили и накололи " волчат " на 3 очка....
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 18:52
    А сезон провален
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:43
    победы тоже бывают, а 3 очка одинаковые
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    сегодня в 18:33
    Краснодар способен восстановиться.

    Всему причина - сверхранний старт сезона из-за игр в Лиге Европы. Поэтому форма других клубов была оптимальнее, чем у краснодарцев, и привело к большим потерям очков. Однако передышка позволит освежить силы и вернуться в борьбу.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:32
    Волк думая попасть в овчарню, попал в бычарню.
    Вот и все.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 18:31
    Можно натренировать с таким успехом пас с рикошета в оффсайд, и забивать голы с помощью нападающих которые любят пешком возвращаться на свою половину поля.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 18:31
    Тут без сенсаций и без сюрпризов. Болельщиков Краснодара с крупной победой!
    В верхней части ТТ становится очень тесно.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 18:31
    Тамбов может выигрывать только у Спартака !
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:29
    Как говорится "встреча прошла в теплой дружеской атмосфере." "Краснодар" тотально владел преимуществом, гарцевал возле штрафной соперника, не сказать, что особо много создавал, но четыре мяча забил. Но тут уж если не обыгрывать собранный с миру по нитке в авральном режиме "Тамбов", то тогда уж кого обыгрывать? В целом ожидаемые три балла в таблицу и хотя бы до следующего тура надежды зацепиться за ЕК. Ну а перед "Тамбовом" задача одна, докатать сезон. Игроки играют себе в свое удовольствие, особо жилы не рвут, проиграли, да и проиграли, какие к ним претензии? Как обычно личное мнение.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:06
    Вот если честно не понимаю такой трактовки правил о вне игры. В момент паса Газинский находился во вне игры, но мяч по дороге задел игрока Тамбова и вне игры превратилось в игру и соответственно в гол. Ну я ещё понял бы если в момент паса вне игры не было, а мяч попадая в защитника зависает или меняет траекторию, а нападающий в это время оказываясь за защитниками получает мяч, вот тогда точно нет вне игры.
    Странная трактовка!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 17:56
    Я только по голосу понял,что это Шапи,затерявшийся во времени и пространстве,поскольку убрал картинку.И тоже удивился,что "Краснодару" надо раскрываться в матче с "Тамбовым".
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 17:53
    Комментаторы (как и положено ковёрным клоунам)продолжают заполнять паузу в выступлении местечковых силовых атлетов и воздушных гимнастов плохого провинциального цирка.Грустно...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:28
    Шапи опять потерянный как на поле так и в интервью. Говорит, что Краснодару надо раскрываться и идти вперёд. Ну явно текст игрока Тамбова говорит, ну или ещё от Спартака не отошёл....
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 17:21
    Ну он-то до сих пор думает,что успешен,раздаёт зубодробительные интервью,подпитывается восхвалениями,где его обожатели путают прошлое и настоящее,заслуги и прегрешения,унылую данность и грустные перспективы.Словом,вполне симпатичный и успешный в своём деле человек теряет почву под ногами.
    старина
    старина
    сегодня в 17:13
    Быки еще парочку закатят и Мусаев вновь станет непотопляемым
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Как играет Краснодар и как себя ведёт Галицкий "любимец публики" надо писать в кавычках!
    Команда теряет свою ауру романтизма.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 17:00
    Первый пошел
    Давно Мясной
    Давно Мясной
    сегодня в 16:59
    это не футбол..........
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 16:43
    На поле "надёжа и опора",любимец публики-"КРаснодар",а комментаторы беседуют между собой ни о чём.Почему? Потому что и на поле ничего не происходит.А тоже быки и прочие телята будут обижаться,что "их давят"...Таков наш футбол.
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 16:24
    В Тамбов не верят, странно. Я понимаю что проблемы, но не кэф 20
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:21
    П2
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:21
    Поставил на Тамбов , коэф 20 !)))
    Romkurch
    Romkurch
    сегодня в 16:11
    Краснодар себя сам убил. Тамбову удачи!
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    сегодня в 16:08
    Тамбову только победы!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:58
    Сафонова всё воспитывают, парню надо валить от Галицкого куда подальше.
    Варягам заезжим пожалуйста икорку красную, да чёрную, а свои должны за хлеб играть. Утрирую конечно, но по смыслу правильно.

    Ну, а Тамбову просто удачи, забыть про результат и стараться наслаждаться футболом, им это позволено.
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
    сегодня в 14:22
    Волки против быков. Тушить травоядных нужно. Заставить Галицкого одуматься. Еще пара поражений, и на стадион никто не придет.
    swed27
    swed27
    сегодня в 08:45
    тб2.5
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:00
    Краснодару нужно оправдываться....
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