ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-11
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-24
2021-04-25
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-10
2021-05-16
Сочи - Зенит
Арсенал - Краснодар
Динамо - Урал
Локомотив - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Зенит

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Сочи
1 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.4 - 130.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.1
Средний возраст: 28.7 - 27.2
Средний рост: 182.3 - 182.2
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 3-4-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 3
Смотреть трансляцию
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион Фишт +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.244.321.56
Лига Ставок 5.60 4.10 1.62
Фонбет Live! 100.00 12.50 1.04
Мелбет 6.40 4.15 1.58
BetBoom 5.76 4.27 1.59
    Еще
     
    38' Прохин Данила (87)
     
    58' (1:0) Бурмистров Никита (18)
     
    79' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
     
    85' Руденко Александр (79)
     
    4
    90' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
    90' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Маргасов Тимофей (34) вышел на поле
    90' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
    90+5' Миладинович Иван (45)
     
    42' Барриос Вильмар (5)
     
    63' (1:1) Азмун Сердар (7) (Ракицкий Ярослав (44))
     
    74' Малком (8) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    80' (1:2) Азмун Сердар (7) (Дуглас Сантос (3))
     
    85' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Оздоев Магомед (27) вышел на поле
     
    2
    90+1' Вендел (20) уходит с поля, Дриусси Себастьян (11) вышел на поле
    90+1' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
    Голы
    Бурмистров Никита 1:0 58’
    63’ 1:1 Азмун Сердар
    ассистент Ракицкий Ярослав
    80’ 1:2 Азмун Сердар
    ассистент Дуглас Сантос
    Наказания
    Прохин Данила 38’
    42’ Барриос Вильмар
    Руденко Александр 85’
    Миладинович Иван 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    74’ Мостовой Андрей Малком
    Руденко Александр Бурмистров Никита 79’
    85’ Оздоев Магомед Дзюба Артём
    Пруцев Данила Нобоа Кристиан 90’
    Маргасов Тимофей Заика Кирилл 90’
    Дуганджич Марко Заболотный Антон 90’
    90+1’ Дриусси Себастьян Вендел
    90+1’ Ерохин Александр Азмун Сердар
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 7
    		16 Фолы 10
    		5 Угловые 2
    		2 Офсайды 3
    		45% Владение мячом 55%
    		5 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Ирина Михайлова
    Ирина Михайлова
    14 апреля в 17:48
    Очередная скрытая камера, эмоции скамейки от отчаяния, до эйфории:

    Смешно читать про договорняки, но если представить, что таки да, у нас не команда, а труппа БДТ.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ valt134 (раскрыть)
    12 апреля в 11:56
    С такими играми- В Европе голубой парус разорвут на британский флаг опять.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ valt134 (раскрыть)
    12 апреля в 09:48
    Приветствую дружище из Russia. Как говорится Зинаида Миллеровна восторге от счастья. Птица счастья выбрала Питер.🤭)
    Вагабонди
    Вагабонди
    12 апреля в 08:12
      valt134
      valt134
      12 апреля в 00:21
      Жду с нетерпением матчей ЛЧ, куда Зинаида уже проползла. Но там уже вам придётся очко обильно смазывать вазелином(одного тюбика будет недостаточно, берите упаковку). Стыдно за российский НЕДОфутбол.
      valt134
      valt134
      12 апреля в 00:12
      Матч из оперы: «Партия сказала НАДО!!! Комсомол ответил ЕСТЬ!!!» Господа-Товарищи, а вам от таких матчей на 23ину не тянет??? Барсы дешевые, а попа не болит???
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      11 апреля в 23:54
      Всех с Победой !!
      Сердар молодец....
      +7 от преследователей....за 5 туров до финиша...
      Зенит на сегодня сильней...ожидаемо...
      viv
      viv
      11 апреля в 23:00
      Ахаха, ещё кто то сомневался голимый спектакль.
      Мясо69
      Мясо69 ответ Prichal (раскрыть)
      11 апреля в 22:54
      :DDDD
      Мясо69
      Мясо69
      11 апреля в 22:52
      В этот раз аж 4 минуты нервничал.. Надеюсь этот тандем принесёт мне много денег!)))
      kts99
      kts99
      11 апреля в 22:25
      Волевая победа по расписанию.
      valt134
      valt134
      11 апреля в 20:22
      Ну а кто бы сомневался? Продажные «барсики» услужливо раздвинули ягодички перед «старшим братом» и при этом обильно смазали свой сфинктер толстым слоем вазелина... Ох и чемпионат... Ох и страна... Тьфу, Млять...
      LogvinovSerj
      LogvinovSerj
      11 апреля в 20:19
      Газпром - мечты сбываются! Фарм клуб, как и положено, отдал очки старшему брату.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      11 апреля в 20:14
      Молодчик, Азмун! Это его последний сезон в Зените и конечно он хочет еще одно чемпионство) С волевой победой, сине-бело-голубые!
      Valeron112
      Valeron112
      11 апреля в 20:10
      Азмун жарит без масла ) так держать!
      n272nm
      n272nm ответ Futurista (раскрыть)
      11 апреля в 19:54
        санек002
        санек002 ответ ТТ (раскрыть)
        11 апреля в 19:48
        конечно!для виду попыркались и сдали игру папе!
        kyxy
        kyxy ответ n272nm (раскрыть)
        11 апреля в 19:36
        Ва банк пошёл на 1,47
        particular
        particular ответ Владимир Немченков (раскрыть)
        11 апреля в 19:31
        Не по адресу...
        Попытка иронизировать не меняет сути произошедшего...
        Удачного вечера!
        ТТ
        ТТ
        11 апреля в 19:30
        Кто бы сомневался!
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ particular (раскрыть)
        11 апреля в 19:26
        Куда уж нам,что такое кубок УЕФА,да суперкубок УЕФА по сравнению с куп Да СоЛ -вот действительное украшение клубного Музея. .....Гы....Гы....
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        11 апреля в 19:24
        Dgoni67
        Dgoni67
        11 апреля в 19:22
        Спартак тоже давно не выигрывает у Зенита, почему Сочи должен выигрывать?
        ermak6848
        ermak6848
        11 апреля в 19:20
        каждый матч важен на финише 3 очка на выезде уже хорошодля фк ЗЕНИТ..
        Futurista
        Futurista ответ n272nm (раскрыть)
        11 апреля в 19:16
        Ну во первых..я тебе не бро...а во вторых на такие очевидные матчи официальные конторы не принимают настолько крупные ставки чтобы квартиры покупать...
        n272nm
        n272nm ответ Futurista (раскрыть)
        11 апреля в 19:14
          Prichal
          Prichal
          11 апреля в 19:08
          Зенит с красивой победой над сильным соперником!
          Эдмон
          Эдмон
          11 апреля в 19:03
          Интересная была игра
          Futurista
          Futurista ответ Romkurch (раскрыть)
          11 апреля в 19:03, ред.
          И с Брюгге ничего не заработаешь))...
          Romkurch
          Romkurch
          11 апреля в 19:02
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100