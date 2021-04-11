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1 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 16.4 - 130.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.1
Средний возраст: 28.7 - 27.2
Средний рост: 182.3 - 182.2
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 3-4-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Фишт +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|Бурмистров Никита
|1:0
|58’
|63’
|1:1
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Азмун Сердар
ассистент Ракицкий Ярослав
|80’
|1:2
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Азмун Сердар
ассистент Дуглас Сантос
|Прохин Данила
|38’
|42’
|Барриос Вильмар
|Руденко Александр
|85’
|Миладинович Иван
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|74’
|Мостовой Андрей
|Малком
|Руденко Александр
|Бурмистров Никита
|79’
|85’
|Оздоев Магомед
|Дзюба Артём
|Пруцев Данила
|Нобоа Кристиан
|90’
|Маргасов Тимофей
|Заика Кирилл
|90’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|90’
|90+1’
|Дриусси Себастьян
|Вендел
|90+1’
|Ерохин Александр
|Азмун Сердар
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|14
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|7
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|16
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|5
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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https://www.youtube.com/watch?v=cWPrwt4gBQ4
Смешно читать про договорняки, но если представить, что таки да, у нас не команда, а труппа БДТ.
Смешно читать про договорняки, но если представить, что таки да, у нас не команда, а труппа БДТ.
Сердар молодец....
+7 от преследователей....за 5 туров до финиша...
Зенит на сегодня сильней...ожидаемо...
Сердар молодец....
+7 от преследователей....за 5 туров до финиша...
Зенит на сегодня сильней...ожидаемо...
Попытка иронизировать не меняет сути произошедшего...
Удачного вечера!
Попытка иронизировать не меняет сути произошедшего...
Удачного вечера!