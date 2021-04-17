В 1 Шунин Антон Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 65

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

З 4 Паршивлюк Сергей Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 65

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

П 47 Захарян Арсен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 84

П 5 Нойштедтер Роман Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

Н 10 Игбун Сильвестр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 80

Н 70 Тюкавин Константин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 3 Плиев Заурбек

З 7 Скопинцев Дмитрий Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 29

П 77 Каборе Шарль Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 10

П 12 Липовой Данил

П 8 Моро Никола Голевые передачи: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10