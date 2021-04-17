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Ротор - Динамо
Ахмат - Химки
Локомотив - Ростов
Краснодар - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Динамо

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Ротор
0 : 3
завершен
17 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.1 - 27.3
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.7
Средний возраст: 25.4 - 26.2
Средний рост: 180.3 - 184.5
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Волгоград Арена +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.073.781.66
Мелбет 5.15 3.58 1.84
    Еще
     
    24' Степанов Данил (25)
     
    41' Муллин Камиль (72)
     
    55' Кверквелия Соломон (33)
     
    72' Фламарион (96) уходит с поля, Арабидзе Георгий (21) вышел на поле
     
    75' Макаров Сергей (13) уходит с поля, Серченков Сергей (11) вышел на поле
     
    82' Алейник Олег (8) уходит с поля, Песегов Евгений (17) вышел на поле
     
    42' Евгеньев Роман (24)
     
    53' Захарян Арсен (47)
     
    57' (0:1) Фомин Даниил (74)
     
    58' Паршивлюк Сергей (4)
     
    64' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    65' Евгеньев Роман (24) уходит с поля, Моро Никола (8) вышел на поле
     
    76' (0:2) Ордец Иван (18)
     
    80' Игбун Сильвестр (10) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    82' Н'Жи Клинтон (9)
     
    2
    84' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
    84' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
     
    90+2' (0:3) Н'Жи Клинтон (9) (Моро Никола (8))
    Голы
    57’ 0:1(П) Фомин Даниил
    76’ 0:2 Ордец Иван
    90+2’ 0:3 Н'Жи Клинтон
    ассистент Моро Никола
    Наказания
    Степанов Данил 24’
    Муллин Камиль 41’
    42’ Евгеньев Роман
    53’ Захарян Арсен
    Кверквелия Соломон 55’
    58’ Паршивлюк Сергей
    82’ Н'Жи Клинтон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Скопинцев Дмитрий Паршивлюк Сергей
    65’ Моро Никола Евгеньев Роман
    Арабидзе Георгий Фламарион 72’
    Серченков Сергей Макаров Сергей 75’
    80’ Н'Жи Клинтон Игбун Сильвестр
    Песегов Евгений Алейник Олег 82’
    84’ Комличенко Николай Тюкавин Константин
    84’ Каборе Шарль Захарян Арсен
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 21
    		1 Удары в створ 9
    		13 Фолы 16
    		5 Угловые 13
    		42% Владение мячом 58%
    		6 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    18 апреля в 12:54
    Ротор - заведомый аутсайдер. От победы над ним не надо впадать в эйфорию. Следующие игры покажут, что стоит наша команда. Считаю,что с Крыльями мы опозорились, а с Уралом в меньшинстве при счёте 2 - 1 в нашу пользу всё равно оголтело бежали в атаку, хотя могли сыграть по счёту строго от обороны. Шварцу рано петь дифирамбы.
    ОПС
    ОПС
    18 апреля в 06:06
    Порадовали. Хотелось бы получать радость и дальше и как можно чаще.
    Mangur
    Mangur
    18 апреля в 05:01
    Оторвалось Динамо.Спасибо за победу.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    17 апреля в 20:15
    Ладно, не будем спорить. Пусть каждый останется при своём мнении. Поглядим... Удачи, Паша!!! Главное- Здоровья!!!!!!! Пока!!!
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    17 апреля в 20:00, ред.
    Привет, Виктор)

    Ну зачем сразу Барселону, обычный рядовой матч, и его выиграли.
    Кстати, Ротор был довольно неплох, по крайней мере- пока не начал пропускать.
    Автогеныч сегодня легко потерял бы очки, как и Хохлов.
    А Шварц их взял.
    Ведь брать свои очки надо уметь, тем более в гостях, и это ничуть не менее трудно, чем давать бой сильнейшим.

    Команда сырая, спорить не буду, но продвигается же она, а это хоть о чём-то да свидетельствует..
    "Ну, я так думаю" (подражая Фрунзику Мкртычану).. ))

    ЗЫ. А что касается Самары- непростая это команда, ох не простая. Она ещё наведёт шороху (повторюсь- если не растащат). Вот и сегодня она под орех размолотила здорово поднявшего было головку Факела..
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    17 апреля в 19:56
    Динамо с победой ! Рад за Вас.
    suiw
    suiw
    17 апреля в 19:47
    А первый гол забил на 54 минуте Филипп в ворота Баварии 😀
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    17 апреля в 19:45
    Привет, Павел!
    Павел, ты так пафосно пишешь, как-будто сегодня победили не убитый и обречённый Ротор, а как минимум Барселону. Неужели и ты, тоже, продолжаешь верить в этого клоуна? Ведь, как-таковой, игры у команды нет. Или ты забыл про Самару? А может думаешь, что это была всего-лишь случайность? Ну, тогда, ты неисправимый оптимист!
    112910415
    112910415
    17 апреля в 19:27
    чуда не случились и не могло случиться
    баск
    баск
    17 апреля в 19:26
    Вышла все-таки у нас вполне дежурная победа, хотя первый тайм порождал сомнения..

    Насчёт пеналя- поначалу казалось, что он левоватый, но повторы продемонстрировали, что он скорее был, так что с ним всё в порядке.
    Ну а пара последующих банок получились породистыми и красивыми, даже если считать, что они были в чём-то следствием удачи. В конце концов, везёт тому, кто везёт.

    Рад за Ваньку Ордеца, он таких, наверное, в жизни не забивал, а сегодня положил)..
    Не менее рад за Клинтона, который всю весну, выходя на поле, валял дурака, но сегодня попал так попал)
    Особенно рад за Шварца, продолжающего пытаться выжимать из грустной динамовской подосновы хоть что-нибудь, и сегодня всё же угадавшего с Клинтоном, не только забившим, но и в целом отработавшим не за страх а за совесть.

    Так что сораДников- от души с этой победой)

    Единственное, что меня сегодня грустит, так это нелепая маразматическая ничья Динамо-2 в Орехово-Зуево.
    Сердце этой команды вынули, конечно, забрав оттуда Заху и Тюку, но я продолжаю переживать за неё ничуть не меньше, чем за главную.
    Сегодня шансы её на прорыв в ФНЛ уменьшились до копеек, и пройдёт туда, видимо, всё же Долгопрудный, с его Никиткой Баженовым, Женей Ятченко, Ренаткой Сабитовым, Вовой Гранатом, и что самое возмутительное- с Точилиным в тренерском штабе..)

    Хотя с другой стороны, Ярик Гладышев (2003 г.р.), едва перебравшийся в Динамо-2 из юношей, заколотил уже 6 банок в 6 матчах.
    А ведь там есть еще Владик Галкин (2002), который ничем не хуже Тюки, только в дополнение к этому ещё и пушка страшная (с)..

    Оба, видимо, в ближайшие месяцы будут подтянуты к главной команде, так что Тюкавиным и Захаряном дело не ограничится..
    Эдмон
    Эдмон
    17 апреля в 19:07
    но первый тайм не очень
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Храневец (раскрыть)
    17 апреля в 18:31
    Накал матча и уровень футбола в нем это две большие разницы. А уровень футбола -= это не уровень одной команды , а уровень противостояния, т.е. двух команд. Конечно Ротор - это не уровень РПЛ. А Динамо импонирует игрой молодежи. Очень крутые ребята.
    протон1
    протон1
    17 апреля в 18:31
    я поздравляю динамо с победой
    particular
    particular
    17 апреля в 18:27, ред.
    Динамо с победой 📯️ Возможно, в следующем сезоне, клуб более серьёзно и основательно напомнит о себе, о традициях и о былых победах 👍
    Храневец
    Храневец
    17 апреля в 18:25
    разгром только бы такой счет с крыльями в кубке !Удачи в дальнейшем !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Муслим90
    Муслим90
    17 апреля в 18:06
    Теперь можно и спокойно футбол посмотреть))
    112910415
    112910415
    17 апреля в 16:56
    хозяевам не устоять
    протон1
    протон1
    17 апреля в 16:43
    желаю победы Динамо.
    Храневец
    Храневец
    17 апреля в 16:37
    Ну что мальчики в добрый путь -мокрый вынуть ,сухой воткнуть !
    Храневец
    Храневец
    17 апреля в 15:11
    Матч по накалу достоин Л Ч .жаль его в Европе не показывают .
    Capitan555
    Capitan555
    17 апреля в 14:12
    2:1 а может и 3:1.У ментов удаление.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 апреля в 20:23
    1-2.
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