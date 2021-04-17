|
0 : 3
завершен
17 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.1 - 27.3
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.7
Средний возраст: 25.4 - 26.2
Средний рост: 180.3 - 184.5
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
|
Стадион Волгоград Арена +15 +18, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|57’
|0:1(П)
|Фомин Даниил
|76’
|0:2
|Ордец Иван
|90+2’
|0:3
|
Н'Жи Клинтон
ассистент Моро Никола
|Степанов Данил
|24’
|Муллин Камиль
|41’
|42’
|Евгеньев Роман
|53’
|Захарян Арсен
|Кверквелия Соломон
|55’
|58’
|Паршивлюк Сергей
|82’
|Н'Жи Клинтон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Скопинцев Дмитрий
|Паршивлюк Сергей
|65’
|Моро Никола
|Евгеньев Роман
|Арабидзе Георгий
|Фламарион
|72’
|Серченков Сергей
|Макаров Сергей
|75’
|80’
|Н'Жи Клинтон
|Игбун Сильвестр
|Песегов Евгений
|Алейник Олег
|82’
|84’
|Комличенко Николай
|Тюкавин Константин
|84’
|Каборе Шарль
|Захарян Арсен
|
|7
|Удары по воротам
|21
|
|
|1
|Удары в створ
|9
|
|
|13
|Фолы
|16
|
|
|5
|Угловые
|13
|
|
|42%
|Владение мячом
|58%
|
|
|6
|Cэйвы
|1
|
|
|3
|Предупреждения
|4
|
Насчёт пеналя- поначалу казалось, что он левоватый, но повторы продемонстрировали, что он скорее был, так что с ним всё в порядке.
Ну а пара последующих банок получились породистыми и красивыми, даже если считать, что они были в чём-то следствием удачи. В конце концов, везёт тому, кто везёт.
Рад за Ваньку Ордеца, он таких, наверное, в жизни не забивал, а сегодня положил)..
Не менее рад за Клинтона, который всю весну, выходя на поле, валял дурака, но сегодня попал так попал)
Особенно рад за Шварца, продолжающего пытаться выжимать из грустной динамовской подосновы хоть что-нибудь, и сегодня всё же угадавшего с Клинтоном, не только забившим, но и в целом отработавшим не за страх а за совесть.
Так что сораДников- от души с этой победой)
Единственное, что меня сегодня грустит, так это нелепая маразматическая ничья Динамо-2 в Орехово-Зуево.
Сердце этой команды вынули, конечно, забрав оттуда Заху и Тюку, но я продолжаю переживать за неё ничуть не меньше, чем за главную.
Сегодня шансы её на прорыв в ФНЛ уменьшились до копеек, и пройдёт туда, видимо, всё же Долгопрудный, с его Никиткой Баженовым, Женей Ятченко, Ренаткой Сабитовым, Вовой Гранатом, и что самое возмутительное- с Точилиным в тренерском штабе..)
Хотя с другой стороны, Ярик Гладышев (2003 г.р.), едва перебравшийся в Динамо-2 из юношей, заколотил уже 6 банок в 6 матчах.
А ведь там есть еще Владик Галкин (2002), который ничем не хуже Тюки, только в дополнение к этому ещё и пушка страшная (с)..
Оба, видимо, в ближайшие месяцы будут подтянуты к главной команде, так что Тюкавиным и Захаряном дело не ограничится..
Насчёт пеналя- поначалу казалось, что он левоватый, но повторы продемонстрировали, что он скорее был, так что с ним всё в порядке.
Ну а пара последующих банок получились породистыми и красивыми, даже если считать, что они были в чём-то следствием удачи. В конце концов, везёт тому, кто везёт.
Рад за Ваньку Ордеца, он таких, наверное, в жизни не забивал, а сегодня положил)..
Не менее рад за Клинтона, который всю весну, выходя на поле, валял дурака, но сегодня попал так попал)
Особенно рад за Шварца, продолжающего пытаться выжимать из грустной динамовской подосновы хоть что-нибудь, и сегодня всё же угадавшего с Клинтоном, не только забившим, но и в целом отработавшим не за страх а за совесть.
Так что сораДников- от души с этой победой)
Единственное, что меня сегодня грустит, так это нелепая маразматическая ничья Динамо-2 в Орехово-Зуево.
Сердце этой команды вынули, конечно, забрав оттуда Заху и Тюку, но я продолжаю переживать за неё ничуть не меньше, чем за главную.
Сегодня шансы её на прорыв в ФНЛ уменьшились до копеек, и пройдёт туда, видимо, всё же Долгопрудный, с его Никиткой Баженовым, Женей Ятченко, Ренаткой Сабитовым, Вовой Гранатом, и что самое возмутительное- с Точилиным в тренерском штабе..)
Хотя с другой стороны, Ярик Гладышев (2003 г.р.), едва перебравшийся в Динамо-2 из юношей, заколотил уже 6 банок в 6 матчах.
А ведь там есть еще Владик Галкин (2002), который ничем не хуже Тюки, только в дополнение к этому ещё и пушка страшная (с)..
Оба, видимо, в ближайшие месяцы будут подтянуты к главной команде, так что Тюкавиным и Захаряном дело не ограничится..