Сорокин выделил европейский город, который напоминает Санкт-Петербург

сегодня, 10:29

Бывший игрок казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин остался доволен всеми городами, в которых его команда выступала в общем этапе Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в интервью.

За время выступлений за «Кайрат» Сорокин принял участие в восьми матчах общего этапа турнира.

«Что касается моего гражданства, то трудностей вообще никаких не возникало [с въездом в другую страну]. Большое спасибо руководству клуба, что они вовремя все делали, исходя из ситуации в мире, у меня проблем с визами вообще не возникало, — сказал Сорокин. — Делали все, чтобы я был рядом с командой».

«Вообще все города понравились. Копенгаген был похож на Санкт-Петербург. Классный город. Лондон тоже, вот смотришь фильм, какие-то детские мечты побывать в Лондоне. Классно. Смотришь не только стадионы и команды, но и в классных городах бываешь. Думаю, что каждый хотел бы оказаться на моем месте», — добавил Сорокин.

В этом сезоне «Кайрат» дебютировал в общем этапе Лиги чемпионов. Команда с одним набранным очком заняла последнее, 36-е место в общем зачете турнира.

Vilar
Vilar
сегодня в 11:15
Из автобуса проводил анализ городов. В Кайрате на твоём месте, думаю, мало желающих, а вот в автобусе будут желающие.
сегодня в 11:09
Buzz Lightyear
сегодня в 11:09
Интересные впечатления. Да, сходства между этими городами можно найти.
сегодня в 11:03
7mg4es5an5dw
сегодня в 11:03
Наконец то мир увидел,полон впечатлений
сегодня в 10:44, ред.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:44, ред.
Хоть попутешествовал по Европе на халяву...
Гость
