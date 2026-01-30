«Штурм» с российским вратарём обыграл «Бранн» в 8-м туре Лиги Европы

1769724041

сегодня, 01:00

В восьмом туре общего этапа Лиги Европы австрийский «Штурм» одолел норвежский «Бранн» со счётом 1:0. Встреча состоялась на домашнем стадионе в Граце.

Единственный гол в матче забил грузинский нападающий Отар Китеишвили на 85-й минуте.

В воротах «Штурма» весь матч провёл российский вратарь Даниил Худяков. 22-летний голкипер выступает за австрийский клуб с лета 2024 года и уже успел провести шесть матчей, два из которых завершились без пропущенных голов. Вместе с командой он стал чемпионом Австрии в сезоне-2024/25. До перехода в «Штурм» Худяков защищал цвета московского «Локомотива».

По итогам общего этапа «Штурм» набрал 7 очков и завершил выступление в турнире. «Бранн», набрав 9 очков, продолжит борьбу в Лиге Европы.

В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей — по четыре на своём поле и в гостях. Все клубы были объединены в единую таблицу. Восьмёрка лучших напрямую вышла в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е места разыграют оставшиеся места в плей-офф в стыковых матчах.

Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25. В прошлом розыгрыше турнира победителем стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах с 2022 года из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине.