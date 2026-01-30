В Москве простились с бывшим главным тренером сборной России Игнатьевым

1769771730

сегодня, 14:15

Церемония прощания с , бывшим главным тренером сборной России по футболу, состоялась в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом информирует корреспондент ТАСС, присутствующий на мероприятии.

Борис Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января на 86-м году жизни. В церемонии приняли участие видные фигуры российского футбольного сообщества, включая почетного президента Российского футбольного союза ( РФС ) Вячеслава Колоскова, экс-тренера национальной команды Валерия Газзаева, бывшего тренера сборной СССР и почетного президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева, а также председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича и председателя комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна.

«Сегодня очень скорбный день. Ушел из жизни талантливый человек, выдающаяся личность и потрясающий человек, — сказал Колосков. — Мне посчастливилось большое время с ним проработать, застал все стадии работы в сборных, почти каждодневно работали с ним. Тренерская биография Бориса Петровича богатейшая. Один из немногих тренеров-педагогов, не только давал знания и навыки футболистам, но и прививал чувство любви к игре. Развивал способности, которые они и использовали впоследствии как тренеры».

Гершкович отметил, что Игнатьев особо выделялся в тренерском сообществе. «Сегодня очень тяжелый день, провожаем в последний путь великого человека и специалиста, — сказал Гершкович. — Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания объединения тренеров. Многие к нему шли за советом, он никому не отказывал. Он навсегда останется в наших сердцах».

«Он был нашей нераздельной частью тех людей, которые жили футболом, были преданы ему, не шли на компромиссы с совестью. У него практически не было не только врагов, но и плохо относящихся», — отметил Гаджиев. — Вне зависимости от обстоятельств он сохранял свое лицо".

С 1996 по 1998 год Игнатьев возглавлял сборную России, а с 1992 по 1996 год входил в тренерский штаб команды. Также он возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР .

О Борисе Игнатьеве

Игнатьев — воспитанник легендарного московского «Спартака». На протяжении своей карьеры он играл в таких клубах, как дублирующий состав «Динамо» (Москва), ижевский «Зенит», горьковские «Ракета» и «Волга», «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Астана) и «Строитель» (Уфа). Он завершил свою профессиональную карьеру в 1972 году, играя на позиции полузащитника.

В 1974 году Игнатьев занял пост главного тренера владимирского «Торпедо», но покинул клуб через год. С 1976 по 1989 год он был у руля юношеской сборной СССР , под его руководством команда завоевала золото на чемпионате Европы 1988 года. В дальнейшем он тренировал такие клубы, как «Аль-Ахли» ( ОАЭ ), олимпийские сборные Ирака и СССР , молодежную сборную России, «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Торпедо- ЗИЛ », «Шаньдун Лунэн» (Китай) и подмосковный «Сатурн». С 2009 по 2012 год он был помощником тренера Юрия Семина в «Динамо» (Киев) и «Локомотиве» (Москва). В 2012-2013 годах Игнатьев также возглавлял «Торпедо» (Москва), а позже занимал должности спортивного директора и вице-президента клуба, покинув его в 2018 году.

С 1992 по 1996 год он входил в тренерский штаб сборной России: сначала под руководством Павла Садырина, а затем Олега Романцева. В 1996 году Игнатьев был назначен главным тренером национальной команды, под его руководством она провела 20 матчей, одержав восемь побед, восемь ничьих и понеся четыре поражения, а в 1998 году он покинул пост.