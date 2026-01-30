Сорокин назвал матчи за «Кайрат» в Лиге чемпионов, которые ему запомнились

1769754900

сегодня, 09:35

Матчи Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» и шотландским «Селтиком» стали для российского футболиста , выступавшего за казахстанский клуб «Кайрат», наиболее запоминающимися. Об этом он поделился в интервью.

В составе «Кайрата» Сорокин сыграл 8 матчей в основном турнире и 8 встреч на стадии квалификации Лиги чемпионов. Игра с «Селтиком» (0:0) проходила в рамках квалификации, в то время как матч с «Арсеналом» завершился со счетом 2:3 на основном этапе.

«По атмосфере выделю матч в квалификации против „Селтика“, когда мы играли на выезде. Игра с „Арсеналом“, Англия — родина футбола, — сказал Сорокин. — Да все матчи буду помнить, каждый момент. Самый сложный матч? „Реал“ доставил немало проблем, с „Интером“ тоже боролись. С „Арсеналом“ мы играли вторым номером, от обороны, но старались не отходить от плана на игру, бороться до конца».

«Могу сказать, что все игры прошли в положительном ключе, понятно, что результата это не касается. Но для себя какие-то выводы по скорости и уровню турнира сделал. Каждый футболист хочет быть на моем месте, сыграть в Лиге чемпионов», — добавил Сорокин.

В четверг клуб «Кайрат» официально сообщил о расставании с Сорокиным в связи с истечением его контракта.