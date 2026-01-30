Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига чемпионов 2025/2026

Сорокин назвал матчи за «Кайрат» в Лиге чемпионов, которые ему запомнились

сегодня, 09:35

Матчи Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» и шотландским «Селтиком» стали для российского футболиста Егора Сорокина, выступавшего за казахстанский клуб «Кайрат», наиболее запоминающимися. Об этом он поделился в интервью.

В составе «Кайрата» Сорокин сыграл 8 матчей в основном турнире и 8 встреч на стадии квалификации Лиги чемпионов. Игра с «Селтиком» (0:0) проходила в рамках квалификации, в то время как матч с «Арсеналом» завершился со счетом 2:3 на основном этапе.

«По атмосфере выделю матч в квалификации против „Селтика“, когда мы играли на выезде. Игра с „Арсеналом“, Англия — родина футбола, — сказал Сорокин. — Да все матчи буду помнить, каждый момент. Самый сложный матч? „Реал“ доставил немало проблем, с „Интером“ тоже боролись. С „Арсеналом“ мы играли вторым номером, от обороны, но старались не отходить от плана на игру, бороться до конца».

«Могу сказать, что все игры прошли в положительном ключе, понятно, что результата это не касается. Но для себя какие-то выводы по скорости и уровню турнира сделал. Каждый футболист хочет быть на моем месте, сыграть в Лиге чемпионов», — добавил Сорокин.

В четверг клуб «Кайрат» официально сообщил о расставании с Сорокиным в связи с истечением его контракта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Новичок «Кайсериспора» Макаров сообщил об изучении турецких слов
Вчера, 11:33
В «Атланте» оценили состояние Миранчука перед началом предсезонки
Вчера, 09:37
Первым соперником Макарова в Турции может стать «Галатасарай»
28 января
Жирков рассказал о своих друзьях из состава «Челси»
28 января
Макаров рассказал о том, где планирует жить в Турции
28 января
Макаров объяснил решение продолжить карьеру в Турции
28 января
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:50
Лучше о будущем клубе расскажи. .
112910415
112910415
сегодня в 10:49
" участник ЛЧ " - это навсегда в биографии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 10:13
Странно что не упомянул матч с Пафосом. Единственный матч в котором удалось набрать очко. И не пропустить. Что для Сорокина как для защитника должно быть немаловажно.
ma2eup286vfg
ma2eup286vfg
сегодня в 10:00
В Лондоне Кайрат достойно сыграл
dsbjt6d9mutb
dsbjt6d9mutb
сегодня в 09:59
Поучаствовал в матчах ЛЧ это уже память на всю жизнь....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 