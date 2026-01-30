Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Сорокин поделился эмоциями от выступления в Лиге чемпионов

сегодня, 10:03

Егор Сорокин, бывший защитник казахстанского «Кайрата», признался, что испытывает легкую грусть после завершения основного этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в интервью.

За время выступлений в турнире россиянин принял участие во всех восьми матчах «Кайрата» на общей стадии.

«На данный момент испытываю небольшую грусть. Потому что закончился основной этап, мы не прошли дальше, еще не скоро будет Лига чемпионов, — сказал Сорокин. — Что касается матчей, то это, без сомнения, бесценный опыт, потому что не каждый футболист имеет возможность сыграть в таком турнире. Это хорошие стадионы, топовые команды, атмосфера, если выделять в общем. Если оценивать для себя, то пытался наслаждаться каждой игрой, каждым моментом нахождения в Лиге чемпионов».

В этом сезоне «Кайрат» впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. Однако команда, набрав всего одно очко, заняла последнее, 36-е место в общем зачете.

Подписывайся в ВК
Все новости
Джон Джон: «Знаю, что российский чемпионат очень сложный»
Вчера, 21:48
Романцев назвал Игнатьева истинным рыцарем футбола
27 января
Карпин об Игнатьеве: «Ушел добрейшей души человек»
27 января
Дюков: «Игнатьев был надежным помощником и верным другом»
27 января
Сёмин: «Игнатьев был фигурой огромного масштаба»
27 января
Дегтярев оценил вклад Игнатьева в развитие отечественного футбола
27 января
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:47
удалось заглянуть через щёлку ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:45
Пытался наслаждаться каждой игрой? О результате, конечно же, никто не думал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:43
Лёгкая грусть, мимолётная тоска...)))
gxw3mnyptrcr
gxw3mnyptrcr
сегодня в 10:27
Я думал во фразе только одно слово футбол будет цензурным
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 