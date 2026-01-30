Сорокин поделился эмоциями от выступления в Лиге чемпионов

1769756585

, бывший защитник казахстанского «Кайрата», признался, что испытывает легкую грусть после завершения основного этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в интервью.

За время выступлений в турнире россиянин принял участие во всех восьми матчах «Кайрата» на общей стадии.

«На данный момент испытываю небольшую грусть. Потому что закончился основной этап, мы не прошли дальше, еще не скоро будет Лига чемпионов, — сказал Сорокин. — Что касается матчей, то это, без сомнения, бесценный опыт, потому что не каждый футболист имеет возможность сыграть в таком турнире. Это хорошие стадионы, топовые команды, атмосфера, если выделять в общем. Если оценивать для себя, то пытался наслаждаться каждой игрой, каждым моментом нахождения в Лиге чемпионов».

В этом сезоне «Кайрат» впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. Однако команда, набрав всего одно очко, заняла последнее, 36-е место в общем зачете.