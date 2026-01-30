Top.Mail.Ru
Сорокин считает, что стал лучше за время выступления в «Кайрате»

сегодня, 10:52

Российский защитник Егор Сорокин подвел итоги своего пребывания в казахстанском «Кайрате», где он провел два с половиной года. Об этом он рассказал в интервью.

Недавно клуб официально объявил об уходе Сорокина, чей контракт истек. По словам футболиста, время, проведенное в Алма-Ате, стало для него важным этапом в карьере.

«Это было такой точкой роста. Я играл в России, перешел немного на ступеньку ниже, но своей работой за два года сделал большое дело — два чемпионства, Суперкубок, впервые в истории участие в Лиге чемпионов для „Кайрата“. Выступали там не на последних ролях, — сказал Сорокин. — Определенный рост как человека, так и футболиста у меня произошел. Не каждый игрок, если опустится на ступеньку ниже, сможет сделать два шага вперед. Большая работа была проделана с моей стороны».

«Понимание по дальнейшему продолжению карьеры есть. Думаю, что в начале февраля будет все официально. Но сейчас комментировать конкретно что-то не могу», — добавил он.

Сорокин присоединился к «Кайрату» летом 2024 года. За это время он дважды становился чемпионом Казахстана, завоевал Суперкубок страны и принял участие во всех восьми матчах команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:59
Собираюсь посмотреть его игру, но пока не решился
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Чувак вполне оправдывает свою фамилию. Трещит, как сорока...
5zut43ks5a46
5zut43ks5a46
сегодня в 14:12
Сорокину больше не наливать!
9tk93fc7nk86
9tk93fc7nk86
сегодня в 13:30
Сегодня Сорокин решил о себе напомнить, заодно реклама
sv_1969
sv_1969 ответ pwfp3h9b5z9z (раскрыть)
сегодня в 13:19
Однозначно еще будут новости от Егора))
112910415
112910415
сегодня в 13:00
В ЛЧ "выступали не на последних ролях" - сказал Сорокин.
интересно, что он имел в виду
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:58
Всё, хватит с нас общения с Сорокиным! Много наговорил...
y9gbpxzrb77c
y9gbpxzrb77c
сегодня в 12:46
Посмотрим куда он теперь лыжи навострит....
lotsman
lotsman
сегодня в 12:44
Скауты всех клубов, обратите внимание, человек играл в ЛЧ.
Vilar
Vilar
сегодня в 12:31
Мужики, кто это? Что он курит?
pwfp3h9b5z9z
pwfp3h9b5z9z ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:07
Ставлю на ещё пару-тройку сорокинских новостей в ближайшие часы
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:53
что-то много про ступеньки. хвалит российский чемпионат, значит туда обратно и поедет скорее всего
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:34
человек счастлив что вообще поиграл в лиге чемпионов. наслаждаясь с каждым моментом.
надеюсь, Сорокин найдет новый клуб.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:14
однозначно на соккере седня день Егора)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:12
Как говорят в народе сам себя не похвалишь , никто не похвалит)))
