Сорокин считает, что стал лучше за время выступления в «Кайрате»

1769759546

сегодня, 10:52

Российский защитник подвел итоги своего пребывания в казахстанском «Кайрате», где он провел два с половиной года. Об этом он рассказал в интервью.

Недавно клуб официально объявил об уходе Сорокина, чей контракт истек. По словам футболиста, время, проведенное в Алма-Ате, стало для него важным этапом в карьере.

«Это было такой точкой роста. Я играл в России, перешел немного на ступеньку ниже, но своей работой за два года сделал большое дело — два чемпионства, Суперкубок, впервые в истории участие в Лиге чемпионов для „Кайрата“. Выступали там не на последних ролях, — сказал Сорокин. — Определенный рост как человека, так и футболиста у меня произошел. Не каждый игрок, если опустится на ступеньку ниже, сможет сделать два шага вперед. Большая работа была проделана с моей стороны».

«Понимание по дальнейшему продолжению карьеры есть. Думаю, что в начале февраля будет все официально. Но сейчас комментировать конкретно что-то не могу», — добавил он.

Сорокин присоединился к «Кайрату» летом 2024 года. За это время он дважды становился чемпионом Казахстана, завоевал Суперкубок страны и принял участие во всех восьми матчах команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов.