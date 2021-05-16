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Локомотив - Урал
Динамо - ЦСКА
Ахмат - Спартак
Ростов - Краснодар
Тамбов - Зенит
Уфа - Арсенал
Рубин - Ротор
Химки - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Урал

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Локомотив
1 : 0
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.8 - 10.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.1
Средний возраст: 26.9 - 27.9
Средний рост: 185 - 185.4
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-3-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
Урал
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион РЖД Арена (Москва) +21 +22, Облачно с прояснениями
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.529.25
Лига Ставок 1.45 4.80 7.00
Мелбет 1.38 5.26 8.67
BetBoom 1.38 5.00 8.57
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    4' Гильерме (1)
     
    8' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    45' Жемалетдинов Рифат (17)
     
    46' Магкеев Станислав (37) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    82' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
     
    89' (1:0) Рыбчинский Дмитрий (94) (Смолов Федор (9))
     
    3' Адамов Арсен (22)
     
    16' Августиняк Рафал (6)
     
    27' Августиняк Рафал (6)
     
    36' Йовичич Бранко (18)
     
    56' Бикфалви Эрик (10) уходит с поля, Погребняк Павел (9) вышел на поле
     
    65' Гаджимурадов Рамазан (40) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    66' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Мишкич Даниел (19) вышел на поле
     
    69' Годзюр Ярослав (31)
     
    72' Мишкич Даниел (19)
     
    75' Мишкич Даниел (19)
     
    76' Калинин Игорь (13)
     
    81' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Кузьмичев Иван (25) вышел на поле
    Голы
    Рыбчинский Дмитрий
    ассистент Смолов Федор     		1:0 89’
    Наказания
    3’ Адамов Арсен
    Гильерме 4’
    16’ Августиняк Рафал
    27’ Августиняк Рафал
    36’ Йовичич Бранко
    Жемалетдинов Рифат 45’
    69’ Годзюр Ярослав
    72’ Мишкич Даниел
    75’ Мишкич Даниел
    76’ Калинин Игорь
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лисакович Виталий Камано Франсуа 8’
    Миранчук Антон Магкеев Станислав 46’
    56’ Погребняк Павел Бикфалви Эрик
    65’ Евсеев Алексей Гаджимурадов Рамазан
    66’ Мишкич Даниел Подберёзкин Вячеслав
    81’ Кузьмичев Иван Егорычев Андрей
    Живоглядов Дмитрий Жемалетдинов Рифат 82’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 1
    		3 Удары в створ 0
    		10 Фолы 22
    		9 Угловые 4
    		68% Владение мячом 32%
    		0 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 8
    		0 Удаления 2
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    Все комментарии
    mor57
    mor57
    вчера в 14:21
    Всё очень просто:
    локо не забивали пока спам не сравнял счет....(не сравняли бы то и локо проиграл бы)...
    NYJ
    NYJ
    вчера в 08:08
    Посмотрим и на Спартак!
    амурец
    амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 02:54
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ Санчо Панса (раскрыть)
      16 мая в 23:19
      Что плохого то? Спартак обновит свой 1-18 в Европе в новом году.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      16 мая в 23:14
      Как же зашкварился локо с двумя левейшими удалениями, но ещё и в ЛЕ дно пробьёт
      NYJ
      NYJ ответ mor57 (раскрыть)
      16 мая в 20:58
        Палыч82
        Палыч82 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        16 мая в 19:34
        Ну Кубок есть, состав перекроен не без молодежи, медали к тому ж. Могло быть и хуже в первый сезон.
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
        16 мая в 19:05
        Ооо,ппц.Задолбали со своими новшествами(((
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        16 мая в 18:00
        Конечно это был не предел мечтаний для Локомотива! Все же то разгромное поражение от Зенита в Питере не лучшим образом на них сказалось. А вообще, конечно, жаль, что Спартак обогнал Локомотив в таблице...
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
        16 мая в 17:12
        он в лч хотел играть )
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
        16 мая в 17:07
        Эдя я больше переживал, что Вася надолго пришёл.....
        Конечно от Локо не отказался бы, но вот куда он нас завёл бы.... тут трёх, четырёх и надцатые этажные маты....
        Хорошо, что люди поняли и выпнули эту падаль!
        За клубы буду болеть и даже за Спартак, так как он представляет Россию.! Мы можем грызся между собой, но перед врагом должны быть едины!!! Ну а сборная это все наши, болеть буду и ругать и как говорят целовать!!!
        Удачи!!!
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
        16 мая в 16:57
        У нас всё хорошо. Взят кубок и обеспечено место в групповом этапе. А Спартаку надо ещё пройти квалификацию. Так что Федя Смолов правильно радуется.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ Евгений Быстров (раскрыть)
        16 мая в 16:54
        Нет, это новый еврокубок. Третий по силе.
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        16 мая в 16:45
        инстаграмщица смолов рано радовался
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
        16 мая в 16:34
        Коля, взаимно! Было вообще тревожно за клуб, когда всем известные персонажи были у руля. Но всё обошлось довольно быстро, ибо бог шельму метит).
        Остаётся болеть за клубы в е.кубках. Сборная безнадёжна. Там рулевой чугуниевый).
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
        16 мая в 16:32
        Лига конференций разве не Лига Европы?
        XL-965
        XL-965
        16 мая в 16:24
        Скажи мне три месяца назад когда мы были на 9 месте что возьмем бронзу я бы сиял от счастья, сейчас разочарование. Спасибо Локо и Марко за весеннюю сказку, за то что подарили надежду и эмоции. Мы самый лучший колектив)))
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
        16 мая в 16:22
        Эдя с кубком и бронзой и группой ЛЕ!
        Сезон сложный оказался, где то надеялись на большее, где то (после матча с Химками перед паузой) и об этом не мечтали, где то как сейчас был шанс быть выше.
        В целом сезон неоднозначный и если посмотреть на всё (особенно на Кикнадзе), даже удачный!
        Зениту и Спартаку удачи в ЛЧ, нам в ЛЕ, Рубину и Сочи в ЛК!!!
        nikot
        nikot
        16 мая в 16:17
        Интереснно, судейке премия от РЖД будет!?
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        16 мая в 16:04
        Ну что, Паровозы, сезон, так невнятно начавшийся, завершён. Бронза, Кубок и еврокубки - итог нормальный. Нужна стабильность. 11 побед и в самый нужный момент - провал, кроме финала. Есть над чем потрудиться!
        ЛОКО ВПЕРЁД!!!
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        16 мая в 16:01
        И это была замена Семина для улучшения игры? Ну-ну. Даже не 2-ые по итогу. Замечательное решение было.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ Байкал-38 (раскрыть)
        16 мая в 15:59
        Вылетаешь из квалификации лч и попадаешь в квалификацию ле.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        16 мая в 15:57
        Поздравляю болельщиков Локо с победой и с выходом в групповой этап лиги европы
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        16 мая в 15:49
        ДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
        bsww
        bsww
        16 мая в 15:48
        М-да о втором месте лучше забыть по такой игре НЕДОСТОЙНЫ
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        16 мая в 15:47
        Да это просто позор какой-то.
        Evilhuman
        Evilhuman
        16 мая в 15:38
        Ну если Локо и после двух удалений не выиграет, то это мрак конечно
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        16 мая в 15:38
        Я просто в шоке буду, если ЛОКО не дожмёт, с 2 удалениями у Урала.
        Little Caprice
        Little Caprice
        16 мая в 15:37
        Сухине премию. Отличная работа :)
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        16 мая в 15:12
        ЛОКО вперёд !!! Забивай!
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