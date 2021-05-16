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1 : 0
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.8 - 10.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.1
Средний возраст: 26.9 - 27.9
Средний рост: 185 - 185.4
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-3-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион РЖД Арена (Москва) +21 +22, Облачно с прояснениями
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Рыбчинский Дмитрий
ассистент Смолов Федор
|1:0
|89’
|3’
|Адамов Арсен
|Гильерме
|4’
|16’
|Августиняк Рафал
|27’
|Августиняк Рафал
|36’
|Йовичич Бранко
|Жемалетдинов Рифат
|45’
|69’
|Годзюр Ярослав
|72’
|Мишкич Даниел
|75’
|Мишкич Даниел
|76’
|Калинин Игорь
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лисакович Виталий
|Камано Франсуа
|8’
|Миранчук Антон
|Магкеев Станислав
|46’
|56’
|Погребняк Павел
|Бикфалви Эрик
|65’
|Евсеев Алексей
|Гаджимурадов Рамазан
|66’
|Мишкич Даниел
|Подберёзкин Вячеслав
|81’
|Кузьмичев Иван
|Егорычев Андрей
|Живоглядов Дмитрий
|Жемалетдинов Рифат
|82’
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|23
|Удары по воротам
|1
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|3
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|22
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|9
|Угловые
|4
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|8
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|0
|Удаления
|2
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Конечно от Локо не отказался бы, но вот куда он нас завёл бы.... тут трёх, четырёх и надцатые этажные маты....
Хорошо, что люди поняли и выпнули эту падаль!
За клубы буду болеть и даже за Спартак, так как он представляет Россию.! Мы можем грызся между собой, но перед врагом должны быть едины!!! Ну а сборная это все наши, болеть буду и ругать и как говорят целовать!!!
Удачи!!!
Конечно от Локо не отказался бы, но вот куда он нас завёл бы.... тут трёх, четырёх и надцатые этажные маты....
Хорошо, что люди поняли и выпнули эту падаль!
За клубы буду болеть и даже за Спартак, так как он представляет Россию.! Мы можем грызся между собой, но перед врагом должны быть едины!!! Ну а сборная это все наши, болеть буду и ругать и как говорят целовать!!!
Удачи!!!