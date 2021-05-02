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2 : 3
завершен
02 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 184 - 197.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 26.7 - 26.7
Средний рост: 181.2 - 180.8
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 7 - 0
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Стадион Луи II (Монако)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:55
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Фолланд Кевин
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|1:0
|25’
|57’
|1:1
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Депай Мемфис
ассистент Токо Экамби Карл
|77’
|1:2
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Марсело
ассистент Депай Мемфис
|Бен-Йеддер Виссам
|2:2(П)
|86’
|89’
|2:3
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Шерки Райан
ассистент Де Шильо Маттиа
|30’
|Какере Максенс
|Фофана Юссуф
|63’
|70’
|Какере Максенс
|72’
|Кадевере Тино
|86’
|Лопеш Антони
|90+5’
|Марсело
|90+5’
|Де Шильо Маттиа
|Жеббель Виллем
|90+5’
|Пеллегри Пьетро
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|29’
|Диоманде Синали
|Денайе Джейсон
|46’
|Кадевере Тино
|Дюбуа Лео
|Бадьяшиль Бенуа
|Дисаси Аксель
|61’
|Матазо Элиот
|Фабрегас Сеск
|61’
|Балло-Туре Фоде
|Фофана Юссуф
|69’
|75’
|Ауар Уссем
|Лукас Пакета
|Жеббель Виллем
|Агилар Рубен
|81’
|Пеллегри Пьетро
|Кайо Энрике
|81’
|88’
|Бруно
|Мендеш Тиаго
|88’
|Шерки Райан
|Токо Экамби Карл
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|12
|Удары по воротам
|17
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|4
|Удары в створ
|5
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|23
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|4
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|2
|Удаления
|3
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