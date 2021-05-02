В 1 Лопеш Антони Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

З 22 Де Шильо Маттиа Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 96

З 5 Денайе Джейсон Фолов заработано: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 29

П 14 Дюбуа Лео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

З 6 Марсело Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 25 Какере Максенс Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 70

П 12 Лукас Пакета Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 75

П 23 Мендеш Тиаго Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 5 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 88

Н 10 Депай Мемфис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

П 27 Корне Максвел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 96

Н 7 Токо Экамби Карл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 30 Поллерсбек Юлиан

З 17 Густо Мало

З 2 Диоманде Синали Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 67

З 19 Озкачар Дженк

П 8 Ауар Уссем Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 21

П 39 Бруно Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

Н 11 Кадевере Тино Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 51

Н 29 Сумаре Яя