ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-02
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-23
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-03
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-16
2021-05-23
Монако - Лион
Бордо - Ренн
Брест - Нант
Дижон - Метц
Лорьян - Анже
Ним - Реймс
Монпелье - Сент-Этьен

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Лион

Монако Логотип футбольный клуб Монако 2:3 Логотип футбольный клуб Лион Лион
Монако
2 : 3
завершен
02 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 184 - 197.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 26.7 - 26.7
Средний рост: 181.2 - 180.8
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 7 - 0
Смотреть трансляцию
Лион
Франция. Лига 1 2020/2021, 35 тур
Стадион Луи II (Монако)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.782.95
Лига Ставок 2.60 3.65 2.65
Фонбет Live! 2.35 3.60 2.90
Мелбет 2.41 3.62 3.08
1XBET 2.41 3.62 3.08
BetBoom 2.55 3.67 2.61
    Еще
     
    25' (1:0) Фолланд Кевин (31) (Бен-Йеддер Виссам (9))
     
    2
    61' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Бадьяшиль Бенуа (32) вышел на поле
    61' Фабрегас Сеск (4) уходит с поля, Матазо Элиот (36) вышел на поле
     
    63' Фофана Юссуф (22)
     
    69' Фофана Юссуф (22) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
     
    2
    81' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Жеббель Виллем (13) вышел на поле
    81' Кайо Энрике (12) уходит с поля, Пеллегри Пьетро (19) вышел на поле
     
    86' (2:2) Бен-Йеддер Виссам (9)
     
    2
    90+5' Жеббель Виллем (13)
    90+5' Пеллегри Пьетро (19)
     
    29' Денайе Джейсон (5) уходит с поля, Диоманде Синали (2) вышел на поле
     
    30' Какере Максенс (25)
     
    46' Дюбуа Лео (14) уходит с поля, Кадевере Тино (11) вышел на поле
     
    57' (1:1) Депай Мемфис (10) (Токо Экамби Карл (7))
     
    70' Какере Максенс (25)
     
    72' Кадевере Тино (11)
     
    75' Лукас Пакета (12) уходит с поля, Ауар Уссем (8) вышел на поле
     
    77' (1:2) Марсело (6) (Депай Мемфис (10))
     
    86' Лопеш Антони (1)
     
    2
    88' Мендеш Тиаго (23) уходит с поля, Бруно (39) вышел на поле
    88' Токо Экамби Карл (7) уходит с поля, Шерки Райан (18) вышел на поле
     
    89' (2:3) Шерки Райан (18) (Де Шильо Маттиа (22))
     
    2
    90+5' Марсело (6)
    90+5' Де Шильо Маттиа (22)
    Голы
    Фолланд Кевин
    ассистент Бен-Йеддер Виссам     		1:0 25’
    57’ 1:1 Депай Мемфис
    ассистент Токо Экамби Карл
    77’ 1:2 Марсело
    ассистент Депай Мемфис
    Бен-Йеддер Виссам 2:2(П) 86’
    89’ 2:3 Шерки Райан
    ассистент Де Шильо Маттиа
    Наказания
    30’ Какере Максенс
    Фофана Юссуф 63’
    70’ Какере Максенс
    72’ Кадевере Тино
    86’ Лопеш Антони
    90+5’ Марсело
    90+5’ Де Шильо Маттиа
    Жеббель Виллем 90+5’
    Пеллегри Пьетро 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    29’ Диоманде Синали Денайе Джейсон
    46’ Кадевере Тино Дюбуа Лео
    Бадьяшиль Бенуа Дисаси Аксель 61’
    Матазо Элиот Фабрегас Сеск 61’
    Балло-Туре Фоде Фофана Юссуф 69’
    75’ Ауар Уссем Лукас Пакета
    Жеббель Виллем Агилар Рубен 81’
    Пеллегри Пьетро Кайо Энрике 81’
    88’ Бруно Мендеш Тиаго
    88’ Шерки Райан Токо Экамби Карл
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 5
    		23 Фолы 16
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 4
    		2 Удаления 3
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    112910415
    112910415
    04 мая в 10:53
    Головин очень важен для команды !
    Maikl322
    Maikl322
    03 мая в 09:30
    Можно подумать с ним бы выиграли,будто он там ,,Центровой игрок,,)))-
    Бубнин
    Бубнин
    03 мая в 07:30
    Без Головина "Монако" Головина проиграл "Лиону" не Головина.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    03 мая в 04:53
    Да ужжж...
    Монако Головина без Головина .
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 мая в 04:33
    А забили первыми.
    На ЛЧ этих трех очков может и не хватить.
    протон1
    протон1
    03 мая в 01:04
    чемпионат франции довольно сильный. скажу откровенно он силен чем немецкий чемпионат .
    протон1
    протон1
    03 мая в 01:02
    судя по удалениям там рубка была. игру не смотрел. но кто скажет была рубка на смерть?
    Ozabot
    Ozabot ответ Тео Джонс (раскрыть)
    03 мая в 00:28
    Судя по таблице побед-поражений, ПСЖ ждет одно поражение, а «Лилль» — одна ничья. Плюс у ПСЖ игра с Сити. Думаю, у «Лилля» больше шансов стать чемпионом.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    03 мая в 00:13
    Всё таки, Головин важен для Монако. И не только впереди, но и по обёму чёрной работы, закрытию зон, да и его возможность перехватов всем известна, так что его зон стараются избегать. Сегодня Лион намного просторнее себя чувствовал на поле. Ну поборются теперь за третье место друг с другом. А Головину удачного возвращения, на нём вся наша сборная держится.
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    03 мая в 00:10
    Лион гады интригу убили, только один Лилль остался
    УЕСКА
    УЕСКА
    03 мая в 00:07
    Лион в предыдущем туре выпал из чемпионской гонки а сейчас и Монако утянул за собой. Лилль с ПСЖ поборются за трофей. Все зависит от Лилля. Им осталось выиграть три игры и они чемпионы!
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Ozabot (раскрыть)
    03 мая в 00:01
    Уже нет), дотерпит ли Лилль концовку сезона вот в чем вопросец)
    Bom Bom
    Bom Bom
    03 мая в 00:00
    Огненный матч) А в конце хорошо помахались)))
    Ozabot
    Ozabot
    02 мая в 22:31
    «Монако» угрожает ПСЖ отправить в квалификацию ЛЧ? Крутец!
    SAFqwer
    SAFqwer
    02 мая в 22:15
    У Саши корона, посмотрим на монегасков без Саши: а есть ли разница? Скоро узнаем...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    02 мая в 21:59
    Интересный факт. Монако- самая французская команда. Всего 4 легионера и 7 граждан Франции, а у Лиона только 2 француза и 9 легионеров. Головин и еще трое из Монако сидят дома с короной. Так что Саша не одинок.
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 20:50
    На повестке дня третье место и ЛЧ.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100