Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой «Динамо»

Российские полузащитники Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к сезону с «Динамо-2», бразильский хавбек Бителло присоединится к основной команде на сборах в ОАЭ из-за личных обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.
В понедельник футболисты «Динамо» вышли из отпуска и прошли медосмотр. Первый сбор бело-голубых пройдет в ОАЭ с 14 по 26 января.
«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе „Динамо-2“ с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с „Динамо-2“ начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе.
«Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ», — добавили в «Динамо».
Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах Российской премьер-лиги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Бабаев по всей вероятности перейдёт в Спартак, хоть руководством Динамо делаются попытки перезаключить с ним договор, но, видимо, Бабаев серьёзно настроен принять предложение Спартака (которое ПОКА, ДО ознакомления с состоянием дел в команде нового ГТ красно-белых, "поставлено на паузу"), а Макаров, как писалось, "в контрах" с Гусевым.
Но за Макарова тоже не нужно беспокоится: игрок по меркам РПЛ хороший - команду приличную всегда найдёт.
Хорошо бы, конечно, чтобы Макаров, как ещё совсем недавно в Рубине, опять засверкал всеми гранями своего таланта.
