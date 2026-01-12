Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой «Динамо»

1768230850

сегодня, 18:14

Российские полузащитники и начнут подготовку к сезону с «Динамо-2», бразильский хавбек присоединится к основной команде на сборах в ОАЭ из-за личных обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

В понедельник футболисты «Динамо» вышли из отпуска и прошли медосмотр. Первый сбор бело-голубых пройдет в ОАЭ с 14 по 26 января.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе „Динамо-2“ с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с „Динамо-2“ начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе.

«Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ », — добавили в «Динамо».

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах Российской премьер-лиги.