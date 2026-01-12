Top.Mail.Ru
Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой «Динамо»

сегодня, 18:14

Российские полузащитники Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к сезону с «Динамо-2», бразильский хавбек Бителло присоединится к основной команде на сборах в ОАЭ из-за личных обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

В понедельник футболисты «Динамо» вышли из отпуска и прошли медосмотр. Первый сбор бело-голубых пройдет в ОАЭ с 14 по 26 января.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе „Динамо-2“ с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с „Динамо-2“ начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе.

«Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ», — добавили в «Динамо».

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах Российской премьер-лиги.

stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:06
То, что Макаров и Бабаев будут тренироваться не с основой Динамо. а с молодёжкой говорит лишь о том, что скорее всего они покинут бело-синих уже в это зимнее трансферное окно. Где они продолжат свою карьеру узнаем уже скоро, и если с большой долей вероятности Ульви переедет в Тарасовку, то с Денисом вопрос пока открытый. И тут возникает другой вопрос, сколько денег Динамо сможет выручить от продажи этих футболистов? Вряд ли заинтересованные в них команды будут выкладывать стоимость, указанную на трансфермаркете, особенно за Макарова, учитывая его нынешнюю зарплату в московском клубе, которая по некоторым данным совсем немного не дотягивает до миллиона евро в год.
Болейте за своих, а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:55, ред.
Всё правильно.
Бабаев по всей вероятности перейдёт в Спартак, хоть руководством Динамо делаются попытки перезаключить с ним договор, но, видимо, Бабаев серьёзно настроен принять предложение Спартака (которое ПОКА, ДО ознакомления с состоянием дел в команде нового ГТ красно-белых, "поставлено на паузу"), а Макаров, как писалось, "в контрах" с Гусевым.
Но за Макарова тоже не нужно беспокоится: игрок по меркам РПЛ хороший - команду приличную всегда найдёт.
Хорошо бы, конечно, чтобы Макаров, как ещё совсем недавно в Рубине, опять засверкал всеми гранями своего таланта.
Гость
