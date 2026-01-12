Top.Mail.Ru
Баринов не отправится на сборы с «Локомотивом» из-за переговоров с ЦСКА

сегодня, 19:12

Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов не отправится на сборы с командой из-за переговоров о переходе в столичный ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».

Сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Первый этап запланирован с 13 по 24 января.

«После прошедшего сегодня медицинского обследования „Локомотива“ ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации „Локомотив“ возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 21:37, ред.
• «Крузейро», по нашим данным, наконец перевел деньги «Зениту» за трансфер Жерсона

• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.

• Сегодня вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.

Уже даже говорят что Дмитрий Баринов будет играть за ЦСКА под 6 номером.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:33, ред.
Баринов со своим переходом скоро Долину начнёт догонять по цитированию). Скажу прямо заинтересованным в Баринове командам - есть такой напряжённый (как правило безуспешный в лучшем случае) возрастной цикл 29-30 лет, который носит название "возвращение Сатурна" или Саде Сати в Джойтиш). Поэтому Локомотиву посоветую выгодно расстаться сейчас с игроком ;хв 31 можно будет вернуть). А вот если бы сам Баринов спросил совета у меня - порекомендовал бы остаться в Локо.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:31
Ну чтоже- поглядим, посмотрим...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:29
...своего рода беспомощность! Шило на мыло говоришь, Он так и до Рауля доберётся! Хотя как у нас говорится,всё что не делается,всё к лучшему! Этот несчастный вытенутый подбородок с грусными глазами от Алонсо канул в небытие....!!! Посмотрим....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:19
Санёк, это назначение было ожидаемо. Вопрос только в очередном маразме Переса- менять шило на мыло...))) Впрочем, вероятно, это только временная мера...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:12
Дорогой СОККЕР! Там Реал уже практически как час назад уволил Алонсо и даже назначил на его место другого тренера, а почему тут всё еще тишина?!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:07
Может в МЮ, не?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:05
С обмена Дивеева появились деньжата у армейцев. А там глядишь тот и Батракова переманит к Кисляку, хорошая двухходовочка
Kostya-515
Kostya-515 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
Пойдет к Мостовому на стажировку,а потом будет ждать приглашения тренером в клуб...в Клуб Веселых и Находчивых)))
shur
shur ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 20:42
....спасибо!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:37
а Алонсо куда не отправится ?
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 20:35
Там Алонсо из Реала уволили, а Вы не интересные новости про Баринова выпускаете!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:29
Похоже, что пути Баринова и Локомотива окончательно разошлись...

"Баринов в ЦСКА за €2 млн до лета 2029-го с ЗП €1,6 млн/год:
Локомотив принял новый оффер армейцев (без бонусов).
Сделка закрыта, Дима летит на сборы к Челестини, — докладывает Карп."
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:15
...а в интервью сказал,что замечательные праздники,отдохнул как никогда! Видать лукавил Барин, не нагулялся ещё...!!!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:48
Пригодились два ляма от обмена игроками с Зенитом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:40
"За двумя клубами погонишься , ни с одним не останешься"...)
Гость
