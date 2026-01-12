Баринов не отправится на сборы с «Локомотивом» из-за переговоров с ЦСКА

Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов не отправится на сборы с командой из-за переговоров о переходе в столичный ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».
Сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Первый этап запланирован с 13 по 24 января.
«После прошедшего сегодня медицинского обследования „Локомотива“ ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации „Локомотив“ возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).
За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.
• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.
• Сегодня вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.
Уже даже говорят что Дмитрий Баринов будет играть за ЦСКА под 6 номером.
• «Зенит» после этого перевел ЦСКА 2 млн евро, по нашим данным за обмен Лусиано на Дивеева.
• Сегодня вечером ЦСКА увеличил предложение до 2 млн евро за переход зимой Баринова.
Уже даже говорят что Дмитрий Баринов будет играть за ЦСКА под 6 номером.
"Баринов в ЦСКА за €2 млн до лета 2029-го с ЗП €1,6 млн/год:
Локомотив принял новый оффер армейцев (без бонусов).
Сделка закрыта, Дима летит на сборы к Челестини, — докладывает Карп."
"Баринов в ЦСКА за €2 млн до лета 2029-го с ЗП €1,6 млн/год:
Локомотив принял новый оффер армейцев (без бонусов).
Сделка закрыта, Дима летит на сборы к Челестини, — докладывает Карп."