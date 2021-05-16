Пари Сен-Жермен

В 1 Навас Кейлор Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 31 Дагба Колин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 86

З 4 Керер Тило Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 15 Данилу Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 8 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 77

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 77

П 23 Дракслер Юлиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 40

П 21 Эррера Андер Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 10 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 77

П 10 Неймар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 22 Диалло Абду

З 32 Пембеле Тимоти Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 4

З 24 Флоренци Алессандро

П 27 Гейе Идрисса

П 8 Паредес Леандро Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 13

П 12 Рафинья Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 50

П 19 Сарабия Пабло Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

Н 9 Икарди Мауро