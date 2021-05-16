|Пари Сен-Жермен
|4:0
|Реймс
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4 : 0
завершен
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 480 - 67.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.1
Средний возраст: 27.1 - 25.1
Средний рост: 181.5 - 180
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Парк де Пренс
|Неймар
|1:0(П)
|13’
|Мбаппе Килиан
|2:0
|24’
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Маркиньос
ассистент Неймар
|3:0
|68’
|Кин Моизе
|4:0
|89’
|10’
|Абдельхамид Юнес
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рафинья
|Дракслер Юлиан
|40’
|56’
|Зенели Арбер
|Кафаро Матье
|73’
|Туре Эль-Билаль
|Диа Булайе
|Сарабия Пабло
|Ди Мария Анхель
|77’
|Паредес Леандро
|Данилу
|77’
|Кин Моизе
|Мбаппе Килиан
|77’
|84’
|Кутеса Дерек
|Мбуку Натанаэль
|Пембеле Тимоти
|Дагба Колин
|86’
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|28
|Удары по воротам
|2
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|10
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|4
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|9
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|0
|Cэйвы
|5
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|0
|Удаления
|1
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