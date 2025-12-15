Хендерсон объяснил, почему посвятил первый гол за «Брентфорд» Диогу Жоте

1765787814

15 декабря 2025, 11:36

Полузащитник «Брентфорда» забил своей первый гол за команду в воскресном матче против «Лидс Юнайтед» (1:1).

Бывший капитан «Ливерпуля» после взятия ворот повторил фирменное празднование — сел и сделал вид, что играет в видеоигру. Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре Силвой в июле.

«Недавно был его день рождения», — сказал 35-летний Хендерсон Sky Sports.

«Мы никогда его не забудем. Мы всегда будем его помнить. Я могу только представить, что сейчас переживают ребята из „Ливерпуля“. Он был хорошим другом, и, как я уже сказал, я не забиваю много голов, поэтому я решил посвятить этот гол ему», — добавил он.