Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хендерсон объяснил, почему посвятил первый гол за «Брентфорд» Диогу Жоте

15 декабря 2025, 11:36
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон забил своей первый гол за команду в воскресном матче против «Лидс Юнайтед» (1:1).

Бывший капитан «Ливерпуля» после взятия ворот повторил фирменное празднование Диогу Жоты — сел и сделал вид, что играет в видеоигру. Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре Силвой в июле.

«Недавно был его день рождения», — сказал 35-летний Хендерсон Sky Sports.

«Мы никогда его не забудем. Мы всегда будем его помнить. Я могу только представить, что сейчас переживают ребята из „Ливерпуля“. Он был хорошим другом, и, как я уже сказал, я не забиваю много голов, поэтому я решил посвятить этот гол ему», — добавил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Капитан, Босс и преподаватель: Сергею Овчинникову исполнилось 55 лет
10 ноября
Мостовой надел черную маску после гола в ворота «Локомотива»
01 ноября
Десятки клубов РПЛ играют в особых футболках по случаю 10-летия «Матч ТВ»
01 ноября Фото
«Хочется сохранить добрую память о себе»: Гаджи Гаджиеву исполнилось 80 лет
28 октября
Беншимол объяснил, почему приспустил шорты после гола «Локомотиву»
27 октября
Игроки «Спартака» и «Ростова» вышли на матч в футболках в честь Симоняна
18 октября
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 14:49
Всё равно, жизнь продолжается.
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 13:12
Одобрение жесту Джордана - Память святое дело!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 