«Челси» лидирует в гонке за подписание хавбека «Ман Юнайтед» Майну

1765788069

15 декабря 2025, 11:41

«Челси» опережает несколько клубов в гонке за подписание контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» .

«Челси» проявляет интерес к 20-летнему Майну с тех пор, как он дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед», и, по сообщениям, в январе прошлого года предпринял попытку подписать с ним контракт.

С тех пор Майну потерял доверие тренера Рубена Аморима и продолжает настаивать на переходе в другой клуб после того, как летом его просьба о переходе на правах аренды была отклонена.

По данным Caught Offside, по крайней мере 12 крупных клубов из Англии и континентальной Европы заинтересованы в подписании Майну.

В отчете добавляется, что «Челси» лидирует наряду с «Баварией», но игрок отдает предпочтение клубу, в котором ему будет гарантировано место в стартовом составе.