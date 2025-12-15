Top.Mail.Ru
«Челси» лидирует в гонке за подписание хавбека «Ман Юнайтед» Майну

15 декабря 2025, 11:41

«Челси» опережает несколько клубов в гонке за подписание контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

«Челси» проявляет интерес к 20-летнему Майну с тех пор, как он дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед», и, по сообщениям, в январе прошлого года предпринял попытку подписать с ним контракт.

С тех пор Майну потерял доверие тренера Рубена Аморима и продолжает настаивать на переходе в другой клуб после того, как летом его просьба о переходе на правах аренды была отклонена.

По данным Caught Offside, по крайней мере 12 крупных клубов из Англии и континентальной Европы заинтересованы в подписании Майну.

В отчете добавляется, что «Челси» лидирует наряду с «Баварией», но игрок отдает предпочтение клубу, в котором ему будет гарантировано место в стартовом составе.

shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
15 декабря в 22:46
...порадовало слово "шевелится", по другому и не скажешь,лайк....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
15 декабря в 17:14
да...забыл что Лавия получил травму в Баку.
dk6arrmkm47e
dk6arrmkm47e
15 декабря в 14:22
Челси похоже ищет самые дорогие варианты усиления.
lotsman
lotsman
15 декабря в 14:15
Российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова стерли с командной фотографии после прибытия в Катар на финальный матч Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго".
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
15 декабря в 13:42
Ну про Лавию не шути, или ты думаешь они за койку в лазарете конкурировать будут?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 декабря в 13:14
если не ошибаюсь, Майну опорник а там у Челси есть Кайседо и Лавия.
а если даже он не опорный полузащитник, у синих достаточно игроков в полузащите...но это Боули все сделает ради Челси.
CCCP1922
CCCP1922
15 декабря в 12:26
Челси лидирует? А это из чего следует? Или есть какие-то критерии? Аморим-то шевелится ещё?
