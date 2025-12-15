«Аякс» подпишет бывшего защитника «Арсенала» Томиясу

Японский защитник Такехиро Томиясу переходит в «Аякс». Между сторонами достигнута устная договоренность о контракте до июня 2026 года.
Медицинское обследование состоится во вторник — если все будет в порядке, японский защитник подпишет контракт.
Томиясу находится в статусе свободного агента после ухода из «Арсенала» летом.
Если медосмотр пройдет нормально и Томиясу наберёт форму, он может стать одним из лидеров защиты и помочь команде в еврокубках. Главное, чтобы без постоянных повреждений — тогда трансфер реально может выстрелить.
