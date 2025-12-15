Top.Mail.Ru
«Аякс» подпишет бывшего защитника «Арсенала» Томиясу

15 декабря 2025, 15:09

Японский защитник Такехиро Томиясу переходит в «Аякс». Между сторонами достигнута устная договоренность о контракте до июня 2026 года.

Медицинское обследование состоится во вторник — если все будет в порядке, японский защитник подпишет контракт.

Томиясу находится в статусе свободного агента после ухода из «Арсенала» летом.

9e5jzwn4445p
9e5jzwn4445p
15 декабря в 20:48
Азиатские деньги Аяксу очень нужны.
112910415
112910415
15 декабря в 18:21
хороший бюджетный вариант !
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 18:13
Свободные агенты зашевелились...
shlomo2
shlomo2
15 декабря в 17:52
Еще и за бесплатно получил его Аякс....
A.S.A
A.S.A
15 декабря в 16:41
Удачи нашему самураю в Нидерландах! Аякс заполучил хорошего игрока, главное, что бы без травм! Удачи Томи
6ymnstumgt3q
6ymnstumgt3q
15 декабря в 16:18
Хороший защитник пригодится Аяксу
Rupertt
Rupertt
15 декабря в 15:51
Интересный ход для «Аякса». Томиясу — опытный защитник, по меркам Эредивизи это вообще топ-уровень, если без травм. В «Арсенале» он местами смотрелся очень солидно, просто не повезло со здоровьем и конкуренцией. Для «Аякса» — почти бесплатный усилитель обороны, риск минимальный: контракт всего до 2026 года.

Если медосмотр пройдет нормально и Томиясу наберёт форму, он может стать одним из лидеров защиты и помочь команде в еврокубках. Главное, чтобы без постоянных повреждений — тогда трансфер реально может выстрелить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 декабря в 15:30
Аякс лихорадит. Команда по составу не слабей ПСВ, но тренер слабей. Пора вернуть Тен Хага
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 15:15
Аяксу сейчас любое усиление не помешает...
