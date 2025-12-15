«Аякс» подпишет бывшего защитника «Арсенала» Томиясу

1765800548

Японский защитник переходит в «Аякс». Между сторонами достигнута устная договоренность о контракте до июня 2026 года.

Медицинское обследование состоится во вторник — если все будет в порядке, японский защитник подпишет контракт.

Томиясу находится в статусе свободного агента после ухода из «Арсенала» летом.