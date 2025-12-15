Top.Mail.Ru
Кисляк отметил влияние тренеров ЦСКА на свой прогресс

15 декабря 2025, 11:55

Тренерский штаб ЦСКА внес серьезный вклад в развитие Матвея Кисляка.

С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, ранее этот пост занимал Марко Николич.

«Тренерский штаб, и прошлый, и нынешний, внес в мое развитие очень многое. И то, что меня окружают такие футболисты, как игроки сборной России и не только, помогает мне», — сказал Кисляк.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

Capral
Capral
15 декабря в 16:28, ред.
Однозначно, Кисляк- неплох, а если вспомнить его недавнюю игру в Краснодаре, то можно сказать, что он один из немногих, включая и Облякова, который грамотно и почти безошибочно провел матч. Кисляк неплох на подборах, в организации игры, он, если можно так сказать- мини универсал, успевающий- и страховать, и созидать, и разрушать...

Однако, можно вспомнить и его игру за сборную, против команды Чили, где после ухода с поля Облякова, Кисляк, вместо того, чтобы опуститься на позицию товарища по ЦСКА, принялся исполнять акробатические трюки и откровенно, вместе со всеми провалил игру. То-есть, парень, он безусловно талантливый, но говорить уже сейчас об его возможном отъезде преждевременно...

Но игру ЦСКА, он, не просто не портит, но объективно её дополняет, а творческий рост у него безусловно наблюдается. Без участия тренеров игровой рост невозможен, следовательно, надо отметить и наставников Кисляка- как Николича, так и Челестини. Удачи ему и его команде!!!
Rupertt
Rupertt
15 декабря в 15:53
Видно, что Кисляк реально вырос за последнее время. Не просто бегает, а уже читает игру, берет на себя ответственность. Значит, и Николич, и Челестини не зря с ним возились — работа тренеров очевидна. Плюс, когда рядом игроки сборной, поневоле начинаешь тянуться вверх. Если так дальше пойдет, это может быть один из ключевых игроков ЦСКА на несколько лет вперед. Главное — без травм и без спешки, потенциал у парня точно есть.
CCCP1922
CCCP1922
15 декабря в 14:44
И себя отметил, и тренеров — молодец!!!
shlomo2
shlomo2
15 декабря в 14:39
Для начала выиграй с командой чемпионат РПЛ, а уж потом собирайся в Европу. Не уверен, что ты там так сильно будешь нужен как в ЦСКА.
34ksz6j7bj2y
34ksz6j7bj2y
15 декабря в 14:23
Нечего и дергаться куда-то переходить, тут еще потолка не достиг.
lotsman
lotsman
15 декабря в 14:03, ред.
Дипломатично и скромненько, никого не обидел и не упирал на свой талант.)
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 13:50, ред.
Тот случай когда я лучше почитаю разбитое на части вью Матвея , а не допустим бред недавний Дегтярева)))
Vilar
Vilar
15 декабря в 12:36
Хорошо, что в твоё развитие внесли: прошлый и нынешний тренерские штабы, а не "артисты" из ТНТ.
7mhj3cgrmykx
7mhj3cgrmykx
15 декабря в 12:14
Без тренера прогресса точно не будет
