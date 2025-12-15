Кисляк отметил влияние тренеров ЦСКА на свой прогресс

Тренерский штаб ЦСКА внес серьезный вклад в развитие Матвея Кисляка.
С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, ранее этот пост занимал Марко Николич.
«Тренерский штаб, и прошлый, и нынешний, внес в мое развитие очень многое. И то, что меня окружают такие футболисты, как игроки сборной России и не только, помогает мне», — сказал Кисляк.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.
Однако, можно вспомнить и его игру за сборную, против команды Чили, где после ухода с поля Облякова, Кисляк, вместо того, чтобы опуститься на позицию товарища по ЦСКА, принялся исполнять акробатические трюки и откровенно, вместе со всеми провалил игру. То-есть, парень, он безусловно талантливый, но говорить уже сейчас об его возможном отъезде преждевременно...
Но игру ЦСКА, он, не просто не портит, но объективно её дополняет, а творческий рост у него безусловно наблюдается. Без участия тренеров игровой рост невозможен, следовательно, надо отметить и наставников Кисляка- как Николича, так и Челестини. Удачи ему и его команде!!!
