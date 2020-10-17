|Челси
|3:3
|Саутгемптон
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3 : 3
завершен
17 октября 2020, 17:00
суббота
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Стадион Стэмфорд Бридж
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Вернер Тимо
ассистент Чилуэлл Бенжамин
|1:0
|15’
|Вернер Тимо
|2:0
|28’
|43’
|2:1
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Ингс Дэнни
ассистент Че Адамс
|57’
|2:2
|Че Адамс
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Хаверц Кай
ассистент Вернер Тимо
|3:2
|59’
|90+2’
|3:3
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Вестергор Янник
ассистент Уолкотт Тео
|Чилуэлл Бенжамин
|48’
|84’
|Ромеу Ориоль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зиеш Хаким
|Маунт Мэйсон
|72’
|77’
|Телла Натан
|Редмонд Натан
|86’
|Лонг Шейн
|Че Адамс
|Джеймс Рис
|Пулишич Кристиан
|87’
|87’
|Диалло Ибраима
|Ромеу Ориоль
|Абрахам Тэмми
|Вернер Тимо
|90’
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|11
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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Что, бывшая любовь не дает покоя? )))
Переходи в наш стан обратно, сдается мне в этом сезоне это не самая худшая игра будет. Много переживаний еще впереди)))) Скучать точно не будешь,
Что, бывшая любовь не дает покоя? )))
Переходи в наш стан обратно, сдается мне в этом сезоне это не самая худшая игра будет. Много переживаний еще впереди)))) Скучать точно не будешь,
Но Челси обидно для фанов упустил победу в самом конце матче!
Но Челси обидно для фанов упустил победу в самом конце матче!
Это другой, Мормон по моему хотел, что то сделать.
А зачем тебе футболка Челси?
Это другой, Мормон по моему хотел, что то сделать.
А зачем тебе футболка Челси?
Справедливая ничья.
Лэмпарду самому учится надо, а ему еще и команду строить и учить.
Справедливая ничья.
Лэмпарду самому учится надо, а ему еще и команду строить и учить.