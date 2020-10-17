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Челси - Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Саутгемптон

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    Голы
    Вернер Тимо
    ассистент Чилуэлл Бенжамин     		1:0 15’
    Вернер Тимо 2:0 28’
    43’ 2:1 Ингс Дэнни
    ассистент Че Адамс
    57’ 2:2 Че Адамс
    Хаверц Кай
    ассистент Вернер Тимо     		3:2 59’
    90+2’ 3:3 Вестергор Янник
    ассистент Уолкотт Тео
    Наказания
    Чилуэлл Бенжамин 48’
    84’ Ромеу Ориоль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Зиеш Хаким Маунт Мэйсон 72’
    77’ Телла Натан Редмонд Натан
    86’ Лонг Шейн Че Адамс
    Джеймс Рис Пулишич Кристиан 87’
    87’ Диалло Ибраима Ромеу Ориоль
    Абрахам Тэмми Вернер Тимо 90’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 6
    		11 Фолы 9
    		6 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Raamtvall
    Raamtvall
    18 октября в 11:34
      Hoyar
      Hoyar
      18 октября в 10:49
      С Челси актуальна фраза «Вы забьете нам сколько хотите, а Кепа привезёт нам сколько надо».
      протон1
      протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
      17 октября в 21:58
      если не несёт то не несёт) будь по товему. как ты сказал так и будет. ты главный ты лучший. я твой писарь)
      dimagas2
      dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
      17 октября в 21:55
      Ну тогда что ты написал еще выше не несет никакой смысловой нагрузи.
      протон1
      протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
      17 октября в 21:42
      цифры отуда. ты фильм брилиантовая рука не смотрел что ли?
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      17 октября в 21:29
      Зума Кепе отгрузил "подкидыша".что бы его кориш по цвету после выздоровления сразу занял место в раме. Это же РАСИЗМ!!! АРИСАБА едва пеналь и красную не привёз спасая раму и кстати он один и пытался спасти команду от гола,пока Зума в носу ковырялся.
      DXTK
      DXTK
      17 октября в 21:07
      результативная ничья, можно сказать святые совершили даже камбек, повезло немножко, что у челси с обороной не лады, но нужно отметить и характер ребят.
      Roger Young
      Roger Young
      17 октября в 20:36
      Харвец и Вернер просто огненные.
      VAN ARM
      VAN ARM
      17 октября в 19:46
      кепу нужно менять)))
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      17 октября в 19:30
      Саутгемптон переиграл пенсионат )))
      DEIVID
      DEIVID ответ azkan (раскрыть)
      17 октября в 19:26
      Это не важно. В правилах чётко написано - любое касание, даже случайное. Если после этого попадания мяча в руку немедленно забивается гол или отдаётся голевой пас, то это нарушение правил.
      протон1
      протон1 ответ azkan (раскрыть)
      17 октября в 19:24
      куртуа стоял по хуже. говоришь. я за пару игр проанализировал на компьютерной схеме игру ТТД кепы. и в общем игры куртуа. кепа рядом не стоял и тот кто был до него. это игра сегодня меня убила уничтожила. лучше д. тери был бы гл . тренером. ведь они что лемпард и тери мечтали быть в челси. почемуто пал на лемпарда. я уважаю его. но он не тянет. нету той злости в игре. а без злости нету качества. что давали ди матео. и гус.
      azkan
      azkan ответ протон1 (раскрыть)
      17 октября в 19:17
      Ну скажем танкист и сейчас с Челси. А Куртуа похуже стоял, чем кепа. Да и хотел сам уйти.
      Что, бывшая любовь не дает покоя? )))
      Переходи в наш стан обратно, сдается мне в этом сезоне это не самая худшая игра будет. Много переживаний еще впереди)))) Скучать точно не будешь,
      протон1
      протон1 ответ azkan (раскрыть)
      17 октября в 19:15
      на память о той игре. финал. с баварией. где Дидье Дрогба . легендарность клуба. ушатал немцев. я до сих пор смотрю этот финал. ну и все полуфиналы. я был знаток челси. всех игроков знал. от Гулита. . и ваще я играл проф в футбол. эсьен, баллак, саламон калу, анелька, малуда, гудьенсон, тери, галас, дафф, робенн, корвалью, шон филипс, эшли кол, зола, ди матео, дан петреску. да и многие другие. а теперь челси превращен в цирк. при всем уважение к френку
      dimagas2
      dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
      17 октября в 19:12
      Может все 900?Откуда такие цифры?)))
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      17 октября в 19:07
      Вот это Апл,зрелешние матчи любая команда даёт бой,видим много голов,не то что Сериалка с технарями .
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      17 октября в 19:05
      Новички Челси в деле! Тимо 2 гола+пас, Кай гол.
      Но Челси обидно для фанов упустил победу в самом конце матче!
      протон1
      протон1 ответ azkan (раскрыть)
      17 октября в 19:05
      зачем ты и вы продали куртуа? отдали танкиста? вот теперь позорьтесь. как так можно?. челси потратило 500 млн евро на трансфер. клуб ваще надо снимать . и такая игра позорная
      azkan
      azkan ответ протон1 (раскрыть)
      17 октября в 19:05
      Ты что то напутал, друг.
      Это другой, Мормон по моему хотел, что то сделать.
      А зачем тебе футболка Челси?
      протон1
      протон1
      17 октября в 19:02
      вратарь челси клоун. убрали одного циркача, завербовали другого. думаю. надо уволить лемпарда. сырой совсем... вернуть танкиста. и назначить кого угодно . дидье например. он заслужил. больше чем лемпард. это позор. забивают столько и пропускают в конец столько же. нервы одни . это что схема издевательства тренера над людьми? посмотрите все последние игры поймете. ужас. просто а не тренр игра
      azkan
      azkan ответ DEIVID (раскрыть)
      17 октября в 19:01
      Ну может и скользнул, но это ничего не поменяло ни направление ни скорость.
      протон1
      протон1
      17 октября в 18:59, ред.
      я болел 15 лет. лемпард мечтал тренировать. роман доверил ему. но сейчас уже думаю надо его уволить
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      17 октября в 18:57
      Адриан и Кепа два брата
      протон1
      протон1 ответ azkan (раскрыть)
      17 октября в 18:57
      теперь ты обязан мне подарить футболку. или сжечь его. деркачи челси. забивают сколько пропускают
      Медив
      Медив ответ волгодон 2 (раскрыть)
      17 октября в 18:57
      Кепа в воротах - тотал больше. Уже бы в Монако себе дом подыскивал если бы ставил по этой системе
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      17 октября в 18:57
      Челси забыли усилить зашиту
      azkan
      azkan
      17 октября в 18:57
      Неудачная игра от Челси. Сотон молодцы, да и форма прикольная.
      Справедливая ничья.
      Лэмпарду самому учится надо, а ему еще и команду строить и учить.
      протон1
      протон1
      17 октября в 18:56
      челси туфта. счет не удивил. забивают столько . сколько пропускают. лемпорда в отставку. другого выхода не вижу. кого он там купил. толку мало. сравнил все игры . пропускают больше чем забивают. тот прошлый вратарь был лаже лучше чем этот деркач. хаааа
      dimagas2
      dimagas2
      17 октября в 18:56
      В общем такой сезон и будет до нормализации основного состава.
      волгодон 2
      волгодон 2
      17 октября в 18:56
      Не прет с Чукоткой в ставки. Завязую с ними)
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