В 1 Аррисабалага Кепа Голов пропущено: 3 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 95

З 15 Зума Курт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 9 Пасы: 72 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

З 4 Кристенсен Андреас Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 6 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 95

З 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 95

П 5 Жоржиньо Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

П 7 Канте Нголо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

П 19 Маунт Мэйсон Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 72

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 87

П 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Кабальеро Вилли

З 24 Джеймс Рис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

З 14 Томори Фикайо

П 22 Зиеш Хаким Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 23

Н 9 Абрахам Тэмми Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

Н 18 Жиру Оливье