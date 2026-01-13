В «Спартаке» рассказали о состоянии Бонгонды

1768292627

сегодня, 11:23

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» получил дополнительную неделю отдыха после выступлений за национальную сборную. Об этом сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.

Бонгонда выступал за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, который проходит с 21 декабря по 18 января.

«Тео Бонгонда прекрасно отыграл за национальную сборную. Учитывая, что большую часть зимнего периода отдыха он провел, выступая за свою национальную команду, мы предоставили ему дополнительную неделю отдыха. У него все хорошо. Он прибудет чуть позже и также пройдет медицинское обследование», — сказал Козлов.

Бонгонда 30 лет, он перешел в «Спартак» в 2023 году и провел за клуб 74 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также полузащитник выступал за испанские «Кадис» и «Сельту», турецкий «Трабзонспор», бельгийские «Генк» и «Зюльте-Варегем». В составе «Генка» в сезоне-2020/21 Бонгонда стал серебряным призером чемпионата Бельгии и обладателем кубка страны.