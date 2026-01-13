Top.Mail.Ru
В «Спартаке» рассказали о состоянии Бонгонды

сегодня, 11:23

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Тео Бонгонда получил дополнительную неделю отдыха после выступлений за национальную сборную. Об этом сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.

Бонгонда выступал за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, который проходит с 21 декабря по 18 января.

«Тео Бонгонда прекрасно отыграл за национальную сборную. Учитывая, что большую часть зимнего периода отдыха он провел, выступая за свою национальную команду, мы предоставили ему дополнительную неделю отдыха. У него все хорошо. Он прибудет чуть позже и также пройдет медицинское обследование», — сказал Козлов.

Бонгонда 30 лет, он перешел в «Спартак» в 2023 году и провел за клуб 74 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также полузащитник выступал за испанские «Кадис» и «Сельту», турецкий «Трабзонспор», бельгийские «Генк» и «Зюльте-Варегем». В составе «Генка» в сезоне-2020/21 Бонгонда стал серебряным призером чемпионата Бельгии и обладателем кубка страны.

shur
shur ответ fdwagu58f2dv (раскрыть)
сегодня в 14:47
....Бинго!!! Бонго(нда) дали неделю отдыха!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:26
Наверное пАтАму штА он Бонгонда из Спартака! (сарказм)
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:24
Вот я тоже об этом подумал! Вроде уходить собирался
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:15
А я что то не понял, его же бесплатно отпустили, а он что не отпустился? После Спартака игроки нынче и бесплатно никому не нужны? Что так кстати с карьерой Медины?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:13
Не только у Бонгонды есть состояние...
Есть и посостоятельней...
Непонятно почему выделили именно его...
fdwagu58f2dv
fdwagu58f2dv
сегодня в 12:51
Все правильно... отдых нужен, чтобы силы восстановить...
Capral
Capral
сегодня в 12:23
Отличный игрок!!!!!!! Удачи ему в Спартаке!!!!!!!
Гость
