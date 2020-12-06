В 62 Келлехер Куимхин Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

З 32 Матип Жоэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 69 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 94

З 26 Робертсон Эндрю Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

З 76 Уильямс Неко Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 68

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 82 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 94

З 3 Фабиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

П 14 Хендерсон Джордан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 81

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

Н 9 Фирмино Роберто Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 66 Александер-Арнольд Трент Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

З 47 Филлипс Натаниэль

З 21 Цимикас Константинос

П 8 Кейта Наби Фолов заработано: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13

Н 20 Жота Диого Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 21