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Ливерпуль - Вулверхэмптон
Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити
Тоттенхэм - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Вулверхэмптон

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    3' Уильямс Неко (76)
     
    24' (1:0) Салах Мохамед (11)
     
    58' (2:0) Вейналдум Джорджиньо (5) (Хендерсон Джордан (14))
     
    67' (3:0) Матип Жоэль (32) (Салах Мохамед (11))
     
    68' Уильямс Неко (76) уходит с поля, Александер-Арнольд Трент (66) вышел на поле
     
    73' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    81' Хендерсон Джордан (14) уходит с поля, Кейта Наби (8) вышел на поле
     
    62' Невеш Рубен (8) уходит с поля, Силва Фабио (17) вышел на поле
     
    71' Поденсе Даниэл (10) уходит с поля, Аит-Нури Райан (3) вышел на поле
     
    78' (4:0) Автогол Семеду Нелсон (22)
     
    79' Нету Педру (7) уходит с поля, Витинья (20) вышел на поле
     
    89' Моутинью Жоау (28)
    Голы
    Салах Мохамед 1:0 24’
    Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Хендерсон Джордан     		2:0 58’
    Матип Жоэль
    ассистент Салах Мохамед     		3:0 67’
    Семеду Нелсон 4:0(А) 78’
    Наказания
    Уильямс Неко 3’
    89’ Моутинью Жоау
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Силва Фабио Невеш Рубен
    Александер-Арнольд Трент Уильямс Неко 68’
    71’ Аит-Нури Райан Поденсе Даниэл
    Жота Диого Фирмино Роберто 73’
    79’ Витинья Нету Педру
    Кейта Наби Хендерсон Джордан 81’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 3
    		8 Фолы 14
    		4 Угловые 6
    		1 Офсайды 3
    		60% Владение мячом 40%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Рыдающий скаузер (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Не рыдающий скаузер, а обиженный гобб
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Ноющий Барсук (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Ювентус получает кубки из рук итальянских судей, это 100% факт
    juvenale
    juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 18:58
    про каких волков речь?
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Ноющий Барсук (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 18:41
    лучше проиграть Лиону не в честном бою,при судейских ошибках,чем прогинаться под УЕФА,как это делает Барса,Реал и Ливерпуль. Лучше быть 100 лет без трофеев,чем с такими липовыми.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 18:22
    с Пирло,они туда даже попадать не будут,ещё вспомнят золотую эпоху с трубкой мира,когда занимали 1 место в сериале и проигрывали Лиону.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    вчера в 18:21
    с Торино,разве что.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:20
    ювентусу даже пенальти не помогли,что бы сыграть вничью с Волками.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Продажный турнир это Серия А, где всё решается в кабинетах
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 16:50
    с шеффилдом по соседству.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 16:49
    то продажный турнир у скамины спросите.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 16:48
    когда пишите подобные пафосные статьи,то всегда делайте ремарку: Астон Вилла разгромила Ливерпуль 7-2,при участии ванднейка.
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 12:27
    да ты что...у вас было бы как минимум на очков 6 меньше...лидсу бы вы проиграли и был еще один матч
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Ноющий Барсук (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:09
    Ювентус вообще 25 лет без побед в ЛЧ, ухахаха
    112910415
    112910415
    вчера в 11:32
    жив Ливерпуль !
    galem72
    galem72
    вчера в 10:57
    Скаузы молодцы, а китайцы в недоумении. Неужели обилие партков не решает всех задач? ))
    Франц Кафка
    Франц Кафка ответ avici_liverpool (раскрыть)
    вчера в 10:51
    Да и вечная помощь от судей, левые пенки и отмены голов, не, не слышал-не видел? А от Уотфорда и Астонвилы вам не стыдно залетать?
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 09:12
    показали класс. У реала выбывает Рамос, и об них вытирает ноги все кому ни лень. У нас нет пол состава - выход с 1 места в ЛЧ, и первое место делим с петухами. Но мы же понимаем, что петухи это вообще не претендент. Так что, все отлично. Едем дальше. В следующем туре накажем и кейна и сона и всех остальных, кто посмеет бросить вызов великому Ливерпулю
    dinoel
    dinoel
    вчера в 08:48
    Все налаживается. Вот так в каждом матче, а Тотенхем отпадет скоро. Нужна серия титулов. Вперед Ливерпуль!!!
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 08:23
    рефери запугали,сначала он уверенно показал на точку,а потом с малодушничал и отменил своё решение. Вот так ломают честных рефери у всех на глазах.А ведь это был ключевой момент и реализовав пенальти,игра бы была совсем другой. ПозОрищее!!!!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 01:41
    С Победой красных! красавчики, порадовали своих болел на Энфилде и по всему миру! Келлехера с сухим дебютом на Энфилде! Так держать, парни!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 01:30
    Важные три очка, всех с победой,,если не судейские ошибки были бы единоличными лидерами
    da da da
    da da da
    вчера в 00:40
    все по делу Вулверхептон не уровень АПЛ
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 00:34
    Адама Траоре после смены прически стал играть хуже. Одуван на голове оказывает плохое влияние на аэродинамику
    Dudikoff
    Dudikoff ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 00:33
    А чего так? С Аяксом он уверенно отстоял
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ ЮHBА (раскрыть)
    вчера в 00:31
    Согласен. Кейн и Сон это другая лига, надеюсь Аллисон Беккер к этому матчу поправится.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 00:28
    Ахаха
    Брулин
    Брулин
    вчера в 00:25
    Мухаммад Салах 🔥🔥🔥❤
    dimagas2
    dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 00:25
    Я видел его игру против ситюков,там он голевую на Хименеса дал и самое главное пустил между самому Де Брюйне ну и возил по газону защиту МС,в общем перспектива есть.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 00:24
    со Шпорами нужен Бекер,там совсем другие нападающие и малой не канает.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 00:24
    У Келлереха второй сухарь подряд. Алиссон напрягся)
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