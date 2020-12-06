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4 : 0
завершен
06 декабря 2020, 22:15
воскресенье
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Стадион Энфилд Роуд
|Салах Мохамед
|1:0
|24’
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Хендерсон Джордан
|2:0
|58’
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Матип Жоэль
ассистент Салах Мохамед
|3:0
|67’
|Семеду Нелсон
|4:0(А)
|78’
|Уильямс Неко
|3’
|89’
|Моутинью Жоау
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Силва Фабио
|Невеш Рубен
|Александер-Арнольд Трент
|Уильямс Неко
|68’
|71’
|Аит-Нури Райан
|Поденсе Даниэл
|Жота Диого
|Фирмино Роберто
|73’
|79’
|Витинья
|Нету Педру
|Кейта Наби
|Хендерсон Джордан
|81’
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|11
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|3
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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