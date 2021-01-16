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0 : 1
завершен
16 января 2021, 20:30
суббота
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Стадион Крэвен Коттедж
|78’
|0:1
|Маунт Мэйсон
|Робинсон Энтони
|44’
|Рид Бобби
|69’
|72’
|Зиеш Хаким
|82’
|Силва Тиаго
|Лукман Адемола
|88’
|90+4’
|Аспиликуэта Сезар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Абрахам Тэмми
|Жоржиньо
|75’
|Вернер Тимо
|Жиру Оливье
|75’
|Хадсон-Одои Каллум
|Зиеш Хаким
|Онома Джошуа
|Иван Кавалейру
|79’
|Камара Абубакар
|Рид Бобби
|83’
|Брайан Джо
|Айна Ола
|83’
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|10
|Удары по воротам
|21
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|2
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|12
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|1
|Офсайды
|3
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|5
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Фулхэм тоже не без моментов: в первом тайме Кавалейру банально "простил" метров с 15, ну а во втором вообще Аспиликуэта и Менди чуть на двоих не организовали гол в ворота своей же команды...
Вернер вышел, но запомнился скорее незабитым в концовке выходом 1-на-1. Ну а Маунт пока что спасает репутацию Лэмпарда и дарит "синим" 3 очка... Пулишич местами был хорош... Но в целом, не понравилось что Челси в атаке выглядел как-то "очень-не-очень", системы игры вообще почти не просматривается - работы у тренера ещё очень много... Из новичков, пока только Чилуэлл вписался без проблем...
Ну а Фулхэм молодцы, бьются сейчас в каждом матче, и при определенных обстоятельствах могли добыть здесь и 6-ю ничью подряд...
Фулхэм тоже не без моментов: в первом тайме Кавалейру банально "простил" метров с 15, ну а во втором вообще Аспиликуэта и Менди чуть на двоих не организовали гол в ворота своей же команды...
Вернер вышел, но запомнился скорее незабитым в концовке выходом 1-на-1. Ну а Маунт пока что спасает репутацию Лэмпарда и дарит "синим" 3 очка... Пулишич местами был хорош... Но в целом, не понравилось что Челси в атаке выглядел как-то "очень-не-очень", системы игры вообще почти не просматривается - работы у тренера ещё очень много... Из новичков, пока только Чилуэлл вписался без проблем...
Ну а Фулхэм молодцы, бьются сейчас в каждом матче, и при определенных обстоятельствах могли добыть здесь и 6-ю ничью подряд...