В 16 Менди Эдуар Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

З 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 96

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 96

З 6 Силва Тиаго Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 121 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 96

З 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 96

П 5 Жоржиньо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 65

Н 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 75

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 96

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

Н 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

Н 18 Жиру Оливье Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 24 Джеймс Рис

З 15 Зума Курт

З 33 Эмерсон

П 23 Гилмор Билли

П 29 Хаверц Кай

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21