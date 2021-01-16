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Фулхэм - Челси
Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Лидс - Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм - Бернли
Лестер Сити - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм против Челси

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    44' Робинсон Энтони (33)
     
    69' Рид Бобби (14)
     
    79' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Онома Джошуа (25) вышел на поле
     
    2
    83' Рид Бобби (14) уходит с поля, Камара Абубакар (47) вышел на поле
    83' Айна Ола (34) уходит с поля, Брайан Джо (23) вышел на поле
     
    88' Лукман Адемола (19)
     
    65' Жоржиньо (5) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    72' Зиеш Хаким (22)
     
    2
    75' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
    75' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    78' (0:1) Маунт Мэйсон (19)
     
    82' Силва Тиаго (6)
     
    90+4' Аспиликуэта Сезар (28)
    Голы
    78’ 0:1 Маунт Мэйсон
    Наказания
    Робинсон Энтони 44’
    Рид Бобби 69’
    72’ Зиеш Хаким
    82’ Силва Тиаго
    Лукман Адемола 88’
    90+4’ Аспиликуэта Сезар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Абрахам Тэмми Жоржиньо
    75’ Вернер Тимо Жиру Оливье
    75’ Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким
    Онома Джошуа Иван Кавалейру 79’
    Камара Абубакар Рид Бобби 83’
    Брайан Джо Айна Ола 83’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 21
    		2 Удары в створ 6
    		11 Фолы 10
    		1 Угловые 12
    		1 Офсайды 3
    		30% Владение мячом 70%
    		5 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 17:18
    тренер уцелел ... довольно случайно
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    17 января в 15:00
    Не повезло "дачникам" не дотерпели, защитник конечно накосячил сильно. По игре не должны вылетать из АПЛ, бьются в каждом матче
    Bavaria_N
    Bavaria_N
    17 января в 10:34
    Вернер вообще разучился забивать один на один))) уже который матч то в вратаря пуляет то вообще мимо)) а как он обрабатывает мяяч...это целое искусство))) всегда говорил, что все его голы в Бундес Лиге пустышки, как и Йович, развели пенсов и Переса на 50 миллионов. В Бундес лиге есть только 1 нападающий и это великий Левандовски из великой Баварии
    Bavaria_N
    Bavaria_N ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
    17 января в 10:29
    ливерпуль не заслужил купленной победы в лч. а пенсы во главе с физруком ждёт чемпионшип
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 января в 10:15
    Вернер, где твои голы? Все-таки за Лейпциг он забивал почти в каждом матче! С минимальной и не простой победой, синие)
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    17 января в 07:39
    А фулхэм то хорош. Не ожидал такой игры от аутсайдера. Паркер, так держать!!
    goalaktika
    goalaktika
    17 января в 01:59
    Повезло Лэмпарду
    Василий 50
    Василий 50
    17 января в 00:18
    Опять Лэмпарду повезло.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 января в 23:58
      azkan
      azkan ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
      16 января в 23:02
      Как раз таки заслужили, пусть и с плохой игрой.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      16 января в 23:02
      Как-то слабо для такого клуба, как Челси! С победой синих и болельщиков! Это очень важные три очка!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      16 января в 22:59
      смотрю дачники стали играть лучше Павлинов,очень и очень симпотная команда.Сыграли вничью с Ливерпулем и Шпорами, да и не известно,чем тут всё закончилось,не допусти нелепую ошибку в конце 1 тайма. Даже в большинстве Пенсы толком ничего сделать не могли,а Фулхэмы не посыпались,но сравнять счёт было очень тяжело,класс игроков всё таки не тот,как у Жозе.
      Вернер в своём репертуаре,вместо того,что бы забить,он даже в штангу не попал,как Сон. Жиру - надо срочно куда то пристраивать,желательно в Италию,видимо с этой целью.он стал в основе выходить. Имел шикарнейший момент забить,пусть и с оффсайда,но так пробил,что разве что может защитник.
      Идей никаких нет,случайный отброс от Альфонса на Маунта и тот конечно не Оливье.
      azkan
      azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
      16 января в 22:59
      Понятно что старается Лэмпард. Но игра не улучшается и наоборот, всё хуже и хуже. Игроки теряют форму. Особенно новички. Друг друга не понимают. Снова защита начинает косячить. Устранять все это должен тренер. А он своей схемой прет и прет!
      firewing
      firewing
      16 января в 22:46, ред.
      Аспиликуэта здорово косячил - видимо, его время выходит, Рис интереснее и надёжнее. Хадсон-Одои понравился - хорошо обострял пасами, Пулишич бился, а Вернер опять не реализовал пару выходов. Но это всё-таки Фулхэм, а с "топами" такая игра Челси не прокатит.
      протон1
      протон1
      16 января в 22:43
      никакой толк от этой победы я не вижу. челси чемпионат профукали. не смотрел игру. лемпарда в отставку
      fanliverpoolfan23
      fanliverpoolfan23
      16 января в 22:41
      Пенсы не заслужили победы
      Таганский
      Таганский ответ dimagas2 (раскрыть)
      16 января в 22:41
      Болеть-то будем, никуда не денемся..
      Без критики тоже нельзя..
      Хвалить-то пока не за что!!
      dimagas2
      dimagas2
      16 января в 22:35, ред.
      Народ понимаю все негодования.Но!Вспоминаем начало сзона и как тут наверно большинство из вас говорили мол будем ждать и дадим время Лэмпсу.
      Ну так чего вы ждете с ходу всех бум сносить и чемпионат возьмем с 90 очками в активе?
      Я тож немного припоминаю время ,туру к 8-му вродь,когда игра шла и были на втором месте с отрывом в 1 или 2 очка от Ливера.И закрадалась мысля мол у меня эти днари отбирают чемпионство своими косяками.Это весьма плохая затея хаять на пустом мест не готовую,сырую команду.
      Так что выкручивам ожидания от сезона на минимум и болеем за наших!
      Мысыктар
      Мысыктар
      16 января в 22:34, ред.
      Фулхэм сами себе привезли.днищенская победа.
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      16 января в 22:32
      Победили? Да, но давайте честно гол дачники привезли себе сами.
      За всю игру пару нормальных атак, во всем основном игры нет и по ходу не предвидится.
      Понравился как играл Пулишич старается и ковачич, Тэмми вышел не плохо пытался обустроить и был нацелен на ворота.
      Про вернера говорить не хочу, сами видели всё, запарывает все моменты и не только в этой игре, вторая дорогущая шляпа на поле даже не вышел, и при Френке с его одной схемой 4-3-3 по ходу больше и не выйдет в Чемпионате так точно.
      В любом случае всех с победой.
      shlifen
      shlifen
      16 января в 22:31, ред.
      Очень странное ощущение оставил после себя матч. Вроде бы и выиграл Челси, но как же натужно... И это притом что Фулхэм целый тайм играл в меньшинстве (подкат кстати был дикий, и чудо что Аспиликуэта подпрыгнул немного - иначе бы не миновать дикого перелома). Плюс еще и гол "аристократы" забили после подарка от вратаря (повезло что Ареоля скинул в район 11-ти метровой, а не просто на угловой).
      Фулхэм тоже не без моментов: в первом тайме Кавалейру банально "простил" метров с 15, ну а во втором вообще Аспиликуэта и Менди чуть на двоих не организовали гол в ворота своей же команды...
      Вернер вышел, но запомнился скорее незабитым в концовке выходом 1-на-1. Ну а Маунт пока что спасает репутацию Лэмпарда и дарит "синим" 3 очка... Пулишич местами был хорош... Но в целом, не понравилось что Челси в атаке выглядел как-то "очень-не-очень", системы игры вообще почти не просматривается - работы у тренера ещё очень много... Из новичков, пока только Чилуэлл вписался без проблем...
      Ну а Фулхэм молодцы, бьются сейчас в каждом матче, и при определенных обстоятельствах могли добыть здесь и 6-ю ничью подряд...
      Таганский
      Таганский
      16 января в 22:31
      Отвратительно!!
      А, ведь, 1 круг завершён..
      Сантус
      Сантус
      16 января в 22:29
      Я поздравляю всех с тремя пунктами,но я бы не обольщался.В зоне ЛЧ нас не будет,и Матрас подотрётся Челси в этой ЛЧ....
      azkan
      azkan
      16 января в 22:27
      Ну хоть с какими, но тремя очками Челси! Работать и работать Фрэнку!
      В большинстве, с одним из аутсайдеров лиги и так играть?! Не хочется даже комментировать игру.
      dzvinka
      dzvinka
      16 января в 22:26
      хорошо что не забрали Вернера, мне Салаха с такими вот выходами уже хватает... а так был бы со второго фланга еще один такой - труба)))
      azkan
      azkan
      16 января в 22:24
      Вернераз! Мог бы и отдать раз сам не может забить!
      dimagas2
      dimagas2
      16 января в 22:24, ред.
      Вернер просто днарина!!!!Плять ну дали же в его козырную зону,где он бежит метров 10 и забивает(((
      Сантус
      Сантус
      16 января в 22:24
      Вот просто на глазах растёт мастерство футболистов...ссс....а попасть по воротам!!!Х.й там!!
      dimagas2
      dimagas2
      16 января в 22:23, ред.
      Аспи ударил канешна мощно))Но метров 5 выше))
      azkan
      azkan
      16 января в 22:22
      Пуля чуть стал сам на себя похож на 90 минуте))) Аспи промахнулся.
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