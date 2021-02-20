В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Перехваты: 1 Спасений: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 68 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 22 Рока Марк Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 82

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 89

П 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 8

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 28 Дантас Тиаго

П 8 Мартинес Хави Ударов всего: 1 Минут сыграно: 1

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8