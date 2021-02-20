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2 : 1
завершен
20 февраля 2021, 17:30
суббота
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Камада Дайчи
ассистент Костич Филип
|1:0
|12’
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Юнес Амин
ассистент Камада Дайчи
|2:0
|31’
|53’
|2:1
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Левандовски Роберт
ассистент Сане Лерой
|Роде Себастьян
|56’
|61’
|Тренеру Флик Ханс-Дитер
|Н'Дика Обите
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Горецка Леон
|Рока Марк
|Илсанкер Штефан
|Роде Себастьян
|67’
|Аче Рагнар
|Йович Лука
|68’
|Баркок Аймен
|Юнес Амин
|74’
|82’
|Эрнандес Люка
|Коман Кингсли
|82’
|Мусиала Джамал
|Чупо-Мотинг Эрик
|90’
|Мартинес Хави
|Сане Лерой
|Цубер Стивен
|Камада Дайчи
|90+3’
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|13
|Удары по воротам
|22
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|6
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|6
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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