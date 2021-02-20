ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-20
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-21
2021-04-24
2021-05-08
2021-05-15
2021-05-22
Айнтрахт - Бавария
Боруссия - Майнц
Фрайбург - Унион
Кельн - Штутгарт
Шальке-04 - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт против Бавария

Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
    12' (1:0) Камада Дайчи (15) (Костич Филип (10))
     
    31' (2:0) Юнес Амин (32) (Камада Дайчи (15))
     
    56' Роде Себастьян (17)
     
    67' Роде Себастьян (17) уходит с поля, Илсанкер Штефан (3) вышел на поле
     
    68' Йович Лука (9) уходит с поля, Аче Рагнар (21) вышел на поле
     
    74' Юнес Амин (32) уходит с поля, Баркок Аймен (27) вышел на поле
     
    2
    90+1' Н'Дика Обите (2)
    90+3' Камада Дайчи (15) уходит с поля, Цубер Стивен (11) вышел на поле
     
    46' Рока Марк (22) уходит с поля, Горецка Леон (18) вышел на поле
     
    53' (2:1) Левандовски Роберт (9) (Сане Лерой (10))
     
    61' Тренеру Флик Ханс-Дитер
     
    2
    82' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Эрнандес Люка (21) вышел на поле
    82' Чупо-Мотинг Эрик (13) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    90' Сане Лерой (10) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
    Голы
    Камада Дайчи
    ассистент Костич Филип     		1:0 12’
    Юнес Амин
    ассистент Камада Дайчи     		2:0 31’
    53’ 2:1 Левандовски Роберт
    ассистент Сане Лерой
    Наказания
    Роде Себастьян 56’
    61’ Тренеру Флик Ханс-Дитер
    Н'Дика Обите 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Горецка Леон Рока Марк
    Илсанкер Штефан Роде Себастьян 67’
    Аче Рагнар Йович Лука 68’
    Баркок Аймен Юнес Амин 74’
    82’ Эрнандес Люка Коман Кингсли
    82’ Мусиала Джамал Чупо-Мотинг Эрик
    90’ Мартинес Хави Сане Лерой
    Цубер Стивен Камада Дайчи 90+3’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 22
    		6 Удары в створ 6
    		12 Фолы 7
    		6 Угловые 10
    		1 Офсайды 1
    		40% Владение мячом 60%
    		6 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Roger Young
    Roger Young
    21 февраля в 13:26
    А вот это очень неожиданно. С победой, Айнтрахт. Только жаль, что на итоговый результат это не повлияет. Чемпионом будет Бавария.
    Брулин
    Брулин
    20 февраля в 22:52
    Тут пишут про отсутствие основных в Баварии, по делу, ещё и у Айнтрахта не было самого импактного нападающего Андре Силвы и Джибриль Соу собрал карточек.
    Очень рад, что Айнтрахт теперь утвердился фаворитом в борьбе за лч (в первом круге проиграли только Баварии и Вольфсбургу)
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 февраля в 21:03
    РБ, можно сократить отрыв всего до 2 очков
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    20 февраля в 20:32
    Недооценка и вальяжность, так как запас позволяет.
    shlifen
    shlifen
    20 февраля в 20:26
    Глядя на состав Баварцев, понимаю что мюнхенцы просто напросто недооценили соперника, и расчитывали выиграть малой кровью... Чупо-Мотинг и Рока сразу в основе?? Это сильно =) Зюле как я понимаю всё таки не правый защитник - видимо гибрид с тремя центральными и поднимающимся Дэвисом, потому что если он реально был правым - это уже беда... =) Ну и про усталость по сезону (которая выравнивает всех) тоже забывать не стоит =)
    112910415
    112910415
    20 февраля в 20:23
    и на солнце бывают пятна
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    20 февраля в 20:15
    Ади Хюттер красавец!
    A.S.A
    A.S.A
    20 февраля в 20:00
    Бавария слишком много пропускает в этом сезоне,чеще всего даже в таких матчах когда проигрывали к перерыву все равно отыгрывались и набирали очки,но сегодня не вышло. Интересно как сложится игра против Лацио в ЛЧ, Римляне набрали хороший ход не смотря на поражение в прошлом туре в СерииА
    galem72
    galem72
    20 февраля в 19:52
    Орлята заклевали мнх.
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    20 февраля в 19:25
    Зюле на позиции правого защитника это нечто.
    волгодон 2
    волгодон 2
    20 февраля в 18:12
    о, зашло спасибо,айнтрахнули знатно
    доктоР7
    доктоР7
    20 февраля в 18:08
    В букмекерских конторах, что ли, играете?
    доктоР7
    доктоР7
    20 февраля в 17:54
    Соберитесь, бабушек ваших за ногу!
    Сантус
    Сантус
    20 февраля в 17:50, ред.
    Бавария смотрю уже классически начинает игру не выходя из буфета...)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100