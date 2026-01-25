Top.Mail.Ru
Чемпион Европы 2016 года Нани заключил контракт с «Актобе»

сегодня, 16:34

Форвард Нани, выигравший европейский чемпионат 2016 года в составе португальской национальной команды, теперь будет выступать за казахстанский «Актобе». Об этом спортсмен проинформировал общественность в своем аккаунте на платформе X.

Информация о конкретных условиях сделки между клубом и игроком не разглашается.

«Я очень рад присоединиться к „Актобе“ и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты как дома, так и за рубежом», — написал Нани.

В возрасте 39 лет, в конце 2024 года, Нани завершил свою профессиональную карьеру игрока, попрощавшись с португальской «Эштрелой Амадорой». За годы своей игры он успел выступать за целый ряд известных команд, включая португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и испанскую «Валенсию». Кроме того, полузащитник играл в Италии за «Лацио» и «Венецию», в США за «Орландо», в Австралии за «Мельбурн Виктори» и в Турции за «Адана Демирспор».

Нани – обладатель четырех титулов чемпиона Англии и Суперкубка Англии, а также двукратный победитель Кубка лиги. В составе «Манчестер Юнайтед» он также завоевал трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Со «Спортингом» он трижды выигрывал Кубок Португалии и однажды – Кубок лиги.

Нани провел 111 матчей за сборную Португалии, отметившись 24 голами и стольким же результативными передачами. На триумфальном для португальцев Евро-2016 он сыграл во всех семи матчах, забив три гола и отдав одну голевую передачу. В 2017 году он помог своей национальной команде завоевать бронзовые медали на Кубке конфедераций в России. Игра за третье место на том турнире пока остается его последним выступлением за португальскую сборную.

«Актобе» в завершившемся чемпионате Казахстана занял пятое место.

Актобе  Нани
Источник: itar-tass.com
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 19:41
Ну когда тебя зовут в Казахстан, грех не восстановить карьеру ! И смех, и грех
adekvat
adekvat
сегодня в 17:53
Казахи жгут чел больше года не играл, ему бабки собираются платить за имя. Хорошо живем, а он когда то за большии в Зенит не перешел.
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:48
этот парень 10 лет назад приходил в Лацио на полгода. и уже тогда он был никому не нужен и сбитый летчик. серьезно. в 2017 о нем говорили аааа это тот чел что за МЮ играл когда-то. больше он так нигде и не заиграл. да и в МЮ он из восьми лет пять в запасе сидел.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:36, ред.
С возобновлением карьеры португальца Нани в фк Актобе, КПЛ будет расшифровываться Казахстанская Пенсионер-Лига. :))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 17:01
Интересный новый этап карьеры выдающегося футболиста.

Наверняка сможет легко и быстро стать кумиром болельщиков клуба.
