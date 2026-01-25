Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» может пригласить Хаби Алонсо на должность главного тренера

сегодня, 16:58

Согласно информации от испанского издания AS, руководство «Ливерпуля» обратилось к агентам испанского специалиста Хаби Алонсо с целью выяснить его заинтересованность в возможном назначении на пост главного тренера команды.

Ранее портал MatchDay Central сообщал о том, что после поражения от «Борнмута» в 23-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:3 «Ливерпуль» начал изучать варианты замены нынешнему наставнику Арне Слоту.

В январе текущего года Алонсо покинул должность главного тренера мадридского «Реала».

44-летний Алонсо, руководя «Реалом», провел 34 игры в различных турнирах, одержав 24 победы, потерпев 5 поражений и 4 раза сыграв вничью. Под его началом «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира летом 2025 года.

С октября 2022 года Алонсо тренировал леверкузенский «Байер», приведя клуб к первому в его истории чемпионству Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Помимо этого, «Байер» под его руководством завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» со счетом 0:3. Это поражение оборвало рекордную для клубов из топ-5 лиг победную серию – 51 матч.

До работы с «Байером» Алонсо работал в Испании, возглавляя молодежную команду «Реала» и вторую команду «Реала Сосьедад». В качестве игрока, выступая за «Ливерпуль», Алонсо становился обладателем Кубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 36 очков в 23 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клопп назвал «Реалу» условие, при котором он согласится возглавить команду
23 января
В «Реале Сосьедад» были бы рады видеть Карпина главным тренером команды
19 января
Моуриньо сравнил слухи о переходе в «Реал» с мыльной оперой
18 января
СлухиГвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона — журналист
18 января
Глазнер покинет пост тренера «Кристал Пэлас» по окончании сезона
16 января
СлухиПрезидент «Реала» хочет назначить Моуриньо на пост главного тренера
16 января
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:12
значит, в Ливерпуле уже принято решение уволить Арне Слота.
и оценивают кандидатов на замену.
понятно, фаворит Хави Алонсо.
Слоту и так дали слишком много время.
а время нужно давать тому, который может не только выигрывать АПЛ,
но показывать четкий рисунок игры, прогресс и надежду на будущее.
в Арне мы этого не видим давно.
Capral
Capral ответ 5zc9std6ef7s (раскрыть)
сегодня в 19:00, ред.
В голову пришло Пересу, который уволив Гениального тренера затащил тренера-аматорщика.
5zc9std6ef7s
5zc9std6ef7s
сегодня в 18:57
Кому в голову пришло, что Алонсо талантливый тренер, теперь будут с ним носится
ABir
ABir
сегодня в 18:39
С Ливерпулем у Алонсо точно дела должны пойти лучше, чем с Реалом.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:20
Пока это просто слух...
SLFenix
SLFenix
сегодня в 17:29, ред.
правда ли в тренере дело?
Хаби и здесь докажет свою несостоятельность еще как тренера
психолог из него судя по Реалу так себе, не ясно что он даст игрокам в Ливере, против которых выходят не Райо Вальекано и Хетафе, а всякие МС, Челси и грозные кусаки Борнмуты
drug01
drug01
сегодня в 17:23
Надо будет посмотреть что получится
112910415
112910415
сегодня в 17:18
не надо бы
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:18
Ну нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очередной ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:18
Нет уже никого. Медленный стал Ливер
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 17:17
Найдёт, он же по другому не умеет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:16, ред.
....Алонсо Хави, Арни Слот !
Победа,проигрыш,
Потом наоборот!
Сегодня Арни у руля,
А завтра Хави,вот возня!
Начнёт метаться бедный Ливерпуль!
Как в поле новобранец ,ища убежище,
От вражеских,смертельных пуль!!!
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:13
А кого там ща гонять все тихоходы
Capral
Capral
сегодня в 17:10, ред.
Будет и Ливер гонять по полю, как Байер. Но в Ливере по ходу не такие требования как в Реале и состав попроще, с дырявым Ван Дейком... Плюс, знакомые Вирц и Фримпонг.
Nenash
Nenash
сегодня в 17:07
Ливеру нужны структурные изменения, а не тренерские..
shur
shur
сегодня в 17:05, ред.
...Считалка:" На златом крыльце сидели : Арне Слот, Алонсо ....!!!"
!!!???!!!???!!!???!!!???!!!???
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:03
Будет интересно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 