«Ливерпуль» может пригласить Хаби Алонсо на должность главного тренера

1769349517

сегодня, 16:58

Согласно информации от испанского издания AS, руководство «Ливерпуля» обратилось к агентам испанского специалиста с целью выяснить его заинтересованность в возможном назначении на пост главного тренера команды.

Ранее портал MatchDay Central сообщал о том, что после поражения от «Борнмута» в 23-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:3 «Ливерпуль» начал изучать варианты замены нынешнему наставнику Арне Слоту.

В январе текущего года Алонсо покинул должность главного тренера мадридского «Реала».

44-летний Алонсо, руководя «Реалом», провел 34 игры в различных турнирах, одержав 24 победы, потерпев 5 поражений и 4 раза сыграв вничью. Под его началом «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира летом 2025 года.

С октября 2022 года Алонсо тренировал леверкузенский «Байер», приведя клуб к первому в его истории чемпионству Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Помимо этого, «Байер» под его руководством завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» со счетом 0:3. Это поражение оборвало рекордную для клубов из топ-5 лиг победную серию – 51 матч.

До работы с «Байером» Алонсо работал в Испании, возглавляя молодежную команду «Реала» и вторую команду «Реала Сосьедад». В качестве игрока, выступая за «Ливерпуль», Алонсо становился обладателем Кубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА .

В текущем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 36 очков в 23 матчах.