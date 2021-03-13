В 35 Хитц Марвин Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

З 2 Морей Матеу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 71

З 15 Хуммельс Матс Офсайды: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 58

З 14 Шульц Нико Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 95

П 10 Азар Торган Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 71

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

П 8 Дахуд Махмуд Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 95

З 23 Джан Эмре Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 95

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 84

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман

З 5 Загаду Дэн-Аксель Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 37

З 26 Пищек Лукаш

П 6 Дилейни Томас

П 24 Менье Тома Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 24

П 30 Пасслак Феликс

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

П 20 Рейньер