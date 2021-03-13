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2 : 0
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Сигнал Идуна Парк
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Брандт Юлиан
ассистент Ройс Марко
|1:0
|54’
|Мукоко Юссуфа
|2:0
|90+1’
|Шульц Нико
|23’
|59’
|Зеефуик Дейвайсио
|80’
|Дарида Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Загаду Дэн-Аксель
|Хуммельс Матс
|58’
|59’
|Люкебакио Доди
|Платтенхардт Марвин
|59’
|Леки Мэтью
|Зеефуик Дейвайсио
|68’
|Дилросун Джавайро
|Кордоба Джон
|Рейна Джованни
|Азар Торган
|71’
|Менье Тома
|Морей Матеу
|71’
|82’
|Альдерете Омар
|Пёнтек Кшиштоф
|Мукоко Юссуфа
|Ройс Марко
|84’
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|12
|Удары по воротам
|3
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|4
|Удары в створ
|0
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|6
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|0
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|3
|Офсайды
|0
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|0
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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