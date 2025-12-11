38-летний Варди признан игроком месяца в Серии А

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии.
В прошлом месяце 38-летний игрок сыграл в 4 матчах и забил 3 гола.
Варди стал первым англичанином, получившим данную награду, которая была учреждена в 2019 году.
и когда уже Рэд Булл его на банках начнет печатать?
