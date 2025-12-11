Top.Mail.Ru
38-летний Варди признан игроком месяца в Серии А

11 декабря 2025, 22:33

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии.

В прошлом месяце 38-летний игрок сыграл в 4 матчах и забил 3 гола.

Варди стал первым англичанином, получившим данную награду, которая была учреждена в 2019 году.

Все комментарии
Брулин
Брулин
12 декабря в 17:21
Вот так нежданчик от Варди! Вперёд водка со спагетти !))
valt134
valt134
12 декабря в 15:40
В любом случае спасибо ему за «СКАЗКУ» в составе Лестера.
galem72
galem72
12 декабря в 09:26
Как показывает практика, зрелые и уставшие АПЛ'овцы в СериАле вновь начинают топить и решать.
Ruslik1982
Ruslik1982
12 декабря в 08:02, ред.
в ноябре он забил 1 мяч и все 3 матча проиграли. и еще 2 забил 1 декабря
112910415
112910415
12 декабря в 05:44
вот где вечный двигатель- то !
9g3uwg2a94n4
9g3uwg2a94n4
12 декабря в 05:37, ред.
Варди тряхнул стариной и стал лучшим, занесло же его в такую дыру как Кремонезе
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 02:29
К сожалению, ключевое слово 38-летний.
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 02:26
А в 80-е в Италию стремились попасть действующие звёзды и становились лучшими... Платини, Бонек, ван Бастен, Гуллит, Райкаард, Клинсманн, Бреме, Матеус...
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 01:30
Есть повод задуматься над тем - "А не предложить ли свои услуги сборной" - А , почему и нет - прецедентов хоть отбавляй...)))
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 00:28
Варди, конечно же молодец, но ему уже 38 лет... Это свидетельство слабости Серии А.
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 00:22
А итальянские игроки закончились? А ведь до сезона 1980/1981 иностранцев в Серии вообще не было,, это просто запрещали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 декабря в 23:19
Футбол "взрослеет"...
Открыватель собственных статуй - лучший в МЛС...
Бензема в сборную собрался...
Варди - лучший футболист в Италии...
Роналду на 5-м десятке открыт для новых предложений....
Capral
Capral
11 декабря в 22:59
Серии А рукой подать до МЛС, там ведь тоже старпёры заряжают...
sihafazatron
sihafazatron
11 декабря в 22:56
Ещё совсем юный парень для сериала
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
11 декабря в 22:44
...я не знал про Ред Булл, просто мысль в голову пришла и сразу озвучил и совпала,Бро!!!
shur
shur
11 декабря в 22:42, ред.
...о чём это говорит?! Об уровне Серии А на текущий момент! Старина Джеймс удивляет и окрыляет!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 22:41
Варди неудержим, как крылатый дракон.
и когда уже Рэд Булл его на банках начнет печатать?
